Sorpresa, prudencia e incertidumbre tras las PASO: las opiniones de dirigentes foresto-industriales ante el nuevo escenario

El presidente de la CEM y APICOFOM, Guillermo Fachinello,, el presidente de la AMAYADAP, Abel Fechner Gauto, y el presidente de Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), Román Queiroz, dieron una primera lectura de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo. Preocupación por el escenario económico que enfrenta el sector en esta coyuntura, y los primeros impactos del mercado con las medidas adoptadas por el gobierno nacional este lunes con la devaluación. La necesidad urgente de lograr autorizaciones de las SIRA para la compra de insumos y una actualización de $500 para las operaciones por el dolar diferencial para el sector madera, entre las prioridades a resolver para sostener las producción y el empleo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES Y MISIONES (16/8/2023).- El presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y NE de Corrientes (APICOFOM), actual presidente también de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello, se refirió en una entrevista con ArgentinaForestal.com a los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo y el impacto en el mercado con las medidas adoptadas por el gobierno nacional con la devaluación que derivó en una movida cambiaría, incertidumbres en precios de algunos productos y reposición de mercaderías.

Y en coincidencia con el presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), Román Queiroz, y otras fuentes consultadas, las respuestas de la dirigencia refleja principalmente “sorpresa” ante los resultados, “prudencia” en emitir opiniones de cara a las elecciones presidenciales de octubre ya que hay un nuevo escenario al que habrá que “escuchar” y preocupación frente a la “incertidumbre económica” que enfrenta el país en la macroeconomía, con una inflación que presiona al máximo al sector privado para sostener el empleo y la producción y un dólar que impactó en los mercados en la apertura de la semana como primera reacción tras las PASO.

Román Queiroz (FAIMA-AMAYADAP) y Guillermo Fachinello (CEM-APICOFOM)

Fachinello expresó que, en lo personal, el resultado fue “una gran sorpresas, tanto por el porcentaje en el país y en Misiones en particular. Pero creo que no soy el único. Hay que ser prudente y hacer una lectura de estos resultados, está costando reaccionar aún. De igual forma, lo que más me preocupa es la gobernabilidad futura”, expresó.

Consideró que hay anuncios e ideas drásticas de Javier Milei, por ejemplo, avanzar en la reducción de algunos ministerios para reducir el gasto público. “Desde las instituciones tendremos que acercarnos a sus equipos y conocer en detalle sus propuestas, ya que lo que no tenemos es información de cómo piensa implementar esos cambios que por el momento conocemos por declaraciones en los medios nacionales. Es clave que las propuestas sean realizables. El sector forestal siempre cuestionó el exceso del gasto público, ya que el sector privado es el que hay que fomentar porque produce y genera empleo. Y en el ámbito público es real que es necesario un ajuste, pero el problema en ese anuncio tan sensible a la sociedad por el impacto que implica y los procesos que requiere debería ser acompañado con información de cómo piensa hacerlo realizable. No es tan sencillo de copiar los modelos que funcionan en otros países, porque la Argentina tiene otra realidad y los cambios que pretendan realizar deben contener a todos los afectados, debe ser planificado, acompañado en el proceso y con objetivos claro de los resultados que se pretende obtener. La Argentina de hoy requiere previsibilidad, y las medidas que quiere realizar Milei, siguiendo sus declaraciones, generan incertidumbre más allá de lo económico”, expresó Fachinello.

Es que el dirigente misionero, provincia que también quedó marcada por el color violeta el domingo a pesar de que el gobierno provincial adhirió oficialmente a la candidatura presidencial de Sergio Massa y fue el “mandato misionero” acompañar a Unión por la Patria en las PASO, aún no salía de su asombro ante los resultados, al momento de la entrevista.

Los misioneros apoyaron a los candidatos provinciales de las listas del Frente Renovador para senadores y diputados nacionales, con un nuevo respaldo a la gestión provincial, pero se expresaron respecto a las alternativas de propuestas de cara a las Elecciones Presidenciales 2023.

Para Fachinello, una lectura que se puede hacer, sería que el electorado que se volcó a Javier Milei fue “sin saber con precisión que propone y cuál es su plan de gobierno. Por lo menos, pasar de los anuncios o declaraciones a explicar cómo lo va a implementar, eso es otra cosa. Lo mejor ahora es ser prudentes como dirigentes, tendremos que ver en estos meses hasta octubre qué proponen los principales espacios políticos ante este nuevo escenario, para hacer una lectura correcta de todo lo que está ocurriendo. Lo que hoy preocupa es que tras las PASO no tenemos precios de productos, los proveedores no quieren vender, aumentó el dólar a más de 700 pesos, todo esto impacta en las organizaciones, en la producción, en las ventas, y en la rentabilidad de las empresas. Hay una gran incertidumbre, y tenemos muchos problemas en este sentido para resolver día a día”, planteó el empresario.

Román Queiroz : “Hay un gran llamado de atención de la sociedad”

Por su parte, el presidente de FAIMA, Román Queiroz, desde Buenos Aires brindó una brece respuesta respecto de los resultados del domingo. “La primera lectura de las PASO es que hay un fuerte llamado de atención a la dirigencia política de lo que reclama la sociedad, ya que la sorpresa es que la gente quiere algo realmente diferente para el país. Por lo tanto, habrá que analizar con mucha prudencia este resultado y lo que suceda en estas semanas, de cara a las Elecciones Presidenciales de octubre”.

Queiroz es socio de COAMA Sud América (Eldorado), miembro de la cámara maderera de AMAYADAP, y en coincidencia en la opinión expresada por su colega de APICOFOM, en cuanto a la “sorpresa” de los resultados del domingo, y le sumó la preocupación por la incertidumbre en las medidas propuestas por Javier Milei.

La dirigencia foresto-industrial, según la fuentes consultadas, señalan que “aún no se conoce en detalle su plan de gobierno porque en este tiempo previo a las PASO no se mantuvieron aún reuniones de trabajo con representantes del espacio político La Libertad Avanza”. Pero desde lo económico, opinan que podrían ser medidas que en gran parte coincidan con el programa nacional que elaboran en la Fundación Mediterránea bajo el liderazgo del economista Carlos Melconian

Desde FAIMA han presentado notas a todos los espacios políticos para mantener reuniones y conocer las propuestas del plan de gobierno de cara a un posible cambio de gobierno al 2024.

La falta de insumos y las demoras en las SIRA

En la actualidad, tras el alejamiento de Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, el sector no logró con la conducción actual de Ignacio de Mendiguren que se reactiven institucionalmente las mesas sectoriales ejecutivas de Muebles y Construcción, que permitan a través de un interlocutor representativo del gobierno nacional agilizar las gestiones y resolver las trabas que enfrentan para reactivar, por ejemplo, las licitaciones de planes nacionales habitacionales de viviendas – que por ley nacional establece un cupo de un 10% sean construidas en madera-, estudiar el impacto de las importaciones de bienes finales, evaluar la caída de las ventas por el bajo consumo, o agilizar las autorizaciones del SIRA ante la falta de insumos que no se fabrican en la Argentina y que la demora impactan en los procesos productivos de las industrias madereras (impregnados, fenólicos, repuestos para fabricantes de maquinarias y equipamientos industriales, etc).

La Secretaria de Comercio de la Nación habilitó en la Secretaria de Agricultura “una ventana de reclamos” de los tramites frenados en la autorización de las SIRA, pero es una gestión “caso por caso” donde la foresto-industria es uno de los sectores de los tantos que van a reclamar por esa ventanilla. Las demoras continúan y hay un tratamiento discrecional de las solicitudes que ingresan, por lo que no se puede hacer un seguimiento transparente del estado del trámite y los motivos reales que frenan las autorizaciones del organismo competente de habilitar el trámite, más allá de la falta de dólares que es una realidad en el país.

“Se aprueban algunas SIRA solicitadas bajo un esquema conocido como Permiso 360, donde es una suerte de aprobación de girar los dólares pero recién dentro de un año, lo que es un gran problema para industrias y los productores”, explican fuentes del sector.

La situación es preocupante, ya que hay un riesgo de continuidad para el funcionamiento de las empresas ante la imposibilidad de lograr agilizar el trámite que requieren en forma urgente, y sin embargo no se tiene respuestas oficiales de solución de las SIRA.

En el rubro de industrias de impregnados ya advierten posible paralización de la producción de no tener respuestas en el corto plazo, lo que tendría un fuerte impacto en toda la actividad foresto-industrial de la región.

Sobre este conflicto, el mayor problema es la especulación. “Estamos rehenes de una situación”, señaló Fachinello.

“En el caso del problema de insumos para impregnación es complejo porque también afecta a la construcción. Los fabricantes pretenden que compremos el producto a un dólar blue, y son hoy pocos proveedores. Básicamente hay un monopolio que pretende que compremos el producto a un costo de dólar blue u otro dólar de los tantos que hay en el país, todo esto generado por las demoras en las autorizaciones de las SIRA. En la sede de APICOFOM tenemos el laboratorio que controla que la madera contenga los ingredientes que corresponden, pero es muy complicado trabajar así. Hemos solicitado ante la Secretaria de Comercio que conduce Matías Tombolini, por medio de la CEM, la CAME, la FAIMA, la UIA, pero no hay solución al faltante de insumos”, detalló el presidente de la APICOFOM.

Otro problema que se presentó esta semana en Misiones es que no cuentan con precios de placas de melanina, lo que afecta a fabricantes y carpinteros. “Somos una provincia que cuenta con la principal industria de placas del país y no logramos que Arauco comercialice con las PyMEs a un precio competitivo para desarrollar la cuenca mueblera. En lugar de reducir algunos costos de logística y así equilibrar algunos números, y a pesar de tener conversado un acuerdo con la gran empresa que no se cumple, en este contexto complejo nos encontramos ahora sin poder acceder a precios de estos productos. Todos estos problemas se acentuarán aún más, y se requiere de acuerdos para lograr acceder a precios diferenciales por la materia prima y un gran compromiso de todos los actores para encontrar soluciones y no poner tantas trabas para seguir trabajando”, planteó el dirigente maderero.

En este contexto, se agrega un componente que genera tensión por la discusión en paritarias con los representantes de USIMRA (Unión de Sindicatos de la Madera de la República Argentina) donde los trabajadores están reclamando un bono de 60 mil pesos para compensar la pérdida del poder adquisitivo y llegar a la canasta básica consecuencia de la inflación que afecta los salarios.

“Frente a la incertidumbre económica que se enfrenta en el país, no estamos en condiciones en APICOFOM de ceder ante este pedido en estos momentos, y en esto coincidimos con la AMAYADAP. Tenemos mesas de diálogo abiertas con los sindicatos y estamos discutiendo sobre el planteo, informando en forma permanente las presiones que tenemos para seguir trabajando, y esperamos que prime la coherencia”, adelantó Fachinello.

Nuevo escenario

“Conocemos las ideas de Javier Milei de seguir sus declaraciones y anuncios en los medios de comunicación, por eso nos preocupan algunas medidas que sugiere avanzar si llega a la presidencia, como es la obra pública. Según estadísticas privadas, el sector foresto-industrial del NEA, ante los vaivenes del mercado tanto nacional o como internacional, se sostiene en actividad en forma sostenida muchas veces porque en un 30% se trabaja como proveedores de la obra pública, lo que tracciona el uso de la madera y moviliza toda la cadena productiva forestal en la región. La actividad privada tiene altas y bajas, más en este negocio que no es de primera necesidad, y cuando hay una desaceleración de la economía tenemos un impacto directo por la baja del consumo”, contextualizó, por su parte, el presidente de FAIMA.

Finalmente, Román Queiroz adelantó que la medida próxima de la Federación será solicitar al gobierno nacional la actualización del dolar diferencial para el sector Madera a un cambio de $500, de los $340 que rigen en las operaciones para exportadores hasta el 31 de agosto.

“Es un intermedio entre el dolar actual y el dólar blue vigente, y es lo que solicitará FAIMA ante las autoridades nacionales para poder equilibrar los números y mantener competitividad de alguna manera ante el escenario actual. Las cámaras de la provincia de Misiones, AMAYADAP y APICOFOM, solicitarán el apoyo del gobernador Oscar Herrera Ahuad para que este reclamo del sector pueda ser acompañado ante la Nación”, sostuvo Queiroz en diálogo con ArgentinaForestal.com

Exportaciones, logística y mercados : “Pedimos un dólar agro a $500 para el sector”

El presidente de AMAYADAP (Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná) Abel Gauto Fechner, confirmó a MisionesOnlineTV que a través del gobierno provincial, solicitaron este lunes que acompañen ante el Ministerio de Economía de la Nación, que el dólar diferencial para el sector Agro que actualmente se encuentra establecido en 340 pesos, se actualice a un valor de 500 pesos, luego de la devaluación, efectuada el lunes pasado tras las PASO.

Si bien el impacto de la reciente devaluación del 22% implementada por el gobierno, Gauto Fechner compartió su análisis sobre cómo esta medida afecta a la industria foresto-industrial y cómo están evaluando sus implicaciones.

El dirigente coincidió con sus colegas que la devaluación ha tenido un efecto significativo en la estructura de costos de la industria. Anticipó que el aumento de los productos destinados al mercado interno podría rondar entre el 25% y el 30%. Si bien reconoció que no todas las empresas podrían aumentar en esa magnitud, enfatizó que la mayoría de las industrias están considerando esta posibilidad.

En cuanto al mercado interno, Gauto Fechner explicó que, debido a la variación del tipo de cambio, la expectativa de un dólar a 350 pesos ya no se sostiene. Sin embargo, compartió que han iniciado gestiones con el gobierno provincial para explorar la posibilidad de pedir un dólar agro a 500 pesos, al ministro de economía Sergio Massa, con el objetivo de fortalecer las exportaciones y estimular la economía.