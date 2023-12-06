Miembros de la Red Trinacional de Restauración del Bosque Atlántico se reunieron en Puerto Iguazú en un encuentro que buscó promover una visión entre los integrantes países de las tres fronteras y fortalecer las estrategias implementadas en los territorios. La red está integrada por organismos multisectoriales que trabajan en la restauración del Bosque Atlántico y sus servicios ecosistémicos en Argentina, Brasil y Paraguay.

Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina

Puerto Iguazú (6 de diciembre de 2023). Miembros de la Red Trinacional de Restauración del Bosque Atlántico realizaron un encuentro en Puerto Iguazú durante los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, con el objetivo de intercambiar metodologías y acciones enfocadas en la restauración de la ecorregión.

La Red Trinacional está integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, comunidades locales y el sector privado de Argentina, Brasil y Paraguay. En conjunto llevan más de 20.525 hectáreas en proceso de restauración, con más de 30 años de experiencia, abarcando diferentes contextos ecológicos y socioeconómicos.

La Red Trinacional promueve la restauración de 1,6 millones de hectáreas en el Bosque Atlántico del Alto Paraná, por ello, busca seguir fortaleciéndose y articular las estrategias a través del intercambio de experiencias y el mayor involucramiento de actores clave del sector público, la academia y el sector productivo.

La Red Trinacional fomenta estrategias que promuevan la conservación de especies, el aumento de la conectividad del paisaje, la mejora de la calidad del agua y procesos productivos sostenibles, la educación ambiental, entre otros beneficios sociales y ambientales.

“El encuentro nos permitió fortalecer vínculos entre las instituciones que trabajamos en la misma temática y desafíos similares, pero también con oportunidades que podemos aprovechar en forma colaborativa. Fue particularmente importante para las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales abocadas a la restauración de nuestra selva misionera, ya que continuamos el intercambio de experiencias y estamos buscando potenciales sinergias que nos permitan ser más eficientes y lograr mayores impactos sociales y ambientales”, señaló Claudia Amicone, especialista de restauración y comunidad de Fundación Vida Silvestre Argentina.

“Toda institución que esté trabajando en restauración en el Bosque Atlántico del Alto Paraná de Argentina es más que bienvenida a sumarse a este espacio multi-actor y multi-sector para construir el mejor camino hacia la recuperación de nuestra selva por el bien de la gente y del ambiente”, finalizó.

Cabe resaltar que la Red Trinacional de Restauración del Bosque Atlántico, establecida en 2019, en conjunto con el “Pacto pela Restauração da Mata Atlântica” (una coalición brasileña de múltiples actores fundada en 2009), fueron seleccionados como uno de los primeros 10 proyectos emblemáticos del Decenio de Restauración de las Naciones Unidas.

El título de Flagship reconoce el legado de restauración del Bosque Atlántico, y otorga una mayor visibilidad a las iniciativas actuales, fortaleciendo las coaliciones y estrategias alineadas con el Plan de Acción del Decenio para América Latina.

Actualmente, las organizaciones que forman parte son: A Todo Pulmón Paraguay Respira; Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA); Aves Argentinas; Birdlife International; Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI); Fomento de Iniciativas de Restauración de Ecosistemas del Paraguay (FIRE Paraguay); Fondo de Conservación de Bosques Tropicales de Paraguay; Fotosíntesis Sas; Fundación Banco de Bosques; Fundación Eureka; Fundación Hora de Obrar; Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE Argentina); Fundación Vida Silvestre Argentina; Guyra Paraguay; Guayaki Latin America SA; Guayaki Yerba Mate Brasil; Guayaki Yerba Mate Paraguay; Instituto Curicaca; Instituto de Biología Subtropical (UNaM-CONICET); Instituto Misionero del Suelo; INTA EEA Montecarlo; Itaipú Binacional; Jardín Botánico Misiones; Mater Natura; Municipalidad de Yaguarón, Municipio de Rosana – SP; Observatorio de Derecho Penal y Contravencional Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe (Sede Posadas); Pro Cosara; Projeto Onças do Iguaçu; Red Argentina Jardines Botánicos (RAJB); Red Argentina Viveros de Nativas (REVINA); SAVE Brasil; Secretaria de Estado de Cambio Climático de la Provincia de Misiones; TNC Argentina; WWF-Brasil; WWF-Paraguay; y Weforest.

La ecorregión del Bosque Atlántico

El Bosque Atlántico es reconocido por ser un Hotspot de biodiversidad, es decir, es una región que alberga una gran cantidad de especies endémicas, que únicamente se encuentran allí. Contiene Ecorregiones Prioritarias para la Conservación Global, y es hogar de muchas especies en peligro de extinción, como el jaguar (Panthera onca).

Este abarca tres países: Argentina (2% de la cobertura del ecosistema), Brasil (92%) y Paraguay (6%). Es reconocido como Reserva de Biosfera MaB de la UNESCO (Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO en 1993 y 2009).

Está compuesto por selvas tropicales y subtropicales, con 15 ecorregiones terrestres, que inicialmente cubrían 1.345.300 km2.

Actualmente, los tres países enfrentan grandes desafíos para la conservación de la ecorregión, siendo la restauración del paisaje una oportunidad para aumentar la cobertura forestal y mejorar la calidad de vida de las personas ya que posee oportunidades de restauración con mayor viabilidad y potencial para proporcionar beneficios asociados.