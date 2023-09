Corrientes | Dirigente foresto-industrial sostiene que hay expectativas en reactivar las exportaciones de PyMEs y estudian las ventajas del Puerto Posadas

Para el empresario correntino Juan Ramón Sotelo, presidente de la AFIC la actividad enfrenta una compleja situación en la zona centro de la provincia, tras la caída de las exportaciones a EEUU y México. “De 53 empresas en el Parque Industrial Santa Rosa, solo 3 están exportando”, dijo. Pero la quita de retenciones genera expectativas a las PyMEs, y avanzan en conversaciones para exportar con valor agregado en volumen y en forma sostenida a requerimientos de clientes de India, si logran asociarse. En ese marco, en una entrevista que brindó a Desarrollo Forestal en agosto, expresó que la puesta en marcha del Puerto Posadas es una alternativa para reducir costos y exportar por esa vía navegable.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: Extraído de Desarrollo Forestal

CORRIENTES (27/9/2023).- La entidad privada que representa Juan Carlos Sotelo, la Asociación Foresto Industrial de Corrientes (AFIC), está ubicada a 350 kilómetros de Gobernador Virasoro, en la localidad de Santa Rosa, y nuclea a unas 50 industrias.

Entre ellas, las que se radicaron en el Parque Foresto Industrial de Santa Rosa -único aún en el país- con una generadora de energía de fuente de biomasa forestal: GenergíaBío. Esta empresa genera 17 megavatios/hora que se vuelcan al Sistema Interconectado Nacional.

Desarrollo Forestal, sitio nacional especializado en el sector, publicó recientemente una entrevista con el empresario que se refirió a temas de abastecimiento, materia prima, mercado, y a las tratativas de comercialización con clientes de India para iniciar un acuerdo de venta en forma asociada con otros aserraderos del Parque Industrial, la eliminación de los derechos de exportación a las economías regionales, el dólar, y los costos logísticos.

En ese contexto, expresó también que miran con entusiasmo el Puerto de Posadas, habilitado por el gobierno de Misiones como nuevo canal para el servicio portuario “porque bajaríamos mucho los costos” de utilizar esa vía, al igual que si se pusiera en marcha el Puerto Ituzaingó, en Corrientes, que está muy próximo.

A continuación, compartimos algunos extractos de la entrevista que marcó la actualidad de la agenda de la PyMEs forestales.de Santa Rosa.

– ¿Todos los asociados venden al mercado interno o alguno exporta?

– En el caso de mi empresa, un 50 por ciento de la producción es de pallets para el mercado interno y el otro 50 por ciento se exporta: APG, madera rústica. Somos tres empresas las que exportamos, de las 53 que están radicadas en el Parque Industrial. Pero hoy está frenada la exportación. Cada empresa exportaba por su cuenta.

En este momento estamos en conversación con India para poder asociarnos ocho empresas para iniciar exportación. India es un mercado que necesita de todo. Las necesidades de ellos son varias y no se ha hablado de ningún producto en especial. Se han hecho algunas pruebas con eucalipto y tuvieron buen resultado. Los volúmenes que se manejan asustan un poco, pero si nos juntamos varios productores podemos hacerlo.

– India es el mercado al que exporta Forestal Argentina (Central Puerto), por ejemplo.

– Sí. Ellos exportan rollos mayores a 35 centímetros de diámetro. La idea es que nosotros podamos quedarnos con la madera menor a 35 centímetros, aserrarla y exportarla en formato de tabla.

– Le iba a preguntar si los rollos que exporta Forestal Argentina los perjudicaba a ustedes, en el sentido de quitar materia prima a los aserraderos locales.

– No. Muy por el contrario, a nosotros nos beneficia. Y ojalá se pueda concretar el negocio. Nosotros sabemos que India hoy está en un mal momento. Y así y todo, demanda 7.000 metros cúbicos mensuales… no quiero pensar cuando estén en un buen momento.

También tienen necesidad de machimbre y de otros productos. Sería de pino y de eucalipto. Se hizo una prueba de eucalipto y aceptaron.

– ¿Adónde exportaban anteriormente?

– Estados Unidos y México. Ninguno de los aserraderos de la zona está exportando hoy porque los números no son competitivos. Para poder exportar nosotros necesitamos un dólar diferenciado, como en un momento se estableció para las economías regionales. Pero eso no siguió. Y hoy tenemos un dólar que no sirve para la exportación.

– ¿La eliminación de los derechos de exportación a las economías regionales les puede permitir volver a exportar?

– Sí, totalmente. A nosotros nos sirve la eliminación de las retenciones y un dólar más alto, porque la brecha con el dólar blue hoy es muy grande. Un dólar que esté dentro de los $390.

– ¿Ustedes exportaban a través del puerto de Posadas? Porque el flete es un ítem muy importante.

– Nosotros exportábamos a través del puerto de Buenos Aires. Pero hacerlo por el puerto de Posadas sería muy importante porque bajaríamos mucho los costos.

– Imagino que el puerto de Ituzaingó también les serviría.

– Si se exportara por el puerto de Ituzaingó estaríamos en condiciones de entrar con US$ 20 menos por metro cúbico, que sería la diferencia respecto de enviarlo por Buenos Aires. Sería muy importante para nosotros que el puerto de Ituzaingó entre en funcionamiento cuanto antes.

Construcción en baja, biomasa en alta

– La construcción ha bajado la demanda y eso los habrá afectado.

– El mercado interno está muy complicado. Nos preocupa mucho. Venimos en caída desde octubre del año pasado. Ya han parado algunas industrias y otras trabajan medio día o tres veces por semana.

El único producto que tiene demasiada demanda es el chip, pero al estar parada la mayoría de las industrias también preocupa a quienes consumen subproductos de biomasa.

Están compensando ese faltante con raleo. Y hoy también Mendoza, con sus fábricas de paneles, es un gran consumidor de chips que lleva desde la zona de Santa Rosa.

La demanda de subproductos es muy importante. Tal es así que, en nuestro caso particular, estamos montando un centro de chipeado camino a la zona de Saladas para poder chipear costaneros y el resto de los subproductos que quedan en el monte.

Mega proyecto Acon Timber pone en alerta a PyMEs

– Producto de cierta baja demanda y de la sequía que enfrentó Corrientes, tienen abundante oferta de rollos. ¿Es así?

– En algunos lugares. En Corrientes Centro la madera está muy cara. Tenemos un solo proveedor, que es Central Puerto con Forestal Argentina, que compró las plantaciones de EVASA.

Para la industria, la madera está muy cara, con precios dolarizados. Las listas de precios están dolarizadas.

– O sea, que si se suma a esta situación la próxima entrada en funcionamiento de Acon Timber, va a ser un tema relevante para la futura provisión de rollos para las industrias.

– Sí, sí, sí. Totalmente. Yo pienso que va a ser así. Hay preocupación en las industrias más pequeñas porque, si estas industrias hacen como Arauco en Misiones y vuelcan sus productos al mercado interno, eso perjudica al resto.

Si sigue esta tendencia van a ir desapareciendo las pequeñas empresas. Es la preocupación del sector.

– ¿Hay asociados de AFIC que tengan plantaciones propias?

– Algunos, sí. Pero la mayoría tiene solamente industrias. No somos grandes productores, pero tenemos algunas hectáreas forestadas.

Apagón forestal y Ley 25.080 sin fondos

– Hemos entrevistado recientemente forestadores y plantean que el precio del rollo es bajo, al punto tal que muchos evalúan dejar de plantar. Sugieren que se debería armar una mesa de diálogo con industriales para intentar una solución que beneficie al conjunto. ¿Cuál es su opinión al respecto?

– (Breve pausa) A mí no me parece que fuera así. Desde mi experiencia de 22 años en el sector, fui observando que el forestador siempre se pudo mantener con menores dificultades que los industriales.

Más allá de los incendios, siempre han recuperado la madera, incluso. Quiero dejar en claro esto porque tengo muchos amigos productores y no quiero que se malinterprete: yo creo que la situación del productor es distinta a la nuestra.

Los riesgos que los industriales tenemos son mucho (enfatiza) mayores a los de ellos. Nosotros tenemos costos de impuestos que, por ahí, el plantador no tiene. La cantidad de personal, la industria del juicio… No quiero que se malinterprete.

– Hablamos con forestadores y con industriales y, también con mucho respeto, digo que pareciera que están en veredas enfrentadas. Ceibo Bravo, entre otros, habló de “apagón forestal” y de problemas para conseguir plantines.

– Sí, hubo dos temporadas en los que hubo problemas con los plantines. Significa que no se ha reforestado. Y, por otro lado, la especulación de algunas empresas de la provincia, que tienen el monopolio del producto.

En los pequeños productores se ha observado que hicieron muchas plantaciones, sobre todo en esta zona. Para mí, los que no han plantado son los grandes productores.

– Usted considera que la provincia de Corrientes, en general, ¿tendría masa crítica para abastecer a una planta de celulosa?

– Es otro tema interesante para debatir. Habría que analizar cuál sería el consumo de ese tipo de industria. Dicen que el rollo que irá a consumir Acon Timber no nos va a perjudicar. Si también contamos la próxima instalación de Louisiana Pacific, me animo a decir que nosotros no vamos a tener inconveniente con la materia prima. Yo sostengo que la provincia tiene que apostar a las actividades con valor agregado. La industria del mueble, por ejemplo.

– Le pido que mencione dos o tres lineamientos del Plan Estratégico foresto industrial de la provincia.

– Siempre insistimos con la generación de valor agregado. Hemos trabajado en viviendas de madera y o hemos tenido respuesta en ese sentido. Hemos hecho muestras, incluso. También en la industria del mueble. Se han concretado emprendimientos en pellets, que utilizan aserrín.