Para la Fundación Azara, el gobierno de Santiago del Estero tiene varias alternativas reparadoras para evitar más muertes de animales en el nuevo Canal de la Patria

Elevaron al Gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, sugerencias de bibliografía disponible ante la situación pública que expone algunos de los impactos ambientales del Nuevo Canal de la Patria. Desde la prestigiosa fundación, buscan contribuir en ideas y soluciones para crear rampas de escape para fauna en canales y reservorios de agua.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES Y SANTIAGO DEL ESTERO (20/10/2023).- El presidente de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Adrián Giacchino, y el asesor científico, docente y naturalista, Claudio Bertonatti, firmaron una nota elevada al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en la que expresaron su preocupación ante el lamentable suceso que tomó estado público respecto a la muerte de osos hormigueros y otros animales que quedan atrapados en el nuevo Canal de la Patria

“Desde luego, esta situación, tan perjudicial en tantos sentidos, se hubiera evitado si se hubiera realizado un estudio de impacto ambiental serio, cuya aprobación debió supeditarse, mínimamente, al análisis de calidad de su diagnóstico y medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación”, señalan en la misiva los directivos de la Fundación.

Advirtieron que las medidas necesarias para corregir la obra ahora serán más costosas que si se hubieran contemplado originalmente. “De todos modos, reciba nuestro aporte constructivo ante esta coyuntura lamentable”, expresaron al mandatario provincial.

En declaraciones al diario La Nación, la máxima autoridad ambiental de Santiago del Estero, Sergio Saltz, intentó dar explicaciones , exponiendo su gran desconocimiento en la materia: “Ese video que se viralizó es real, pero nosotros tenemos otro video similar en el que rescatamos a cuatro ejemplares de una familia de osos hormigueros que cayeron. Dos murieron. No es cierto, como se está diciendo, que mueren diez por día, porque no existen tantos ejemplares. Lo que está pasando es que los animales no están acostumbrados al nuevo canal y caen, pero en general no es profundo. Puede tener entre 30 centímetros a 1,40 metro. Hemos rescatado vacas, mulas, osos, perros y todo tipo de animales. No siempre es posible sacarlos, porque los animales se ponen agresivos. Mientras, hemos hecho pasarelas de madera con ramas para que puedan cruzar por encima. Estamos viendo si se pueden colocar peldaños. La obra tiene planificadas represas para que los animales tomen agua, pero todavía no se hicieron, porque la obra todavía no se inauguró ni terminó”, fueron sus argumentos frente al lamentable hecho de la muerte de animales.

Bibliografía disponible

– Medidas para minimizar el riesgo de accidentes con la fauna y el efecto barrera en las carreteras N-1, N-240 y N-622 a su paso por el territorio histórico de Álava: http://www.faunadealava.org/adjuntos/faunadealavaDocumentos/45_archivo .pdf

– Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transportes (Ver a partir de pág. 133): https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/publicacio nes/prescripciones_pasos_vallados_2a_edicion_tcm30-195791.pdf

– Mortalidad de mamíferos y medidas de mitigación en canales de riego del pedemonte de Yungas de la alta cuenca del río Bermejo, Argentina: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0327- 93832016000200021 – Reducing hazards to people and animals on reclamation canals: https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/hydraulics_lab/pubs/REC/RECERC-71-36.pdf

– Experiencias con técnicas de restauración y mejora del paisaje: Rampas de fauna para balsas (Naturalea): https://naturalea.eu/docs/2018/07/rampas_de_fauna_para-balsas_es.pdf

– Mamíferos utilizan las escaleras para fauna de los canales de riego en las yungas: https://proyungas.org.ar/mamiferos-utilizan-las-escaleras-parafauna-de-los-canales-de-riego-en-las-yungas/

– An innovative temporary escape ramp for deer and other wildlife: https://nrm.dfg.ca.gov/FileHandler.ashx?DocumentID=195579

– Wildlife Escape Ramps for watering facilities and open storage tanks to enhance wildlife safety and access: https://efotg.sc.egov.usda.gov/references/public/CO/Biology_Tech_Note_4 3_EscapeRamp.pdf

– Fauna Egress Matting and Ramps: https://www.dmp.wa.gov.au/Documents/Environment/ENV-MEB-212.pdf

– Medidas preventivas, correctoras y compensatorias del impacto ecológico de carreteras (ver a partir de pág. 245): https://oa.upm.es/6373/1/NEREA_AIZPURUA_GIRALDEZ.pdf

– Willdlife escape ramp: https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022- 11/ND-152%20WILDLIFE%20ESCAPE%20RAMP.pdf

– Wildlife Escape Ramps for Livestock Watering Troughs: http://www.secondchancewildlife.net/Escape_ramps_Water_Troughs_2012- 9.pdf

– Wildlife Watering and Escape Ramps on Livestock Water Developments: Suggestions and Recommendations: https://ia801901.us.archive.org/14/items/wildlifewatering03sher/wildlifewat ering03sher.pdf

– Restaurando puntos de agua creando fuentes de vida: https://www.fundacionbancosantander.com/content/dam/fundacion-bancosantander/es/documentos-/medio-ambiente-e-investigacion/recuperacion-deespacios-naturales/MANUAL-24-Restaurando-puntos-de-agua-creandoFuentes-de-Vida.pdf

– Wildlife-Friendly Troughs: https://acrcd.org/wpcontent/uploads/2019/04/Fish-and-Wildlife-Escape-Ramp-Handout.pdf

– Mortalidad de vertebrados en el canal de las Dehesas (Extremadura): https://scv-conservacion.webcindario.com/canaldehesas/canaldehesas.html

– Proyecto Rampas Salvavidas: una esperanza para la fauna atrapada en construcciones de riego: https://www.elclickverde.com/reportajes/proyectorampas-salvavidas-una-esperanza-para-la-fauna-atrapada-en-construccionesde

– La CHD instala nuevas rampas de salida de animales en el canal de Arriola para reducir el riesgo de mortalidad: https://www.leonoticias.com/comarcas/instala-nuevas-rampas20220517112657- nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.leonoticias.com%2Fcomarcas%2Finst ala-nuevas-rampas-20220517112657-nt.html

– Instalan la primera rampa para facilitar la salida de la fauna atrapada en el canal del río Alegría: https://www.noticiasdealava.eus/alava/2022/03/28/instalan-primera-rampafacilitar-salida-1022816.html

– Colocan rampas en un canal de agua para ayudar a la fauna: https://www.club-caza.com/article/art/13574

Noticia relacionada