Formosa | Encuentro de jóvenes indígenas del NEA revaloriza su identidad y costumbres ancestrales

Del 4 al 6 de agosto se realizó en Formosa el Encuentro de Jóvenes Indígenas del NEA, del que participaron 32 jóvenes de cinco Pueblos : Mbya Guaraní, Qom, Wichí, Mocoví y Pilagá. La principal motivación fue compartir, conocerse y reflexionar acerca de sus costumbres, saberes y problemáticas. El próximo encuentro de jóvenes podría tener como destino posible Misiones.

Fuente: EMIPA

FORMOSA (13/8/2023).- Vicky González, coordinadora regional NEA de Equipo Nacional de Pastorial Aborigen (ENDEPA), informó detalles del Encuentro de Jóvenes Indígenas del NEA realizado en Formosa, y la modalidad de trabajo que se generó durante los tres días: “El encuentro comenzó mirándonos a nosotros mismos, quiénes somos, cómo nos sentimos al llegar, fue desde lo espiritual. Compartimos las celebraciones, fue emocionante”.

Y continuó: “El sábado se presentaron las Comunidades y sus problemáticas. Por la tarde se inició un taller de capacitación en Derecho Indígena con el abogado Fabián Troncoso. Fue muy didáctico, preguntaron mucho, se hacían reuniones donde iban profundizando y reflexionando lo que estaban viendo. Incluso sugirieron que hubiese sido lindo quedarse más días, porque se quedaron con ganas de más”.

La riqueza del compartir

Néstor Aquino, de Tekoa Azul, Ruiz de Montoya, es uno de los jóvenes Mbya que participó, y compartió sus reflexiones sobre el encuentro: “Compartimos la cultura, las artesanías, el idioma, el mba’epu (guitarra). La sensación que me dejó la experiencia es que algunos Pueblos ya no hablan su idioma, eso me duele, lo siento mucho en mi corazón”.

Alexander Benítez, de Tekoa Arandu, Pozo Azul, aseguró que le provocó mucha felicidad conocer a otros indígenas y sus culturas. En su caso, se sintió asombrado por algunas de sus problemáticas: “La mayoría de los indígenas que participaban vivían en lugares urbanos, y por ende los problemas eran, por ejemplo, la contaminación, porque están en lugares donde tiran basura. Todas esas preocupaciones eran nuevas para mí, sentí tristeza por ellos, ya que en mi Comunidad estamos más en zona rural”.

Sin embargo, resaltó que “a pesar de los problemas y el poco apoyo que tienen, luchan, no se rinden. A pesar de la discriminación que pasan, siempre tienen la cabeza en alto”.

El encuentro estuvo cargado de mucha emoción y se generaron espacios en los que pudieron dar a conocer cada Pueblo su cultura, sus artesanías, su música y celebraciones espirituales, y eso les sirvió para enriquecerse y reconocerse en la diversidad.

Valentín Joel Benítez, de la Comunidad Alecrín, San Pedro, coincidió con su compañero Néstor en cuanto a la pérdida del idioma que pudieron percibir en los otros Pueblos, pero manifestó que se sintió identificado con sus luchas en torno a los territorios, salud y educación.

“Pensamos en la importancia de que en nosotros prevalezcan nuestras culturas. Tenemos que valorizarlas y no sentir vergüenza de ser indígenas. Me siento orgulloso de ser Mbya Guarani”, cerró.

Juana Méndez, de Tekoa Chafariz, San Vicente, reflejó que “nos dimos cuenta de que todos estamos en la misma situación y de que estamos unidos y dispuestos para luchar por nuestros derechos y por nuestros territorios”.

Finalmente, Hugo Benítez, de la Comunidad Tuna’i, afirmó que le tocó “profundamente” el encuentro con otros indígenas, con quienes se sintió identificado. “Me siento parte, y les digo que sigamos de pie y si nos sentimos cansados, apoyemos nuestros brazos en nuestros compañeros y sigamos luchando por lo que es nuestro, por no perder nuestra cultura, identidad y conocimientos ancestrales para las futuras generaciones”.

Lejos de tomarlo como un simple evento, los jóvenes decidieron seguir en contacto y armaron un grupo de WhatsApp, además de comenzar a pensar en un próximo encuentro, que podría tener como posible destino Misiones.