Día de los y las profesionales en Ingeniería Forestal: “Siempre hay buenos vientos para aquel que sabe hacia dónde va”

Jaime Ledesma fue presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM) los últimos 4 años, y el pasado sábado 5 de agosto se realizaron las elecciones para la renovación de autoridades, alejándose de la conducción, pero sigue formando parte de la comisión directiva. Por lista única consensuada entre las y los profesionales matriculados, el nuevo presidente de la institución es el consultor Juan Alberto Acosta. En el marco del Día del Ingeniero Forestal Argentino este 16 de agosto, Ledesma aporta sus reflexiones de cara a los desafíos futuros de la profesión, en su columna mensual en ArgentinaForestal.com, continuando en revalorizar el rol de las Ciencias Forestales y el ejercicio de la profesión.

MISIONES (16/8/2023).- El filósofo griego Epicteto, uno de los más célebres de la corriente filosófica conocida como estoicismo, de gran popularidad en la Grecia Helenística y en la antigua Roma, vivió buena parte de su vida como esclavo, sin embargo, tras quedar en libertad, se convirtió en uno de los filósofos más famosos del mundo que por aquellos tiempos afirmaba: “Siempre hay buenos vientos para aquel que sabe hacia dónde va”.

Cuando se tiene claridad en la visión, rumbo definido y certeza en el puerto de destino, hasta la más leve brisa, decían los marinos antiguos, contribuye significativamente con el viaje para llegar a buen puerto.

El 5 de agosto presidí la última reunión del consejo directivo del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM) que concluyó su gestión formal este 14 de agosto, con lo que, en lo personal, culmino una etapa institucional de seis años.

Fueron seis años enriquecedores en experiencias institucionales y profesionales, después de un periodo de dos años (2017/2019) como vicepresidente y dos periodos consecutivos (2019/2021 y 2021/2023), de cuatro años, como Presidente; lo que me lleva a escribir estas líneas que no es un balance de gestión, sino más bien una reflexión, con una clara visión profesional sobre la importancia de construir un futuro verde, saludable y resiliente con los bosques.

Y en vistas a que este 16 de agosto se celebra el Día del Ingeniero/a Forestal Argentino/a, es también una buena oportunidad para revalorizar a la Profesión en su rol estratégico en la construcción de un futuro forestal sostenible en la provincia y país.

A su vez, destacar a la Ciencia Forestal en su origen en el mundo, y resaltar la institucionalidad académica forestal de la Argentina.

DÍA DEL INGENIERO/A FORESTAL ARGENTINO/A

“Se cumplen 60 años de los primeros profesionales de la Ingeniería Forestal Argentina”

El 16 de agosto se celebra el “Día del Ingeniero Forestal Argentino”, en conmemoración por los primeros graduados en Ingeniería Forestal de una Universidad Argentina. Fue un 16 de agosto de 1963, hace 60 años, en la Facultad de Ingeniería Forestal de Santiago del Estero, por entonces dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (en la actualidad depende Universidad Nacional de Santiago del Estero), y en esa oportunidad Aníbal Dalmacio Costa y Héctor Rodolfo Reuter lograban el título de Ingenieros Forestales.

Cabe reseñar también, que ese mismo año, el 10 de septiembre, casi un mes después, se graduaba como Ingeniería Forestal la primera mujer en Argentina y Latinoamérica: Olga Marsiglia.

La institucionalidad de la Ciencia Forestal

La CIENCIA FORESTAL es el estudio científico de los árboles y los bosques en cuanto a sus características distintivas, formación, manejo, reproducción y aprovechamiento de sus productos; teniendo su origen en la Europa Sajona, hace más de 211 años, buscando la sostenibilidad de los bosques como recurso energético (la devastación que sufrían los bosques, por ese tiempo, provocó la aparición de la enseñanza de la silvicultura), a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se consolidó en su acepción moderna.

El principio de la Sostenibilidad nace con la Ciencia Forestal.

Dasonomía

La DASONOMIA es sinónimo de Ciencia Forestal, es un neologismo creado del griego: “dasos” => bosque, “nomos” => ley y el sufijo “ía” => cualidad, lo que significa literalmente “leyes que rigen la cualidad el bosque”.

Es el conjunto de disciplinas que estudian los bosques respecto de su formación, manejo, reproducción y aprovechamiento, buscando la máxima renta del capital forestal en calidad y cantidad, pero garantizando su perpetuidad. Se aplican a los complejos suelo – vuelo forestal: nativos o implantados, y a sus ambientes bio-ecológicos para la máxima producción y conservación de bienes y servicios (ecosistémicos) con un sentido universal, integral y de permanencia en el tiempo.

“La silvicultura debe ser un derecho esencial del hombre pues, además de cumplir una función primordial proveedora, incorpora un principio fundamental: el de conservación y mejora de los recursos naturales sobre los que se sustenta.” “…La silvicultura sostenible crea empleos sostenibles.”

La dasonomía hoy, debe desenvolverse dentro de una visión de intereses y objetivos mucha más amplia, compleja e integral del funcionamiento del bosque, con una clara conciencia del futuro sobre el rol que los mismos tienen en las distintas regiones del Planeta, de Latinoamérica y el País.

El padre de la Dasonomía

JUAN HEINRICH COTTA, conocido también con HEINRICH VON COTTA (30/oct./1763 – 25/oct./1844), de origen alemán, es considerado el pionero en los estudios científico de los bosques, Padre de la Dasonomía, pionero de la selvicultura moderna, fue un catalizador en la transición de la producción de madera, con la silvicultura como una disciplina científica. Estuvo interesado en todos los aspectos de la actividad, incluyendo estudios con siembra a largo plazo, el establecimiento de áreas forestales y la tala de árboles sobre bases prácticas matemáticas. Sus metodologías se basaron en procesos geométricos forestales, donde se hicieron cálculos de la masa de la madera de los árboles individuales, así como el rendimiento de toda la región boscosa; sistematizó mejor que nadie en un cuerpo teórico coherente el conjunto de parcelas de conocimientos más o menos dispersos en que se encontraban los estudios forestales.

Fue el primero en sugerir el concepto de “tabla de volúmenes”, que fue un gráfico que se introdujo décadas más tarde para ayudar en la estimación de volumen de madera en pie.

Fundó y dirigió la Real Academia Forestal en Tharandt en 1811, en la misma época se crea el Jardín Botánico Forestal de Tharandt, considerado uno de los más antiguos del Mundo.

Las Bases de la Ciencia Forestal, Bases de la Ciencia Dasonómica de Juan Heinrich Cotta

Sentó las bases de la ciencia dasonómica, y entendió las condiciones básicas para el mantenimiento de la riqueza forestal, partiendo de dos axiomas fundamentales: 1) la necesidad ineludible para la conservación de los bosques de la existencia de un cuerpo facultativo encargado de su administración, y 2) que el Estado debe ser el propietario y administrador del monte alto y maderable. Respecto a estos axiomas argumentaba en el sentido de que:

1º) El interés individual era incapaz de dar solución a los complejos problemas que presentaba la conservación del bosque, “puesto que la ciencia y el celo individual, no auxiliados por el correctivo de la responsabilidad y el estímulo de una corporación facultativa no alcanzan para adquirir el conocimiento de las condiciones forestales de un país, ni obtener la asociación de los medios que facilitan la división del trabajo, ni lograr la estabilidad de los principios y los procederes tan indispensable en un ramo, cuyos productos tardan un siglo cuando menos para su completa elaboración”

2º) La necesidad de que el monte alto sea de propiedad estatal procede de una idea parecida, relacionada con las virtualidades de la propiedad privada: ésta es incapaz de conservar el bosque debido a la estrechez de miras del interés individual y su búsqueda del beneficio inmediato.

Los montes son la excepción “a los principios más recibidos de la ciencia económica” liberal, que postulaba que la propiedad era más rentable en manos privadas que en las de la administración pública. Para justificar la incompetencia del interés privado en materia de montes, recurría a la experiencia histórica: allí donde se había intentado conservar el bosque -una vez pasado a manos privadas- mediante el recurso a reglamentaciones y ordenanzas muy punitivas para los deforestadores (Francia), o incentivando mediante premios su conservación en buen estado (Inglaterra), el fracaso había sido igualmente grande. Por lo tanto, “sólo el Estado es el que puede disponer de la plenitud de los medios únicos de garantizar la conservación y el regular y metódico rendimiento de los montes, y que por consecuencia y como objeto de conveniencia pública y universal debe revertirle por los medios legales su dominio y administración”

En Europa, cada país posee, por lo menos, una escuela de ingeniería forestal.

La primera escuela forestal del mundo hispano

La primera Escuela Forestal del Mundo Hispano fue la Escuela de Ingenieros de Montes en Villaviciosa de Odón, Madrid, antecesora la actual Escuela de Madrid y de las del resto de España, que este año conmemora sus 175° aniversario de la fundación.

Fundada por Ing. de Montes AGUSTÍN PASCUAL GONZÁLEZ, la que influyó en la ciencia forestal argentina, siendo el principal sustento académico de nuestra formación de Ingeniero/as Forestales.

AGUSTÍN PASCUAL GONZÁLEZ, PADRE DE LA DASONOMÍA ESPAÑOLA

AGUSTÍN PASCUAL GONZÁLEZ (1818 –1884), es considerado el PADRE de la DASONOMÍA ESPAÑOLA. Se formó Tharandt (Alemania), fue alumno de Juan Heinrich Cotta (1843), y una vez graduado, fundador y profesor de la Escuela de Ingeniería de Montes de Villaviciosa de Odón en 1848, la gran Escuela Dasonómica Española, la primera del Mundo Hispano, bajo el lema: “Saber es hacer: la formación científica de los forestales”, la que sin dudas influyó en las ciencia forestal argentina.

Desde 1845 a 1868 fue el responsable de la gestión de los montes de la Casa Real.

ENRIQUE MACKAY MONTEVERDE, PADRE de la ORDENACIÓN de MONTE HISPANO

ENRIQUE MACKAY MONTEVERDE (1876-1974), con tan sólo 22 años, terminó sus estudios de Ingeniero de Montes con matrícula, siendo el número uno y el más joven de su promoción y de España, una de las primeras personas en España en impulsar la restauración y la conservación de los montes.

Es considerado como uno de los Padres de la Ordenación de Montes, su primer trabajo fue la Primera Revisión de Navahondona, siendo pionero en orientar los aprovechamientos con la situación natural del monte.

En 1919 publica Revisión Periódica, obra de madurez resultado de su intensa investigación y experiencia, que sería la base del cambio de la ciencia forestal española en ordenación de montes: gestión integral y racional de los recursos. Su labor gestora y planificadora favoreció la conservación de los bosques, compatibilizando los aprovechamientos forestales con la regeneración de la riqueza ecológica y forestal, sentando las bases del entorno de las sierras de Cazorla, Segura y Villas que hoy se disfruta en España.

El éxito de Mackay hizo que lo llamasen a Madrid en 1929 para ocupar el puesto de presidente del consejo forestal. También dirigió la Escuela de Montes de Madrid.

En 1949 escribió el segundo tomo de Ordenación y su obra de Dasometría en 1963 y sus estudios dasocráticos de la Cabrilla Baja (hasta 1969), obras siguen teniendo hoy una importancia vital en el presente de las facultades de montes.

La primera escuela forestal en América

En América, la primera Escuela Forestal fue fundada en 1895, hace 128 años, en Baltimore, Estados Unidos.

En Estados Unidos la figura del Ing. GIFFORD PINCHOT (1865 – 1946) adquiere una relevancia significativa, pues fue el primer Jefe del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura, conocido por reformar la dirección y el desarrollo de sus bosques y por defender la conservación de las reservas de la nación por medio de su uso planificado y la renovación constante. Acuño el término de: “Conservación Ética de los Recursos Naturales”.

LA INGENIERÍA FORESTAL EN AMÉRICA LATINA

En 1960, en América Latina, existían solamente seis (6) centros de formación académica universitaria en Ciencias Forestales (Ingeniería Forestal); en 1974, el número de éstos había ascendido a dieciocho (18), actualmente existen unas ciento cuarenta (140) Facultades de Ciencias Forestales. No sólo se han creado nuevas escuelas, sino que se están realizando constantes esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza.

En los Países del Mercosur (Argentina [5] – Paraguay [2] – Uruguay [1] – Brasil [66]) se localizan setenta y cinco (75) Facultades de las Ciencias Forestales.

LA INGENIERÍA FORESTAL EN ARGENTINA

La CIENCIA FORESTAL en Argentina, en cuanto a su INSTITUCIONALIDAD ACADÉMICA, el pasado 21 de abril, celebró sus 65° aniversario de creación de la primer Facultad de Ingeniería Forestal del País (FCF – UNSE), y en la provincia la Facultad de Ciencias Forestales (FCF- UNaM) cumplió sus primeros 49 años de vida ACADÉMICA, hace unas semanas atrás (12 de julio).

“El currículo de la carrera siguió los pasos de aquellas prestigiosas escuelas europeas. En los inicios nacionales se analizaron dos caminos: ser una profesión especializada o en su defecto tener carácter generalista. En el caso de Misiones se optó por la segunda opción” Ing. Ftal Héctor Martín Gartland (Precursor, fundador y ex-Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM).

LAS FACULTADES DE INGENIERÍA FORESTAL EN ARGENTINA

“‘El futuro de los bosques es el futuro de la educación forestal’, si manifestamos que: ‘El futuro de la educación forestal es también el futuro de los bosques’” Dr. Ing. Ftal. Francisco Andrés Carabelli (Ex-Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB).

Las distintas Casas de Estudios Universitarios por su creación institucional cronológica:

1º) Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Forestales, Ciudad Santiago del Estero – Santiago del Estero (1958).

La carrera se inicia por el impulso del Ing. Néstor René Ledesma, con la creación del Instituto de Ingeniería Forestal en 1958, en Santiago del Estero, dependiente por ese entonces de la Universidad Nacional de Córdoba, hoy Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Santiago del Estero.

En 1963 se gradúan los primeros ingenieros forestales argentinos.

En 1981 se gradúan el primer profesional en ingeniería en Industrias forestales.

2º) Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en la Ciudad de La Plata – Buenos Aires (1960).

En 1960 el Consejo Superior de la UNLP aprueba la creación de la Escuela Superior de Bosques como una dependencia de la Facultad de Agronomía que albergaría el dictado de la carrera de Ingeniería Forestal. En 1962 se suscribió un convenio con la FAO mediante el cual se creó el Instituto de Ordenación de Vertientes e Ingeniería Forestal (IOVIF) como una dependencia de la Escuela de Bosques.

1963 se gradúan sus primeros ingenieros forestales.

En el año 1990, la UNLP aprobó una propuesta de la propia Unidad Académica que consistía en disolver la Escuela Superior de Bosques en tanto dependencia y modificar la anterior denominación de Facultad de Agronomía por la actual denominación de Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF), motivada por la aspiración de legitimar la importancia del desarrollo y consolidación igualitaria de ambas carreras como ejes del proyecto académico-institucional de la Facultad.

3º) Universidad Nacional de Formosa, Facultad de Recursos Naturales, en la Ciudad de Formosa – Formosa (1973).

La actividad universitaria recién empezaría en Formosa con un convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional del Nordeste.

El 26 de marzo de 1971 se firma un Convenio por el cual se crea el Instituto Universitario de Formosa que inicia su actividad el 21 de abril de 1971 y en 1973 se pone en marcha la carrera de Ingeniería Forestal.

Por Resolución del Rectorado Nº 2082 de septiembre de 1976, se unifica el funcionamiento de las unidades académicas existentes (Instituto Universitario, Facultad de Ciencias de la Educación Agraria y Facultad de Recursos Naturales Renovables) en la Facultad de Recursos Naturales Renovables, en la que se dictaría de manera estable, la carrera de Ingeniería Forestal, implementándose diversas carreras a término de acuerdo con las necesidades emergentes.

Por Ley Nº 23.631 del 24 de septiembre de 1988 se crea la Universidad Nacional de Formosa; así se inicia el proceso de transferencia de las Unidades Académicas dependientes de la UNNE, con asiento en Formosa, a lo que será la nueva casa de estudios.

4º) Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Forestales, en la Ciudad de Eldorado – Misiones (1974).

Por Resolución Rectoral N⁰ 66 de fecha 12 de julio de 1974, de la recientemente fundada Universidad Nacional de Misiones (a un año y casi tres meses de su creación) se crea la Escuela de Ingeniería Forestal (EIF) constituyendo el cuerpo docente inicial sobre la base del personal de investigación del CEBS; docentes de la UNLP; INTA; docentes de la UNaM y profesionales de la región que respondieron positivamente a la convocatoria, apoyando la iniciativa. Es así que comenzó sus actividades en una propiedad municipal y en parte de las instalaciones de la Escuela Agrotécnica Eldorado. A partir de diciembre 1980, por Decreto Nº 2428/80 del PEN, que se consolida como la Facultad de Ciencias Forestales (FCF), graduándose ese año los primeros ingenieros forestales.

En el año 1975 el Gobierno de la Provincia de Misiones le dona a la Escuela de Ingeniería Forestal un predio de 5.343 hectáreas de bosques naturales en el Departamento de Guaraní, “La Reserva de Uso Múltiple Guaraní” (RUMG). Las actividades de investigación que allí se iniciaron, dieron lugar a la creación del Instituto Subtropical de Investigaciones Forestales (ISIF) en el año 1987. En la RUMG, se desarrollan diversos estudios referidos a la dinámica del monte nativo, con el concurso y apoyo formalizado de instituciones extranjeras.

La oferta académica cuenta con una serie de carreras de pregrado, grado y posgrado, que funcionan actualmente las carreras de: Ingeniería Forestal; Ingeniería en Industria de la Madera; Ingeniería Agronómica; Maestría en Ciencias Forestales; Especialización en Biología de la Conservación; Especialización en Desarrollo Territorial Rural; la Tecnicatura Universitaria Guardaparque; entre otras.

En el 19/diciembre/2008 se gradúa el primer profesional en ingeniería en Industrias de la madera, carrera iniciada en el año 2003 y reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación por Resolución 417/2008 – 21/abril/2008.

La doble titulación con la Universidade Tecnológica Federal do Paraná. (UTFPr) para la carrera de Ingeniería Forestal, un logro a resaltar y ponderar, como así también en el otorgamiento de un título intermedio como Técnico Universitario en Industria del Aserrío para los estudiantes que tengan aprobado el tercer año de la carrera de Ingeniería en Industria de la Madera.

Cuenta con la Maestría en Ciencia y Tecnología de los Materiales Fibrosos, que es de doble dependencia con la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, en Posadas.

Se viene trabajando en una propuesta de formación de un Programa de Doctorado.

5º) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ingeniería, en la Ciudad de Esquel –Chubut (1988).

La Facultad de Ingeniería ofrece: Analista Programador Universitario (3 años); Licenciatura en Informática (5 años); Licenciatura en Sistemas (orientación Planificación, Gestión y Control de Proyectos Informáticos ) (5 años); Licenciatura en Matemática (4 años); Profesorado Universitario en Matemática( 4 años); Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo (4 años); Ingeniería Forestal (5 años); Ingeniería Civil (Orientación Construcciones – Orientación Hidráulica) (5 años); Ingeniería Electrónica (5 años); Ingeniería Mecánica ( 5 años); Ingeniería en Petróleo ( 5 años); Ingeniería Química (5 años); Ingeniería Industrial (5 años).

El aporte sustancioso de la Ciencia Forestal desde la academia

La CIENCIA FORESTAL, desde la academia, debe hacer un sustancioso aporte para lo que habrá que conformar, en las distintas eco-regiones forestales, Institutos Forestales de I&D que nos permitan conocer las dinámicas de los ecosistemas forestales, manejos silvícolas y ecosistémicos, que nos posibiliten verdaderamente ordenar los bosques desde una perspectiva social, territorial, eco-ambiental y económica; pues los forestales no pretendemos que el uso forestal sea excluyente. Los bosques pueden subsistir en asociación con otros usos del suelo, en tanto y en cuanto, ello ocurra bajo modalidades racionales de un planeamiento acordado con todos los sectores que compiten y concurren por espacios y tiempos.

Potencialidad académico institucional y profesional extraordinaria

Contrastar estos aniversarios de creación con otras ESCUELAS FORESTALES del MUNDO (más 211 años de la Alemana, 175 años de la Española, 128 años de la Norteamericana) con los 65 años de INSTITUCIONALIDAD ACADÉMICA UNIVERSITARIA ARGENTINA y los 60 años de PROFESIONALIDAD de los primeros INGENIERO/A FORESTALES del País, refleja lo jóvenes aún somos en Argentina en la materia académico-profesional, lo que nos brinda una potencialidad académico institucional y profesional extraordinaria de oportunidades para fortalecer, acrecentar y desarrollar la CIENCIA FORESTAL ARGENTINA y REVALORIZAR la PROFESION.

INGENIERÍA FORESTAL

Conceptualmente es: “la aplicación de principios, técnicas y prácticas ingenieriles en la producción sostenible de bienes y servicios forestales”; que en la actualidad se complementa con la INGENIERÍAS AFINES más específicas en los procesos de industrialización como lo son las: INGENIERÍA en INDUSTRIAS DE LA MADERA e INGENIERÍA en INDUSTRIAS FORESTALES.

Ingenierías afines:

Ingeniería en Industrias Forestales: orientada a la investigación y a la acción en el ámbito de las industrias forestales tales como: aserraderos, fábricas de muebles, construcción de tableros diversos, obtención de pastas celulósicas para papel; utilización industrial de productos no madereros del bosque como por ejemplo: gomas, resinas, aceites esenciales, taninos, plantas aromáticas medicinales; y reciclaje de residuos de madera.

Ingeniería en Industria de la Madera: orientada al aprovechamiento y transformación mecánica de la madera, producción y comercialización de productos, investigación, planificación y elaboración de proyectos, diseño, organización, ejecución, control, supervisión, producción, mantenimiento y capacitación.

Lo/as Ingeniero/as Forestales: “Lo/as médico/as de la tierra, lo/as médico/as de los bosques”

A lo/as Ingeniero/as Forestales se los suele llamar: “Los médicos de la tierra, los médicos de los bosques” , son poseedor/as de una sólida formación científica, tecnológica y filosófica, mediante un conjunto de competencias y habilidades para: a) ordenar y gestionar los recursos forestales (bosques: naturales, implantados y urbanos), las cuencas hidrográficas y las tierras forestales; b) planificar y administrar sosteniblemente el territorio, modelando el mosaico territorial, conservando el paisaje con un enfoque integral, conciliando intereses y objetivos entre la producción sostenible y la preservación del ecosistema; y c) gerenciar el desarrollo foresto-industrial sostenible; todo esto con un profundo compromiso ético profesional y, a su vez social, con el ámbito socioeconómico y el contexto eco-ambiental.

La Ingeniería Forestal relación directa con la Sustentabilidad de los Ecosistemas Forestales

La INGENIERÍA FORESTAL tienen relación directa con la sustentabilidad de los ecosistemas forestales a través de: la Ordenación Forestal Sostenible; la Ordenación de Cuencas Hidrográficas, la Silvicultura (bosques naturales – plantaciones forestales – bosques y arbolado urbano), la Gestión Forestal Sostenible de los Servicios Ecosistémicos; la Bioeconomía, y la Legislación Forestal.

Los bosques tienen multiplicidad de funciones, brindan distintos de servicios ecosistémicos que contribuyen indudablemente con un estilo de vida sostenible, los que están condicionados por la gestión forestal sostenible, donde el rol de los profesionales de la ingeniería forestal es estratégicamente clave, vital para garantizar que los mismos satisfagan las necesidades de las generaciones presentes y futuras, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y región.

GESTIÓN FORESTAL

La FAO la define como: “un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la administración y uso de los bosques (nativos y plantados) y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales específicos”.

Los ejes temáticos de referencia:

1) La dimensión de los recursos forestales,

2) La diversidad forestal (contempla la diversidad biológica),

3) La salud y vitalidad de los bosques,

4) Las funciones productivas y protectoras de los recursos forestales,

5) Las funciones socioeconómicas de los bosques, y

6) El marco jurídico, normativo, institucional y político.

Actividades Profesionales Reservadas al Título de Ingeniero Forestal

La Resolución N° 1.254/2018 del Ministerio Educación, de fecha 15 de mayo de 2018, determina que los alcances del título: “son aquellas actividades definidas por cada institución universitaria, para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo sin implicar un riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior”; asimismo define las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título: “son un subconjunto limitado dentro del total de alcances de un título, que refieren a aquellas habilitaciones que involucran tareas que tienen un riesgo directo sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”.

En el Anexo XXVII de la Resolución N° 1.254/2018 se definen las ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS AL TÍTULO DE INGENIERO FORESTAL:

Planificar, dirigir y supervisar en sistemas forestales: a) los insumos, procesos de producción y productos; b) la introducción, multiplicación y mejoramiento de especies; c) el uso, manejo, prevención y control de los recursos bióticos y abióticos; d) las condiciones de almacenamiento y transporte de insumos y productos; e) la dispensa, manejo y aplicación de productos agroquímicos, domisanitarios, biológicos y biotecnológicos.

Certificar planes de manejo en sistemas forestales.

Certificar el funcionamiento y/o condición de uso, estado o calidad de lo mencionado anteriormente.

Dirigir lo referido a seguridad e higiene y control del impacto ambiental en lo concerniente a su intervención profesional.

Certificar estudios agroeconómicos, en lo concerniente a su intervención profesional.

A los fines del ejercicio profesional de la Ingeniería Forestal, en el marco de la Ley I Nº 169 (modificatoria de la Ley I Nº 108), se entiende como: “Sistema Forestal: al conjunto de interacciones entre el medio natural, el medio socio económico y el medio tecnológico, temporal y espacialmente situadas, que con el conocimiento proporcionado por las ciencias forestales y orientadas por los principios del Desarrollo Sostenible, sean aplicados a: 1) la Ordenación Forestal y gestión de bosques nativos y cultivados y arborización urbana, a los fines de producción de bienes y servicios y conservación de la biodiversidad; 2) al cumplimiento de las normas forestales y ambientales vigentes, la evaluación y valoración socio-económica y ambiental; y la distribución de los bienes y servicios derivados de la actividad forestal; y 3) la transformación tecnológica e industrialización de los productos forestales”.

El/la Ingeniero/a Forestal desarrolla su actividad profesional en la interface entre la ciencia y la sociedad

No perdamos de vista que él o la Ingeniero/a Forestal desarrolla su actividad profesional en la interface entre la ciencia y la sociedad, como bien lo refleja en su Artículo de Opinión en Argentina Forestal: “Enseñanza de la Ingeniería Forestal en el contexto del Siglo XXI: ¿El Único Problema es la baja Matrícula?” el Ing. Fabio G. Achinelli – Cátedra Silvicultura – Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales de la UNLP.

Las claves para garantizar el desarrollo forestal sostenible en nuestras regiones son: 1) La Restauración de Ecosistemas Forestales; 2) la Biodiversidad; 3) La Bio-economía Circular y 4) La Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (el mercado de carbono forestal).

Los desafíos, en lo concerniente a estas grandes temáticas, pasan por:

La Conciencia Forestal Colectiva – La Cultura Forestal

La Gobernanza Forestal vs la Deforestación;

Los Bosques y la Seguridad Alimentaria;

El rol de los bosques, en los seis ecosistemas forestales nativos del País, valorando sus particularidades y diversidades forestales (biodiversidad); a las plantaciones forestales; y a bosques urbanos;

Los Incendios Forestales (ya se están dando los sexta generación) y la Gestión Forestal;

El mercado de carbono forestal;

La Certificación Forestal de Gestión Sostenible;

La Ordenación Forestal, los Servicios Ecosistémicos y el Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas;

El Enfoque Integrado de Paisajes Agro-Silvo-Forestales, enfocado como estrategia de conservación, usos de suelos agro-productivos y protección del ecosistema;

La Dendroenergía;

La Biotecnología;

El modelo forestal, un modelo de coexistencia, cooperación e interacción mutua entre productores, industriales, profesionales, instituciones público-privadas, I&D, etc., en un contexto de certificación forestal que asegure socialmente la sostenibilidad y desarrollo integral del sector, conciliando los intereses jurisdiccionales, de la principal cuenca forestal del País.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INGENIERÍA FORESTAL (FAIF)

El 17 de agosto de 2017, en la Ciudad de Sáenz Peña – Chaco, se conformó la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INGENIERÍA FORESTAL (FAIF), actualmente en proceso de consolidación institucional, con la finalidad de aglutinar a los distintos Consejos, Colegios y Asociaciones de Profesionales de Ingeniería Forestal del País.

La Federación está conformada por dos (2) Colegios, dos (2) Consejos Profesionales, una (1) Asociación y los Colegas de la Provincia de Corrientes: Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Co.I.For.M – Ley I Nº 108 (antes Ley 3372) – Ley I Nº 169); Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero (CGCFSE – La Matrícula depende del Consejo de Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero); Consejo Profesional de Ingenieros Forestales de Formosa (CPIFF – Ley Nº 1374); Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco (CPCFCh – Ley Nº 3654 C.); Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut (AIFCh) y Participación de Colegas de la Provincia de Corrientes (La Matricula depende del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes (CPIAC) – Ley 3727/82).

Además esta Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) dentro del mismo funciona la Comisión Forestal y el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales (CIAFBA – Ley Nº 15.030), los que no integran la federación de origen.

Graduados en Ingeniería Forestal en el País Lo/as graduados en Ingeniería Forestal en el País entre 1963 y 2019 rondan los 1.700 profesionales, según lo refleja el Dr. Ing. Ftal. Francisco Andrés Carabelli, ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y casi 500 corresponden a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.

COIFORM, 27 AÑOS DE INSTITUCIONALIDAD PROFESIONAL

El Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM), el próximo 5 de diciembre del corriente año, cumple 27 años de institucionalidad colegiada profesional, en el marco de la Ley I Nº 108 (antes Ley 3372), pero sustentado en una construcción colectiva de más de 45 años, que se inicia con la Asociación del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, a finales de la década de los ’70, con un destacado trabajo profesional, conformado con buenos equipos y experiencia puesta al servicio de los colegas; con mucha dedicación, compromisos y esfuerzos, los que se ponen de manifiesto en aquellos Colegas que tuvieron responsabilidades dentro de cada uno de los distintos Consejos Directivos que ejercieron su representación.

Partiendo desde primer presidente de la Asociación Ingenieros Forestales de Misiones Héctor Martín Gartland, pasando por los demás colegas que desempeñaron ese rol, los que generaron -allá por 1984- la propuesta de creación del Ministerio de Ecología y RNR, al último presidente de la Asociación e impulsor de la ley del COIFORM y presidente de la transición entre la Asociación de Ingenieros Forestales de Misiones y el CoIForM – Ley I – N• 108 [antes Ley 3372] – 1996 – 1999, Juan Emilio Bragado.

Cabe hacer mención a todos los Presidentes y Vicepresidentes del COIFORM entre 1999 y 2023: Ivo Götz – Juan Domingo Velázquez (1999-2000 – Primera dupla en conducir en el marco de la ley); Juan Domingo Velázquez (2000-2001); Eduardo Keller – Juan Domingo Velázquez (2001-2003); Eduardo Stirnermann – Ivo Götz (2003/2005); Eduardo Stirnermann – José Cabral (2005/2007); María Inés Aguilar – José Saiz (2007-2009); Hugo Reís – Hernán Patzer (2009-2011); Hernán Patzer – Hugo Reís (2011/2013 – 2013/2015); Juan Pablo Cinto – José Saiz (2015/2017); Juan Pablo Cinto – Jaime G. Ledesma (2017/2019); Jaime G. Ledesma – Carolina Enebelo (2019/2021), Jaime G. Ledesma – Nicolás Ocampo (2021/2023) y Juan A. Acosta – Graciela D. Flores (2021/2025).

Institucionalidad profesional que goza de buen prestigio, con claros objetivos, que esta unificada, fortalecida y jerarquizada, vanguardia a nivel país, al tener bajo la misma colegiación a los Profesionales de las INGENIERÍAS: FORESTAL, en INDUSTRIAS de la MADERA y en INDUSTRIAS FORESTALES, lo que no es un hecho menor y se ha logrado gracias a una ley sanciona en junio de 2020 (Ley I Nº 169).

Mucho hecho y mucho por seguir construyendo, en pos de un presente y futuro forestal sostenible, dónde todo se concatena.

Concluyendo la gestión del Consejo Directivo, cabe reconocer que quedan sueños inconclusos (como ser la construcción de la sede propia, pero con un importante paso dado con la presentación reciente en la HCR del Proyecto de Ley de Donación del Inmueble a favor del COIFORM, la personería gremial de la FAIF), los que obviamente se renuevan con el nuevo Consejo.

SUEÑOS INCONCLUSOS

Concluyendo la actual gestión del Consejo Directivo, cabe reconocer que quedan sueños inconclusos (como ser la construcción de la sede propia, pero con un importante paso dado con la presentación reciente en la HCR del Proyecto de Ley de Donación del Inmueble a favor del COIFORM, la personería gremial de la FAIF), los que obviamente se renuevan con el nuevo Consejo.

Retos y oportunidades institucionales

Nuevos y renovados desafíos, retos y oportunidades institucionales por delante, en este proceso de construcción colectiva, se debe seguir afianzando la UNIDAD con DIVERSIDAD y PLURALIDAD, como FUERZA MOTRIZ, SUPERADORA y TRANSFORMADORA; privilegiando la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad entre lo/as colegas, trabajando en EQUIPO, comprometidos fuertemente con nuestra realidad socio-cultural, productivo-territorial, económica, eco-ambiental y político-institucional, en pos de jerarquizar el sector, en el marco de nuestras competencias profesionales e institucionales.

Fortaleciendo el DIALOGO permanente, abierto, plural, respetuoso y tolerante, entre lo/as colegas y con los distintos actores políticos, institucionales, académicos-científicos, técnico-productivos, empresariales y sindicales del sector; articulando ESPACIOS de DEBATES participativos, amplios, plurales y democráticos, impulsando un fuerte ESPÍRITU de CUERPO PROFESIONAL, propiciando los CONSENSOS necesarios para el sector, en la búsqueda de UNIFICAR, FORTALECER y JERARQUIZAR la POLÍTICA e INSTITUCIONALIDAD FORESTAL NACIONAL e insistiendo, a nivel regional, con una ALIANZA FORESTAL PÚBLICO-PRIVADA para desarrollo foresto-industrial sostenible, que se basé en la cooperación y complementariedad (gran reto para los actores sectoriales en la región).

REVALORIZAR LA PROFESIÓN

En estos últimos cuatro años (2019/2023) se matricularon unos 46 nuevo/as Colegas, de los cuales 5 son Colegas en Ingeniería en Industrias de la Madera, 372 matrículas otorgadas, no obstante ello se debe seguir bregando en que todo/as lo/as colegas se matriculen, para garantizar la ÉTICA PROFESIONAL en el ejercicio de la profesión, conscientes también de que no todo/as lo/as colegas pasan por momentos satisfactorios, en lo profesional, nada es fácil, eso debe y deberá ser el compromiso institucional permanente para seguir REVALORIZANDO la PROFESIÓN, en los distintos ámbitos público – privado, con la finalidad de que todo/as tengan un desarrollo profesional pleno.

TRABAJAR FUERTE DESDE LA POLÍTICA FORESTAL

Ante los nuevos paradigmas de la BIOECONOMÍA FORESTAL CIRCULAR -a nivel global- el FUTURO es FORESTAL, con potencialidades crecientes; el FUTURO VERDE y SALUDABLE que demanda la población global, regional y local se conecta con lo FORESTAL, y por lo que se debe trabajar fuerte, desde la política forestal, en comunicar que, la aspiración a una bio-economía global baja en emisiones es muy coherente con una estrategia positiva de conservación de los bosques, basada en el impulso a su gestión sostenible versus a la bio-economía forestal sin gestionar los bosques, y lo/as Forestales sabemos lo que implica gestionar nuestros bosques.

El siglo XXI, en lo que resta, irá demandando más y más PRODUCTOS FORESTALES (Madereros y no Madereros), SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, dónde la CIENCIA FORESTAL (Investigación Académico-científica – Innovación & Desarrollo – Extensionismo) tendrá grandes desafíos, retos y oportunidades, más de 200 años de historia -en el mundo- la hace estar a la altura de las circunstancias.

OCUPADOS POR NUESTRO FUTURO

El Ing. Orlando D´ Adamo, en una conferencia pronunciada el 11 de abril de 1949, en el Colegio de Ingeniería de Buenos Aires decía: “Los FORESTALES son de los pocos HOMBRES (agregaría: y MUJERES) que viven ocupados en el futuro más que en el presente y el pasado”, lo/as COLEGAS están preocupados, y a su vez, muy ocupados por el futuro común, pues en la génesis forestal está en pensar, planificar plurianualmente y construir, tanto más construir un futuro verde, saludable y resiliente con los bosques, mucho más allá del 2030, siendo conscientes que los BOSQUES VIVOS son la garantía y el futuro de nuestros PUEBLOS; y que en los BOSQUES, está la SUPERVIVENCIA de la HUMANIDAD, tanto más en nuestra regiones, lo que se garantiza y consolida con la PERPETUIDAD y su USO SOSTENIBLE, y eso se logra con una adecuada GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE, donde el trabajo profesional de lo/as INGENIERO/AS FORESTALES es altamente gravitante y estratégicamente relevante, los que que se complementa con el trabajo de nuestros COLEGAS en INDUSTRIAS FORESTALES y en INDUSTRIAS de la MADERA.

Tiempos de asumir mayores roles protagónicos y mayores compromisos, que muchas veces, van más allá de lo estrictamente técnico.

Gracias a TODO/AS lo/as Colegas por todo el apoyo recibido en este tiempo.

Gracias a todos los ex Presidentes y Vicepresidentes y sus respectivos Consejos, Comisiones Fiscalizadoras y Tribunales de Disciplina por la construcción colectiva en estos casi 27 años, en particular a los miembros de los últimos dos Consejos Directivos, Comisiones Fiscalizadoras y Tribunales de Disciplinas que me acompañaron en la conducción.

Gracias a la Colega Mabel Acosta, Secretaria Técnico – Administrativa del COIFORM por su dedicación, esfuerzo y acompañamiento cotidiano en la gestión.

Gracias a los miembros de la Comisión de la Federación Argentina de la Ingeniería Forestal por el trabajo conjunto de estos años y a los presidentes de los distintos Colegios, Consejos y Asociaciones de la Ingeniería Forestal del País.

Gracias a las instituciones y organizaciones del ámbito público y privado, con las que interactuamos y articulamos a nivel provincial y nacional.

Gracias a los medios de comunicación de la provincia (digitales, radiales y televisivos) por su colaboración permanente en el proceso de comunicar, en especial, a Argentina Forestal de Misionesonline.

Éxitos, y toda mi colaboración, para el nuevo Consejo Directivo encabezado por Juan Alberto Acosta (Presidente) y Graciela Dominga Flores (Vicepresidenta), a Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Disciplina que los acompañan.

“Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande” (José Ortega y Gasset)”