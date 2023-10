Santiago del Estero | Siguen sin dar respuesta al rescate de osos hormigueros que caen en la trampa mortal del Canal San Martín

Desde hace varios días llega a la redacción de ArgentinaForestal.com la preocupación de profesionales, ambientalistas y pobladores de Santiago del Estero y otras provincias del país que se hacen eco de las dramáticas imágenes que se comparten a través de redes sociales sobre el daño que sufren osos hormigueros – especie en peligro de extinción- al caer en el Canal San Martín que se convirtió en una trampa mortal para los animales silvestres que bajaron a tomar agua o quisieron cruzarlo. Advierten que no se realizó un debido estudio de impacto ambiental sobre las consecuencias para la fauna de la zona, y aun no hubo ningún organismo que rescaten a los animales atrapados en el canal.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: Con información de Clarín, La jornada y redes sociales

SANTIAGO DEL ESTERO (19/10/2023).- La denuncia pública es por la falta de respuesta del organismo ambiental provincial competente, que a cinco días de reclamar por los osos hormigueros que han quedado atrapados en el canal que se convirtió para ellos en una trampa mortal, aún nadie dio respuesta para rescatar a estos animales y dar una respuesta para manejar a futuro la situación.

Es lo que describen las imágenes difundidas, que fueron tomadas por veterinarios y pobladores del departamento de Moreno, en Santiago del Estero, corazón seco de la Argentina, el lugar donde estan atrapados los osos hormigueros es donde se está llevando a cabo la ampliación y repavimentación del Canal San Martín.

La web del ministerio de Obras Públicas de la Nación señala que el proyecto tiene por objetivo “asegurar el abastecimiento de agua a poblaciones y explotaciones (básicamente ganaderas) a lo largo del mismo, y proporcionar el volumen necesario para su potabilización en Quimili, y brindar agua potable al Acueducto del Sudeste y Acueducto Quimili-Vilelas”.

“Estamos pidiendo acceso a información pública para saber si esta obra tuvo la evaluaciones de impacto ambiental o presenta irregularidades. Desde el miércoles estamos pidiendo acceso a esa información al gobierno de Santiago del Estero”, expresó el ambientalistas Luis Martinez en uno de sus varios posteos en redes sociales

Imágenes de Osos Hormiguero en #SantiagoDelEstero. Una obra en la que no se contemplo a la naturaleza. Estamos pidiendo acceso a información pública para saber si esta obra tuvo la evaluaciones de impacto ambiental o fue truchada?Desde ayer estamos pidiendo acceso a esa info. pic.twitter.com/urF2vUCEgK — LuisMartínez Ambientalista (@AMBLUISM) October 19, 2023

Martinez indicó en diálogo con ArgentinaForestal.com que se solicitaron a varios organismos de la provincia (Ambiente y Obras Públicas) información sobre la situación actual y cómo planifican manejar este riesgo para la fauna silvestre a futuro, pero “no hemos tenidos ninguna respuesta”.

“Se limitaron esta tarde (jueves 19) a dar a conocer un comunicado pero en ningún momento hacen mención sobre qué acciones van a tomar mitigar el daño, como tampoco cuál fue el resultado de rescate de los osos hormigueros”, agregó.

“En esa obra es constante la caída de osos hormigueros y otros animales que quedan en la misma situación, otros ejemplares más pequeños mueren ahogados”, dijo Martinez.

Según denunciaron, había ejemplares de osos hormigueros que se estaban muriendo ahogados en el canal San Martín, porque llevaban varios días intentando salir del canal. “Algunos estaban muertos, ya en estado de descomposición”, describió el ambientalista.

Desde la publicación en redes que inició una bióloga argentina a inicios de semana pidiendo ayuda en redes sociales para difundir lo que estaba pasando ante la inacción de las autoridades locales, el reclamo y la preocupación fue creciendo.

“Estas son consecuencias de hacer obras públicas sin el más mínimo de criterio ambiental sobre los pasivos que pueden generar en la fauna. La obra fue categorizada como prioritaria, pero evidentemente mal planificada o con deficientes estudios ambientales. Por ello, los pasos de fauna incluso aplicados a canales, carreteras, etcétera, son considerados una opción de mitigación para evitar justo que sean trampas mortales para animales”, explican especialistas.

En la Argentina hay muchos esfuerzos para llevar adelante proyectos de reintroducción de esta especie en Chaco y Corrientes, por ejemplo, mientras que en Santiago del Estero nadie se inmuta hace una semana por una docena de animales que están estancados en el canal sin ser rescatados.

“Los animales van muriendo lentamente, se ahogan de a poco, sin chance de ser salvados. Emiten un quejido que a duras penas algún poblador escucha. Es tarde cuando alguien los ve. No hay nada que hacer. Han caído en la trampa del falso vergel, del oasis que no es. Una trampa mortal, que tiene la forma de una gran asequia. Un acueducto repavimentado, que traslada agua para las poblaciones y la producción. Pero que al mismo tiempo opera como un callejón sin salida e implacable”, describen en una crónica del diario Clarín.

La sequía hay que atenderla, pero ante un Estado ineficiente, además de malgastar recursos, potencia un daño ambiental. Lo que es una doble trampa en Santiago del Estero.

“No se asumía públicamente lo que muchos pobladores estaban diciendo: se necesita agua para las poblaciones pero abrir espejos de agua en zonas de seca prolongada es como un imán para las animales silvestres, que avanzan hacia una trampa de la que no suelen tener escapatoria. Pobladores locales y ONGs de la zona ahora plantean que no se midió el costo ambiental y la amenaza que sería este proyecto para la biodiversidad. Hasta este jueves, no hubo pronunciamientos oficiales hasta el momento”, indicaron fuentes de Clarin.