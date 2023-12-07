Jujuy | Inauguraron una nueva Base de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales en la provincia

Se trata de la 5ta base construida durante estos 8 años de gestión y la primera en su tipo en la Quebrada de Humahuaca.

Fuente: Gobierno de Jujuy

JUJUY (7/12/2023).- El gobernador Gerardo Morales, junto a la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, encabezaron de manera virtual la inauguración de la Base de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales en la ciudad de Humahuaca.

En simultáneo, en la ciudad quebradeña, acompañaron el secretario de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, Miguel Martínez; el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Alejandro Cooke junto a parte del equipo de la brigada que asistirá en la zona.

También estuvieron el senador nacional Mario Fiad; el coordinador regional NOA del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Lautaro Vázquez; la directora de Políticas Socioambientales, Ana Rodríguez; Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca; Gabriela Flores, comisionada municipal de Uquía; la concejal Noelia Quispe y demás autoridades presentes.

En ese marco, el gobernador Morales destacó los datos que confirman el calentamiento global y que es una realidad, lo que obliga a los estados nacionales, provinciales, municipales, e instituciones de la sociedad civil a trabajar en la cuestión.

Morales recordó que desde el inicio de su gestión se trazó un objetivo, el de llevar adelante una política de estado hacia una provincia verde, lográndose muchas cosas, pero que aún faltan concretar otras más.

En ese sentido, resaltó que el desarrollo de políticas públicas hacia las energías renovables en Jujuy se afianza cada vez más; sumándose a ello el logro de ser una de las provincias que menos superficie ha deforestado en el país; la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos a través de un programa como GIRSU; entre otras acciones que se determinaron efectivizar desde el Estado.

El mandatario rememoró que las dos últimas bases se lograron hacer realidad con recursos enteramente provinciales.

Por último, Morales enfatizó el trabajo mancomunado entre los brigadistas y las autoridades municipales locales y las instituciones civiles.

A su turno, la ministra Zigarán destacó la inauguración de la 5ta base, la cual va a cumplir un rol central en el ámbito de la Quebrada en los próximos años, debido a los eventos extremos que están previstos a raíz del cambio climático.

Zigarán puso de relieve que este año fue el más cálido de los últimos 174 años, con niveles récord de emisiones de gases de efecto invernadero, con previsiones para el año 2024 con más emisiones e incremento de la temperatura por efecto del fenómeno de El Niño, con previsiones de incendios forestales en toda la provincia.

Por eso, recalcó, la apertura de esta base se enmarca en una política de adaptación con infraestructura para abordar y prevenir situaciones de emergencia. Y ponderó la necesidad del trabajo articulado con municipios de la zona, fuerzas de seguridad, Defensa Civil, organizaciones de la sociedad, entre otras instituciones.

La titular de la cartera ministerial hizo hincapié en la decisión política del gobernador Morales de dar respuesta a situaciones que se presentaron y requirieron la concreción de bases en Humahuaca y en Palma Sola, atendiendo la proyección de eventos climáticos y la voluntad de fortalecer el nivel de respuesta del Estado frente a eventos extremos.

Cabe señalar, que es la 5ta Base inaugurada desde el 2016 a la fecha, que se incorpora al Sistema Provincial de Incendios Forestales junto a las bases ya operativas de El Brete, Yuto, San Pedro y Palma Sola.

Cada una de estas infraestructuras cuenta con equipamiento de avanzada y recurso humano altamente capacitado que participa activamente en operativos nacionales e internacionales; lo que posiciona a Jujuy como la única provincia en el país que cuenta con un sistema integral de prevención y protección ambiental de estas características.

La Base de Humahuaca fortalecerá la capacidad de respuesta ante siniestros ambientales en Puna, Quebrada y Valles de altura, contará con 12 brigadistas y vehículos de ataque rápido, posibilitando la atención temprana de los incendios que se produzcan en esas zonas de atención