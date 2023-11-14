Últimas noticias

Opinión

Otras notas de opinión
InternacionalesManejo de Fuego

La producción mundial de madera en riesgo ante las áreas forestadas afectadas por los incendios

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
229

Los incendios forestales de la última década se han convertido en una amenaza ya que están poniendo en riesgo la producción mundial de madera, frente a un área de bosque productor de madera equivalente a Gran Bretaña que se perdió en las ha ardido en las dos últimas décadas.

 

Fuente: Con información de La Nación y Europa Press 

 

ESPAÑA (14/11/2023).- Una nueva investigación advierte de que los incendios forestales causaron una pérdida de aproximadamente 393 a 667 millones de metros cúbicos de madera industrial por un valor de entre 45.000 y 77.000 millones de dólares según los precios de exportación mundiales de 2021.

Según el autor principal, el Dr. Chris Bousfield, de la Universidad de Sheffield, las regiones más gravemente afectadas incluyen Australia, el oeste de los Estados Unidos de América y Canadá, la Rusia siberiana y Brasil.

«Países como Australia, que ya han perdido una gran proporción de sus bosques productores de madera en este siglo, probablemente experimenten ahora importantes déficits en su suministro interno de madera», afirmó en un comunicado el doctor Bousfiled.

«Esto plantea la cuestión de dónde se obtendrá la madera adicional necesaria para satisfacer la demanda y a qué coste para el medio ambiente».

El coautor, el profesor David Lindenmayer de la ANU y el Consejo de Biodiversidad, dijo: «Lo que es particularmente preocupante es la trayectoria ascendente discernible e implacable en las áreas quemadas anualmente, una señal clara de las crecientes pérdidas inducidas por los incendios forestales previstas debido al cambio climático severo.

«A medida que nos esforzamos por satisfacer la demanda cada vez mayor de madera, está claro que los productores de madera deben adaptarse urgentemente mediante la adopción de estrategias de gestión innovadoras y nuevas tecnologías para contrarrestar la creciente amenaza que representan los incendios forestales».

Los investigadores sostienen que los gobiernos y la industria deben hacer cuatro cosas para asegurar la producción futura de madera.

En primer lugar, ampliar la producción de madera mediante plantaciones de rápido crecimiento de especies de árboles menos inflamables. En segundo lugar, establecer plantaciones en regiones con menos probabilidades de sufrir incendios.

En tercer lugar, diseñar mejor las plantaciones para reducir la propagación del fuego en los paisajes y los daños y riesgos para las comunidades humanas. Y en último lugar, adoptar tecnologías emergentes como drones con sensores infrarrojos y sistemas autónomos de extinción de incendios para mejorar la detección y extinción de incendios forestales.

«Si no se implementan estos enfoques, se podrían producir importantes pérdidas de madera en el futuro, lo que podría provocar un aumento de los precios de la madera», afirmó el autor principal, el profesor David Edwards de la Universidad de Cambridge.

«Esto, a su vez, puede aumentar el atractivo económico de la tala intensiva en algunos bosques tropicales, lo que representa una amenaza para los esfuerzos de conservación en zonas críticas de biodiversidad».

 

Artículo anterior
ARAUCO busca sumar a su red a proveedores de transporte de troncos y chips en Misiones
Artículo siguiente
Finanzas sostenibles | Gobierno nacional aprobó el marco de financiamiento soberano sostenible que establece criterios para la emisión de bonos verdes
Patricia Escobar
Patricia Escobar

Artículos relacionados

Fuente de información forestal, foresto-industrial y ambiental de Argentina y América Latina

Contacto

Director: Marcelo Almada 
Contacto: gerencia@argentinaforestal.com 

Grupo Misiones Online.Com SA 
Tel: +54 (0376) 4425800 

Editora/periodista : Patricia Escobar 
Contacto: redaccion@argentinaforestal.com 
Cel: (+54)9 376 15 4 131636

Categorías

AF JovenAF Mujeres ForestalesAgenda ForestalAmbienteAves del MundoBiodiversidadCambio ClimáticoConservaciónConstruir con MaderaContenido PatrocinadoCosta RicaDestacadasEducaciónEnergías RenovablesGalería de videosGuia ForestalInstitucionalesLegislación y proyectosManejo de FuegoMemorias&ReconocimientosOpiniónParques NacionalesPrecios de Productos ForestalesPueblos OriginariosReservas Naturales PrivadasSaludSur ForestalTecnologías
Valor Ambiental

redaccion@argentinaforestal.com | ventas@argentinaforestal.com | lectores@argentinaforestal.com | gerencia@argentinaforestal.com
Dirección | Troazzi S/N - Posadas - Misiones