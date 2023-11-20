La COP28 y el balance global son una oportunidad para generar una mayor ambición para la próxima ronda de compromisos climáticos. Las emisiones previstas para 2030 deben caer entre un 28 y un 42 por ciento para alcanzar los 2°C y 1,5°C. La mitigación incesante y las transformaciones bajas en carbono son esenciales para reducir la brecha de emisiones.

Fuente: PNUMA

Nairobi (20 de noviembre de 2023) – Mientras las temperaturas globales y las emisiones de gases de efecto invernadero baten récords, el último Informe sobre la brecha de emisiones 2023 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) concluye que los compromisos actuales en virtud del Acuerdo de París encaminan al mundo hacia una temperatura de entre 2,5 y 2,9 °C. superarán los niveles preindustriales en este siglo, lo que indica la necesidad urgente de una mayor acción climática.

Publicado antes de la cumbre climática de 2023 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el Informe sobre la brecha de emisiones 2023: Récord batido: las temperaturas alcanzan nuevos máximos, pero el mundo no logra reducir las emisiones (nuevamente), concluye que se necesitan transformaciones globales bajas en carbono para lograr recortes.

Las emisiones de gases de efecto invernadero pronosticadas para 2030 serán del 28 por ciento para una trayectoria de 2°C y del 42 por ciento para una trayectoria de 1,5°C.

“Sabemos que todavía es posible hacer realidad el límite de 1,5 grados. Requiere arrancar la raíz envenenada de la crisis climática: los combustibles fósiles. Y exige una transición justa y equitativa a las energías renovables”, dijo Antònio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas .

Mantener la posibilidad de alcanzar los objetivos de temperatura del Acuerdo de París depende de que se fortalezca significativamente la mitigación en esta década para reducir la brecha de emisiones.

Esto facilitará objetivos más ambiciosos para 2035 en la próxima ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y aumentará las posibilidades de cumplir las promesas de emisiones netas cero, que ahora cubren alrededor del 80 por ciento de las emisiones globales.

«No queda ninguna persona o economía en el planeta que no se vea afectada por el cambio climático, por lo que debemos dejar de establecer récords no deseados en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, temperaturas máximas globales y condiciones climáticas extremas», dijo Inger Andersen, directora Ejecutiva del PNUMA.

“En lugar de eso, debemos sacar la aguja del mismo viejo ritmo de ambición insuficiente y acción insuficiente, y comenzar a establecer otros récords: en reducción de emisiones, en transiciones verdes y justas y en financiamiento climático”.

Registros récords

Hasta principios de octubre de este año se registraron 86 días con temperaturas superiores a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. Septiembre fue el mes más caluroso jamás registrado, con temperaturas medias mundiales 1,8°C superiores a los niveles preindustriales.

El informe concluye que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 1,2 por ciento entre 2021 y 2022 para alcanzar un nuevo récord de 57,4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO 2 e). Las emisiones de GEI en todo el G20 aumentaron un 1,2 por ciento en 2022. Las tendencias de las emisiones reflejan patrones globales de desigualdad. Debido a estas preocupantes tendencias y a los insuficientes esfuerzos de mitigación, el mundo va camino de un aumento de la temperatura mucho más allá de los objetivos climáticos acordados durante este siglo.

Si los esfuerzos de mitigación que implican las políticas actuales continúan a los niveles actuales, el calentamiento global sólo se limitará a 3°C por encima de los niveles preindustriales en este siglo. La plena implementación de los esfuerzos que implican las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) incondicionales pondría al mundo en camino de limitar el aumento de la temperatura a 2,9°C. La plena aplicación de las NDC condicionales daría lugar a temperaturas que no superarían los 2,5°C por encima de los niveles preindustriales. Todos estos tienen un 66 por ciento de posibilidades.

Estas proyecciones de temperatura son ligeramente más altas que las del Informe sobre la brecha de emisiones de 2022, ya que el informe de 2023 incluye una mayor cantidad de modelos en la estimación del calentamiento global.

Las NDC incondicionales actuales implican que se necesitan recortes de emisiones adicionales de 14 GtCO 2 e en 2030 con respecto a los niveles previstos para 2 ° C. Se necesitan recortes de 22 Gt CO 2 e para 1,5 ° C. La implementación de NDC condicionales reduce ambas estimaciones en 3 Gt CO 2 mi.

En términos porcentuales, el mundo necesita reducir las emisiones en 2030 en un 28 por ciento para encaminarse hacia el objetivo de 2 ° C del Acuerdo de París, con un 66 por ciento de posibilidades, y un 42 por ciento para el objetivo de 1,5 ° C.

Si se cumplieran todas las NDC condicionales y los compromisos netos cero a largo plazo, sería posible limitar el aumento de temperatura a 2°C. Sin embargo, las promesas de emisiones netas cero no se consideran actualmente creíbles: ninguno de los países del G20 está reduciendo las emisiones a un ritmo coherente con sus objetivos de emisiones netas cero. Incluso en el escenario más optimista, la probabilidad de limitar el calentamiento a 1,5°C es sólo del 14 por ciento.

Algunos avances, pero no suficientes

El progreso de las políticas desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015 ha reducido la brecha de implementación, definida como la diferencia entre las emisiones proyectadas bajo las políticas actuales y la implementación total de las NDC. Se proyectaba que las emisiones de GEI en 2030, basadas en las políticas vigentes, aumentarían un 16 por ciento en el momento de la adopción del Acuerdo de París. Hoy, el aumento proyectado es del 3 por ciento.

Al 25 de septiembre, nueve países habían presentado NDC nuevas o actualizadas desde la COP27 en 2022, lo que eleva el número total de NDC actualizadas a 149. Si todas las NDC incondicionales nuevas y actualizadas se implementan en su totalidad, probablemente reducirían las emisiones de GEI en aproximadamente 5,0 GtCO 2 e, alrededor del 9 por ciento de las emisiones de 2022, anualmente para 2030, en comparación con las NDC iniciales.

Sin embargo, a menos que se reduzcan aún más los niveles de emisiones en 2030, será imposible establecer vías de menor costo que limiten el calentamiento global a 1,5 ° C sin sobrepasarlos o hacerlo con un nivel bajo durante este siglo. Incrementar significativamente la implementación en esta década es la única manera de evitar un exceso significativo de 1,5 ° C .

Transformaciones del desarrollo bajo en carbono

El informe insta a todas las naciones a lograr transformaciones de desarrollo con bajas emisiones de carbono en toda la economía, centrándose en la transición energética. El carbón, el petróleo y el gas extraídos durante la vida útil de las minas y campos en producción y planificados emitirían más de 3,5 veces el presupuesto de carbono disponible para limitar el calentamiento a 1,5 °C , y casi todo el presupuesto disponible para 2 ° C .

Los países con mayor capacidad y responsabilidad en materia de emisiones –particularmente los países de altos ingresos y altas emisiones entre el G20– necesitarán tomar medidas más ambiciosas y rápidas y brindar apoyo financiero y técnico a las naciones en desarrollo. Dado que los países de ingresos bajos y medianos ya representan más de dos tercios de las emisiones globales de GEI, satisfacer las necesidades de desarrollo con un crecimiento bajo en emisiones es una prioridad en esas naciones, como abordar los patrones de demanda de energía y priorizar las cadenas de suministro de energía limpia.

La transición hacia un desarrollo bajo en carbono plantea desafíos económicos e institucionales para los países de ingresos bajos y medianos, pero también ofrece importantes oportunidades.

Las transiciones en esos países pueden ayudar a proporcionar acceso universal a la energía, sacar a millones de personas de la pobreza y expandir industrias estratégicas. El crecimiento energético asociado se puede satisfacer de manera eficiente y equitativa con energía baja en carbono a medida que las energías renovables se abaratan, lo que garantiza empleos verdes y un aire más limpio.

Para lograr esto, será necesario aumentar significativamente la asistencia financiera internacional, con nuevas fuentes públicas y privadas de capital reestructuradas a través de mecanismos de financiamiento –incluido el financiamiento de deuda, el financiamiento concesional a largo plazo, las garantías y el financiamiento catalizador– que reduzcan los costos del capital.

COP28 y el balance global

El primer Balance Global (GST), que concluirá en la COP28, informará la próxima ronda de NDC que los países deben presentar en 2025, con objetivos para 2035. La ambición global en la próxima ronda de NDC debe llevar las emisiones de GEI en 2035 a niveles consistentes con 2 °C y 1,5 °C, compensando al mismo tiempo el exceso de emisiones hasta que se alcancen niveles consistentes con estos caminos.

La preparación de la próxima ronda de NDC ofrece la oportunidad para que los países de ingresos bajos y medios desarrollen hojas de ruta nacionales con políticas climáticas y de desarrollo ambiciosas, y objetivos para los cuales las necesidades financieras y tecnológicas estén claramente especificadas. La COP28 debe garantizar que se proporcione apoyo internacional para el desarrollo de dichas hojas de ruta.

Eliminación de dióxido de carbono

El informe concluye que retrasar la reducción de las emisiones de GEI aumentará la dependencia futura de la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera. La eliminación de dióxido de carbono ya se está implementando, principalmente mediante la forestación, la reforestación y la gestión forestal. Las actuales absorciones directas mediante métodos terrestres se estiman en 2 GtCO 2 e al año.

Sin embargo, las vías de menor costo suponen aumentos considerables en la eliminación de dióxido de carbono tanto convencional como novedoso, como la captura y el almacenamiento directo de carbono en el aire.

Lograr mayores niveles de eliminación de dióxido de carbono sigue siendo incierto y está asociado a riesgos: en torno a la competencia por la tierra, la protección de la tenencia y los derechos y otros factores.

La ampliación de nuevos métodos de eliminación de dióxido de carbono está asociada a diferentes tipos de riesgos, incluido el de que los requisitos técnicos, económicos y políticos para su implementación a gran escala puedan no materializarse a tiempo.