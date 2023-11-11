Este viernes la Unión del Sindicato de la Industria de la Madera de la República Argentina (USIMRA) firmó en Posadas el primer convenio del país con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), por medio del cual se otorgarán becas de apoyo económico para que los afiliados al gremio maderero (o sus hijos) tengan la oportunidad de continuar estudiando y terminar una carrera universitaria y terciaria.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (11/11/2023).- Con la presencia de Fabián Esposito, tesorero gremial de USIMRA, y Roberto Villalba, actual secretario adjunto, ambos en representación del secretario general Jorge Oscar Gornatti, firmaron el acta complementaria con la rectora de la UNaM, Alicia Bohren, en un encuentro realizado en el Campus de Miguel Lanús, en la ciudad de Posadas.

“El objetivo es de dar a conocer las carreras y beneficios de la UNaM y garantizar la continuidad de la formación universitaria de los/as hijos/as de trabajadores y empleadores madereros”, informaron desde la UNaM.

“Se trata de aunar políticas públicas desde el sindicato, que están relacionados con la inclusión y la igualdad de oportunidades para la familia trabajadora de la industria de la madera. Entendemos que la educación es la base del desarrollo y este convenio con el sindicato permitirá otorgar en principio 38 becas de estudio para que los beneficiarios puedan elegir una carrera terciaria o universitaria», explicó Espósito en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

Los fondos de la beca son otorgados por USIMRA, como también define la selección de los afiliados beneficiarios. Los becados tienen objetivos que cumplir y la posibilidad de elegir entre toda la oferta académica de la UNaM. Por su parte, la universidad nos dará el soporte de logística y administración a los ingresantes, con el seguimiento para lograr la terminalidad del estudio, agregó el Tesorero de USIMRA.

“Es un acuerdo de inclusión social y equidad, que por primera vez logramos concretar en USIMRA, y estamos muy satisfechos en encarar este tipo de políticas porque apunta a otorgar Becas de estudios a los operarios madereros que quieran seguir una carrera o sus hijos. El factor económico influye en la deserción de los estudiantes, por ello, buscamos desde el gremio otorgar un incentivo para que puedan profesionalizarse”, dijo Esposito.

De esta forma, el Programa de Becas de USIMRA inició en Misiones, y apuntan a replicar esta iniciativa en distintas provincias del país.

CONVENIO MARCO

Ambas instituciones se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en el campo de la investigación básica, aplicada y del desarrollo científico y tecnológico y por medio del convenio se comprometen a promover los canales de comunicación que permitan el intercambio de recursos , logros y resultados atesorados en el conocimiento científico y tecnológico.

El Convenio de Colaboración entre USIMRA y UNaM se basa en:

Intercambiar sus experiencias, recursos, conocimientos y desarrollos científicos atesorados, para aquellas áreas en el campo de la investigación en las cuales tengan mutuo interés manifiesto.-

Acuerdan en brindar su colaboración y apoyo a la participación de ambas instituciones en los programas de investigación implementados en la provincia de Misiones por organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales , en la órbita pública o privada que se concretarán por Actas Complementarias firmadas para ese objetivo y comprenderán conforme a sus estatutos y en el marco legal aplicable:

1.- Desarrollos de proyectos de investigaciones conjuntas.-

2.- Programas para implementar los resultados obtenidos de los logros del ítem anterior.-

3.- Intercambio de información relativa a viabilidad de participación de ambas organizaciones en proyectos de largo plazo de interés a la Provincia de Misiones o a la región NEA.-

4.-Dictado de cursos, seminarios, simposio, etc.,en los que participan profesionales y miembros integrantes de las dos Instituciones.-

5.- Intercambio de material bibliográfico, ediciones, etc., así como su adecuada difusión a través de los canales que tengan establecidos.-

6.- Todo cuanto más las partes consideren para el logro de los objetivos de este acuerdo.-

También el convenio establece que la propiedad intelectual de los logros obtenidos producto del desarrollo de los programas implementados por el presente convenio, serán indicados en Actas Complementarias que se acuerden en forma específica a cada proyecto conjunto.-

El convenio tendrá una duración de tres años que podrán ser prorrogados por períodos iguales automáticamente, a menos que una de las Instituciones comunique a la otra, por escrito y con tres meses de anticipación, la fecha en que desee darlo por concluido. Las partes se comprometen a someter, de corresponder, el presente a la aprobación de los organismos internos que correspondan.-

Respecto a la financiación de las actividades desarrolladas en el marco del presente convenio, la misma estará supeditada a la disponibilidad de crédito al efecto en los Presupuestos de cada una de las Instituciones, y según los procedimientos preestablecidos para cada una de ellas.