Más madera | Expertos en diseño eligen cada vez más la calidez del material natural para las cocinas

ESTADOS UNIDOS (Diciembre 2023).- Cada vez más son más los propietarios que están cambiando sus gabinetes de cocina blancos por acabados de madera natural. Según el Informe de tendencias de cocinas 2024, publicado recientemente por la Asociación Nacional de Cocinas y Baños, cada vez más se elige el material de madera para lograr cálidez en el ambiente, incluidos el nogal y el roble blanco.

«Hemos visto una transición muy notable de cocinas blancas a gabinetes de roble blanco», dice Sarah Robertson, fundadora y directora de Studio Dearborn . «Las cálidas cocinas de madera son instantáneamente acogedoras, accesibles y atractivas», coincide Kelsey McGregor, fundadora de Kelsey Leigh Interiors , quien se refiere al estilo como «atemporal».

Pero la tendencia no se detiene en los gabinetes de madera natural: los diseñadores también están incorporando vigas de madera en el techo, instalando pisos de madera resistentes al agua y optando por encimeras de madera .

¿Qué hay detrás de la tendencia en la cocina?

En general, los diseñadores dicen que están notando que las paletas de colores interiores se están calentando. «Hemos activado el calentador en todos los ámbitos, y eso se traduce en los gabinetes y acabados de nuestras cocinas», dice McGregor.

«La gente pasa más tiempo en casa y quiere que se sienta íntima y acogedora, y la madera natural puede transformar rápidamente un espacio carente de personalidad en uno cálido y hospitalario», dice Robertson.

¿Eso significa que las cocinas totalmente blancas están en desuso? No se puede negar que las cocinas blancas son atemporales: lucen limpias, luminosas y garantizan que su espacio se sienta moderno durante años.

El lado negativo es que algunos dicen que las cocinas blancas pueden carecer de textura, profundidad e intriga. Las cocinas de madera, por otro lado, tienen más probabilidades de irradiar calidez y pueden ser más personalizables para adaptarse a distintos estilos de vida.

«La belleza rica y natural de los gabinetes y encimeras de madera brinda una complejidad y carácter a los espacios que el blanco no puede igualar», dice Paul Grothouse, fundador de Grothouse , una empresa que fabrica encimeras de madera personalizadas.

Los gabinetes de madera no solo tienen un aspecto más natural y orgánico, sino que normalmente parecen nuevos durante más tiempo que los gabinetes pintados. «Las astillas y rayones son inevitables con los gabinetes pintados, y el mantenimiento puede ser más tedioso», dice McGregor. «Cuando la madera se raya, hay menos contraste de una madera a otra y la imperfección es más fácil de reparar u ocultar».

¿Qué vetas de madera son mejores para los gabinetes de cocina?

Los diseñadores dicen que el roble blanco es el más popular, pero los tonos medios a oscuros también están apareciendo en las cocinas y el nogal sigue siendo una opción de moda, según Robertson. El roble blanco es un material resistente y duradero para gabinetes de cocina , aunque Robertson señala que maderas como el abedul y el aliso son una opción más sostenible, ya que los árboles crecen más rápido.

«Estamos empezando a utilizar aliso , ya que se tiñe muy bien, tiene un bonito patrón de vetas y se adapta bien tanto a entornos modernos como tradicionales», añade la arquitecta de diseño de interiores Julee Ireland. «Tiene un tono neutro y no se siente tan pesado y anticuado como otras especies de madera que existen».

La diseñadora Bria Hammel dice que le encanta usar roble blanco para interiores costeros clásicos y aliso o caoba para espacios cambiantes de inspiración vintage.

Según una investigación de Houzz , los tonos medios de madera son los más populares entre los propietarios de viviendas en este momento, con un creciente interés por la madera clara durante el último año. «Las fotos populares en Houzz sugieren que dos de las opciones más comunes son el roble blanco por su apariencia luminosa y aireada, y el nogal, que brinda una apariencia más rica que, cuando se combina con gabinetes de panel plano, funciona bien en un estilo moderno de mediados de siglo. ,» dice Mitchell Parker, editor senior de Houzz.