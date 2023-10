Semana del Clima 2023 | El sector privado se alinea en acciones hacia el mercado de carbono, la economía circular, la transición energética, y las finanzas sustentables

Integridad de actores, regulaciones específicas, una clara demanda mundial para que América Latina conforme un bloque definido, más el inminente apoyo de importantes instituciones como IETA y ASOCARBONO, son algunas de las conclusiones y novedades que trajeron los representantes de la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) luego de sus participaciones en eventos mundiales y nacionales. Además, adelantaron el rol fundamental que jugarán los mercados de carbono en la próxima COP 28 en Dubái.

Fuente: AFoA

BUENOS AIRES (26/10/2023).– Manuel Frávega, abogado y socio del estudio Beccar Varela y miembro activo de la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN) participó de la Climate Week que se realizó en Estados Unidos y del B20, en India.

Por su parte, en Colombia se realizó la 5ta Cumbre del Clima en Colombia y Latinoamérica, de la que participó Juan Pedro Cano, coordinador general de la entidad, quien también fue uno de los destacados oradores del segundo encuentro sobre huella de carbono y acciones de mitigación que se realizó en el Centro Cultural Córdoba, en octubre.

Ambos ejecutivos llevaron las experiencias, casos de éxito y proyectos que tiene actualmente la Mesa argentina para compartirlos en estos eventos dedicados a conocer, valorizar y expandir los beneficios de los mercados de carbono para el mundo, tanto desde lo ambiental como desde lo económico.

Climate Week con foco en la biodiversidad

En la Semana del Clima que se realiza en Nueva York, este evento climático anual del sector privado tiene como organizador a The Climate Group (que es un bloque formado por más de 500 multinacionales) y trabaja sobre un programa amplio y diverso. Para este 2023, el encuentro tuvo como lema principal “We can. We will” (Podemos y lo haremos) que pone el foco en la determinación en la acción climática.

Este evento divide sus actividades en dos sedes, una con un marcado aspecto económico, social y político (la Hub Live) y otra concentrada en las soluciones basadas en la naturaleza para revertir la pérdida de naturaleza para 2030 (Nature Positive Hub).

“Especialmente nos enfocamos en participar de esta última porque está muy alineada con los objetivos y proyectos que tenemos para la Mesa, entonces poder traer las principales tendencias mundiales era mandatorio”, explicó Frávega.

El tema de los créditos de biodiversidad fue uno de los más destacados, junto a los desarrollos y propuestas de Programas REDD+ (integridad, participación de comunidades locales, jurisdicciones, motorización de los mercados de carbono voluntarios, etc.) y muy presente el tema de las soluciones de agricultura.

Hubo también muestra de casos de éxitos, como el ejemplo de Apple y Goldman Sachs en Paraguay, presencia de notables entidades vinculadas a la sostenibilidad como TNC (The Nature Conservacy), IUCN, WWF, WBCSD, Verra, Silvera y otros actores del sector privado como McKinsey, el Foro Económico de Davos, industriales, entre otras.

Las conclusiones de este encuentro, tiene que ver con un claro mensaje principal que es que la naturaleza es una solución climática en sí misma por lo que puede potenciar los compromisos asumidos por los países en sus NDC en el marco del Acuerdo de París.

La degradación de la naturaleza está contribuyendo a las emisiones de los GEI globales, socavando los esfuerzos para abordar el cambio climático. También, hay un claro vínculo con el tema seguros y cómo poder hacer para asegurar los grandes proyectos de SBN y, particularmente, los proyectos de carbono.

“Se destaca de forma muy notoria la gran oportunidad que tiene América Latina como bloque regional para ofrecer soluciones basadas en la naturaleza y una señal de alerta en cuanto a que -por el momento- no lo está aprovechando como región, como conglomerado. Sin perjuicio de que cada país tiene sus respectivas leyes y proyectos, aún hay mucho por trabajar como región especialmente ante los nuevos requerimientos climáticos y ambientales que están emergiendo en el mundo”, indicó Frávega.

Asimismo, analizaron las exigencias vinculadas a la integridad, la urgencia y su consecuente acción, y, el rol que tienen hoy las regulaciones y políticas.

Especialmente, llama la atención la falta de regulaciones y la gran incertidumbre que esto genera para desarrollar proyectos de carbono o de producción de naturaleza, lo que genera incertidumbre en los inversores, especialmente en cuanto a los tiempos y modos de poder llevarlas a cabo.

De New York a la India, para el B20

Además, Frávega también estuvo presente en la B20 que se realizó en India (Argentina fue sede en 2018) donde se destacan dos grandes temáticas. Por un lado, la declaración de los presidentes y, por el otro, la declaración del sector privado, que llevó el nombre de B20 (por Business 20).

La declaración de los presidentes tiene un aporte muy destacado a los temas “verdes”, en donde se manifestó la importancia de comprometerse con el “desarrollo verde para un futuro sustentable”, propiciando acelerar las acciones para enfrentar la crisis ambiental y climática.

Entre algunas acciones previstas se destacan: impulsar la economía circular, la transición energética, las finanzas sustentables y la conservación y restauración de los ecosistemas, entre otras.

Por otra parte, fue notorio el compromiso de las naciones de contribuir a la conclusión satisfactoria del primer balance mundial en la COP 28 que próximamente se realizará en Dubái. Asimismo, se habló del compromiso de aplicar los Principios de Alto Nivel del G20 sobre estilos de Vida para el Desarrollo Sostenible y de apoyar su aplicación. Además, del muy importante reconocimiento del papel de la financiación publica como un importante facilitador de las acciones climáticas.

Luego, en cuanto a las declaraciones del sector privado nucleado en el B20, se observa un claro planteo acerca de que “el cambio climático global ha aumentado las incertidumbres y los riesgos para la economía mundial”. En tal sentido, el bloque privado le recomendó al G20 desarrollar mercados de carbono y explorar estándares armonizados para promover reducciones de emisiones. Es ahí donde se hace vital que se vea la necesidad de que los países del G20 integren enfoques basados en los ecosistemas (EbA) en los planes y estrategias de adaptación nacionales y sectoriales para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

El B20 realizó un compendio de recomendaciones que, en materia climática, se basaron en los siguientes ejes:

– Aumentar la cooperación mundial para acelerar la transición neta a cero.

– Intensificar los esfuerzos para mejorar la disponibilidad y el acceso a la financiación climática

– Garantizar una transición equitativa y resistente

– Crear marcos normativos, políticas empresariales, modelos de financiación y eliminar las barreras políticas para promover la economía sostenible y la eficiencia de recursos

Colombia fue sede de la 5º Cumbre del Clima en América Latina

Por su parte, Juan Pedro Cano, Coordinador General de la Mesa de Carbono Forestal Nacional participó de la Cumbre del Clima Colombia 2023, el evento anual que organiza ASOCARBONO, la entidad del sector privado más representativa de Colombia en cuanto a mercados de carbono y en su quinta edición, cuenta con el apoyo de IETA y el Banco Mundial, entre otros.

Participaron más de 400 personas y es, sin dudas, el evento de referencia de dicho país. Tiene como objetivo analizar y evaluar el estado de avance de los mercados de carbono en Colombia y a nivel internacional y, además, explorar las oportunidades de negocios en el corto, mediano y largo plazo.

Los principales temas en agenda estuvieron dados por las soluciones basadas en la naturaleza, las comunidades como protagonistas de las soluciones basadas en la naturaleza (principalmente REDD+) También aquellas soluciones basadas en tecnología a través de la industria. Mercado Voluntario Internacional y el Artículo 6 del Acuerdo de París y todo lo referido al Gobierno Nacional, en cuanto a regulaciones y perspectivas a futuro en Colombia.

En cuanto a la descripción en cifras de los mercados de carbono en Colombia, ASOCARBONO destacó que el mercado colombiano de carbono ha evolucionado de manera significativa desde la reglamentación de la no causación del impuesto al carbono y que la existencia de 208 proyectos de carbono debidamente certificados, casi 100 millones de créditos de carbono aplicados al mecanismo, más de 130 millones de créditos de carbono emitidos por los estándares y una cantidad significativa de créditos comercializados en el mercado voluntario internacional.

Especialmente, el encuentro se desarrolló sobre ciertos temas relevantes como el de la REDD+, en donde Colombia tiene más de 50 proyectos REDD+. Justamente, hay mucho foco en asegurar que las comunidades locales sean parte de los proyectos.

Sobre el Articulo 6, Colombia estaría trabajando en la estructura normativa e institucional necesaria para participar del intercambio de reducciones de emisiones con otros países. Puntualmente para el futuro de la Mesa, es muy posible que pronto se logre un “Acuerdo de Cooperación” con ASOCARBONO, para potenciar fuerzas, conocimientos y experiencias.

Se plantea, además, una reunión de asociaciones de empresas de carbono de Latinoamérica, con la posibilidad de explorar potencial para fundación de una Federación Latinoamericana de asociaciones representantes del sector privado en los mercados de carbono, entre otros proyectos que también suman el aporte de IETA (International Emissions Trading Association), entidad fundada en 1999, con el objetivo de construir sobre los mecanismos económicos creados por el protocolo de Kioto para lograr objetivos climáticos con un mínimo daño económico.

De hecho, IETA fue el primer grupo internacional, multisectorial y puramente empresarial dedicado a fijar precio s y comercializar reducciones de gases de efecto invernadero.

En años más recientes, IETA también ha desarrollado líneas de trabajo sobre digitalización, aviación, soluciones climáticas naturales, mercados voluntarios de carbono y remociones de carbono.

Córdoba fue escenario del debate sobre Mercado de Carbono en Argentina

Con gran afluencia de público, también Cano estuvo en Córdoba como panelista en el segundo encuentro sobre huella de carbono y acciones de mitigación, organizado por la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación.

Se realizó en el Centro Cultural de la ciudad, y diversos expertos hablaron sobre desafíos y posibilidades de los mercados de carbono y acciones de mitigación como instrumento para abordar el cambio climático.

Especialmente con los mercados de carbono como tema principal, este evento tuvo como objetivo intercambiar conocimientos y experiencias sobre distintas estrategias de medición, reducción y compensación de la emisión de gases de efecto invernadero, en diferentes actividades productivas.

En su presentación, Cano mostró el gran interés que tienen los proyectos de carbono forestal en Argentina, ya que, de hecho, se estén evaluando, desarrollando y certificando proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas por distintos miembros de la MCFN, lo cual equivale a dos veces la superficie de bosque perdido en el año 2022, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Esta superficie equivale, asimismo, a casi 20 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires (CABA tiene 20.300 hectáreas).

De implementarse estos proyectos, permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo cual representa a más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.

“En Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes, en 20.000 hectáreas aproximadamente y con un potencial de mitigación de más de 1.600.000 toneladas de CO2 de los cuales ya se llevan mitigadas más de 500,000 t de carbono.

Los proyectos de carbono forestal pueden ser para evitar o reducir emisiones de carbono, por ejemplo, mediante la conservación de bosques nativos (deforestación evitada) y la mejora en la eficiencia del uso productivo del bosque o plantación forestal (aprovechamiento mejorado), o bien, para capturar carbono a través del desarrollo de plantaciones forestales y de la reforestación o regeneración de bosques nativos” explica el coordinador de la Mesa.

Como corolario de este evento, se proyecta una reunión con el gobierno de Córdoba para comprender y articular de la mejor manera posible los planes que tienen para promover proyectos de carbono en la provincia.