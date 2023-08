Misiones | “Se requerirá del aval de un acuerdo de precios de biomasa para la viabilidad de la Central Térmica 25 de Mayo”, señalan desde EnerBio

Para el abastecimiento de la planta de generación de energía eléctrica de 3 MW se trabajó en el último año con la Cooperativa del Alto Uruguay Ltda. en la factibilidad y con aserraderos locales se logró cerrar un acuerdo de precios para garantizar el suministro de la biomasa de la zona. “La rentabilidad del proyecto depende fuertemente de la logística y el precio de la materia prima, ya que representa más de un 45% de los costos operativos del proyecto y la tarifa eléctrica. Lo que necesitamos ahora es la seguridad y el aval por parte de las entidades de la provincia para que el proyecto sea viable”, explicó el gerente de Proyectos en la empresa EnerBio SRL, Nicolás Barberis.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (5/8/2023).- Uno de los proyectos de Misiones de generación de energía renovable de fuente de biomasa forestal que resultó adjudicada en la licitación del RenMDI en julio está en riesgo de caer, de no lograr apoyo de la provincia para que se avalen los acuerdos cerrados entre privados por 15 años para el abastecimiento de biomasa forestal. Se trata de la “Central Térmica 25 de Mayo”, una planta proyectada para una capacidad de 3 MW, iniciativa de la Cooperativa Alto Uruguay de Electricidad (CAUL) y OSPAFYC Lta., de la localidad de 25 de Mayo.

Esta semana, el presidente de la CAUL, Fredy Frank, junto al ingeniero Nicolás Barberis, gerente de Proyectos en la empresa EnerBio SRL que lleva adelante el asesoramiento técnico de la inversión para la construcción de la central, estuvieron con las autoridades del Instituto Forestal Provincial (InFoPro Misiones) en la ciudad de Posadas para plantear su preocupación por los riesgos de viabilidad del proyecto ante la nueva medida del organismo de establecer la fijación de precios mínimos del chip leña con destino energético que comenzó a regir desde agosto en la provincia.

Fredy Frank y Nicolás Barberis fuero recibidos por el presidente del InFoPro, Hugo Escalada.

Disponibilidad de biomasa en 25 de Mayo para un proyecto sostenible

Después de 2 años y medio de mantener reuniones y trabajar en la sensibilización sobre las oportunidades para el sector forestal en avanzar en la iniciativa, exponer el impacto positivo para la comunidad con la inversión de generación de energías renovables a partir del aprovechamiento de la biomasa que generan los aserraderos y productores de la localidad, finalmente desde la CAUL lograron con empresarios madereros y las autoridades locales, avanzar con los profesionales de EnerBio en un estudio de factibilidad.

Desde ese entonces, se planteó que la posibilidad de viabilizar este proyecto para la presentación en alguna licitación de energía renovable que surgiera a futuro venia de la mano de hacer compromisos de abastecimiento de materia prima a largo plazo 15-20 años dependiendo la duración del contrato, para poder atraer a inversores hacia la localidad y poder desarrollar un proyecto tan anhelado por la comunidad de 25 de Mayo.

“Finalmente el 2 de febrero de este año se lanzó la Licitación RenMDI, la cual se venía esperando desde hace varios años, de hecho el proyecto CT 25 de Mayo también fue presentado el año pasado a un estudio previo realizado por CAMMESA para relevar aquellos proyectos en condiciones de ejecutarse, el programa se denominó MDI (Manifestaciones de Interés) el cual se lanzó en mayo del 2022”, reseñó el ingeniero Barberis en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

Previo a la presentación del proyecto en la Licitación RenMDI este año, los empresarios relacionados al sector forestal comprometieron el abastecimiento de biomasa durante los 15 años fijando cantidades de cada una de las biomasas útiles para la central y precios de cada una de ellas, tal como se había previsto anteriormente para poder lograr un proyecto interesante y conseguir inversores.

“Estos acuerdo se lograron cerrar con éxito, siendo una oportunidad de crecimiento para todos los sectores. Posterior a ello, se presentó el proyecto ante la Licitación RenMDI de la Secretaría de Energía de la Nación, para lo cual los mismos industriales y la CAUL tuvieron que comprometer una suma de dinero como garantía de presentación del proyecto”, agregó el profesional.

Finalmente, CT 25 de Mayo resultó ser uno de los 3 proyectos ganadores de Misiones en la Categoría Biomasa, y el único en el Renglón 1. Mientras que en el Renglón 2 salieron adjudicados las empresas madereras Toll Maderas (Eldorado) y Establecimiento Don Guillermo (Santiago de Liniers).

Tal vez te interese leer: Inversiones en Misiones | El establecimiento maderero Don Guillermo pondrá en marcha en 2023 su nueva planta de generación de energía de biomasa forestal

La convocatoria RenMDI presentaba dos grandes ejes, por un lado el Renglón 1 con el propósito del desplazamiento de la generación forzada, es decir generación a partir de combustibles fósiles, principalmente Gas Oil. Por otro lado, el Renglón 2 que hacía hincapié a la diversificación de la matriz energética.

El Renglón 1 estaba direccionado a zonas comprometidas a nivel energético, donde hay centrales de generación de energía utilizando Gas Oil que necesitaban desplazar para lograr optimizar recursos económicos y por supuesto disminuir el impacto ambiental. En este renglón competían todas las tecnologías (Solar, Biomasa, Biogás, PAH) en cada uno de los puntos identificados como críticos. El proyecto CT 25 de Mayo sale adjudicado por que el nodo de conexión es Aristóbulo del Valle donde actualmente hay un importante parque de generación a partir de combustible Diésel.

El proyecto de la CT 25 de Mayo está previsto que se conecte a la línea de 33 KV en ejecución entre la localidad de Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo.

Ahora, desde la CAUL tienen un plazo hasta el 11 de agosto, fecha marcada de vencimiento de la factura por parte de CAMMESA para la garantía de mantenimiento de oferta. Si continúan o no con el proceso, dependerá del apoyo de las autoridades provinciales para considerar medidas que hoy consideran afectan la inversión y ponen en riesgo su viabilidad.

Tal vez te interese leer más : Energías Renovables | Tres proyectos de generación de energía de biomasa forestal de Misiones ganaron la licitación del RenMDI

Impulso al desarrollo local

El intendente de 25 de Mayo, Mario Linderman, explicó en diálogo con ArgentinaForestal.com que “con gran esfuerzo y compromiso de los actores del sector privado y la cooperativa, y el acompañamiento y apoyo de la Municipalidad, se logró realizar una primera inversión y juntar el dinero para presentarse con un proyecto concreto a la convocatoria de RenMDI, que tendrá un gran impacto social, económico y ambiental para nuestra comunidad. La noticia de que ganamos la licitación la recibí con mucha alegría, pero serán los privados quienes decidirán si continuarán o no, ya que aún hay cuestiones aún que resolver”, dijo.

“Los beneficios del proyecto, además de movilizar la economía del sector forestal, es de gran impacto social como generadora de fuente de trabajo”, valoró el jefe comunal.

“En la Central Térmica se requerirá de unas 20 personas trabajando en forma directa, y más de 100 en forma indirecta, desde el transporte forestal, los proveedores de la biomasa (raleo, despunte, constanero, aserrín y chip leña), los servicios que se requerirán. Y finalmente, uno de los aportes más importantes de las energías renovables es la acción de mitigación ambiental al reemplazar el uso de combustible fósil para la provincia de Misiones. Es un ciclo de carbono neutro, la puesta en marcha de esta planta desplazaría a 3 MW de generación diésel, combustible que ya no ingresaría a la provincia. La energía que entregaría dicho proyecto a la red equivale a más de 6 millones de litros de gasoil por año, más de 200 camiones de combustible por año que no ingresarán a la provincia, reduciendo así la huella ambiental de la provincia”, precisó Barberis.

En 25 de Mayo se logró generar interés y compromiso para llevar adelante el proyecto de inversión. “Identificamos el potencial, realizamos el estudio de factibilidad y desde la consultora acompañamos en todo el proceso a la cooperativa para la licitación y por medio de acuerdos entre privados. Para avanzar necesitamos que estos acuerdos sean avalados por la provincia. Logramos que 18 aserraderos se comprometieran a entregar la biomasa. En este proyecto, la localización de la materia prima es la clave, no es lo mismo la zona norte, la zona sur y el Alto Uruguay, una zona que realmente necesita de estas inversiones para promover el empleo y el desarrollo local. Este es un municipio alejado de los centros de consumo, y para que sea viable el proyecto de la CT la logística eficiente es necesaria para garantizar el funcionamiento de la central térmica. El desafío es garantizar el flujo de fondos y tener previsibilidad en los costos operativos, para darle las condiciones al inversor, sumado además al contexto económico del país donde hay mucha incertidumbre y riesgo en cada inversión que se pueda realizar. Se necesita energía para la zona, para la comunidad, y con esta planta encontramos una manera de reemplazar el combustible diesel”, dijo.

Pero también para los inversores requieren de un clima de previsibilidad y seguridad jurídica. “Con las medidas mencionadas, se genera incertidumbre, y en ese contexto, el proyecto no es viable. Por ello, estamos realizando reuniones con las autoridades provinciales, para dar a conocer en detalle el proyecto y que avalen lo acordado para seguir avanzando en los requisitos que exigen tras la licitación del RenMDI”, indicó el profesional.

Más apoyo a inversores

En tanto el ingeniero Barberis sostuvo que “ganar la licitación fue el primer gran paso, pero cuatro días después el InFoPro Misiones resolvió establecer el precio mínimo para la biomasa forestal con destino a energía por $4.411 la tonelada de chip leña puesta en camión. Eso, en la actualidad ya es un valor promedio de 20 dólares puesto en la central (valor del Infopro + flete), sumado al valor del peaje que aún tenemos que conversar con la empresa EMSA o la Secretaría de Energía de Misiones para definir un valor y bajo qué condiciones. Son medidas que nos obligan a replantear la factibilidad del proyecto al no poder contar con previsibilidad en los costos para estimar el retorno de la inversión en los 15 años y así poder convencer a los inversores para desarrollar el proyecto”, advirtió.

Agregó que al ser la CT 25 de Mayo un proyecto netamente de generación de energía eléctrica, por lo tanto la rentabilidad del proyecto depende fuertemente del precio de la biomasa que representa más del 45% de los costos operativos del proyecto y la tarifa eléctrica, explicó el ingeniero Barberis, en la entrevista.

Con el objetivo de un proyecto sostenible, desde la cooperativa trabajaron en lograr estos acuerdos de precios entre privados para el abastecimiento de la planta durante la vigencia del convenio con CAMMESA, y esto ya involucra el compromiso de más de 18 aserraderos de la zona y productores.

“A través de la adjudicación a la Licitación RenMDI se define una tarifa fija para la entrega de energía por el término de 15 años, pero al fijar precios mínimos la provincia a través del InFoPro para la comercialización de biomasa, no tenemos certezas de costos por la materia prima, que es vital para la factibilidad del proyecto. En estas condiciones, es una inversión de riesgo y tenemos que ser muy francos como desarrolladores de este tipo de proyectos tanto con los proveedores como con los potenciales inversionistas”, recalcó el ingeniero Barberis.

Admitió que frente a este escenario hay mucha preocupación entre los involucrados en el proyecto donde existe un gran compromiso local y se trabajó mucho en este último año para llegar a la licitación. “Si no logramos que se entienda el impacto que genera en la planificación estas medidas, no llegaremos a la segunda instancia del proceso. Los inversionistas preguntan y los industriales también, y de no tener certezas en el largo plazo que se respetarán los acuerdos de abastecimiento de biomasa entre privados que cerramos con anterioridad a la presentación del proyecto no será posible concretar este proyecto”.

El consultor adelantó que promoverán el diálogo con las autoridades provincial: “Necesitamos que los organismos competentes avalen estos convenios privados y, además, que la Provincia de seguridad al proyecto e inversor respecto a que el precio acordado entre las partes no será intervenido por ningún ente provincial durante este período”, adelantó el gerente de Proyectos de la empresa Enerbio SA.

El profesional tiene experiencia en proyectos de energía renovable de fuente de biomasa forestal, eligió la provincia de Misiones para consolidar su carrera “ante el gran potencial que existe por el desarrollo foresto-industrial y la necesidad de replicar más centrales térmicas de estas características, donde la localización cercana a la materia prima es clave.

Pero considera que si no se revisan algunas medidas “en lugar de incentivar, se frenan estos proyectos de desarrollo sostenible, realmente es complejo poder planificar inversiones de estas características porque los números no cierran”, expresó el ingeniero.

En la empresa EnerBio, Barberis trabaja junto al ingeniero Alejandro Bompadre y un gran equipo de profesionales, como así también empresarios que en estos años han tenido diálogo abierto y fluido con el sector forestal misionero, ya que son especialistas y fuente de consulta para estas iniciativas que se presentan como una oportunidad de desarrollo local, generando empleo y consumiendo el excedente de biomasa que se genera en las industrias madereras de la zona y que no tienen aún un destino de aprovechamiento. Además, viene a resolver el déficit energético del municipio donde se instala la central térmica, y al igual que 25 de Mayo aún hay otras zonas marginales en la provincia que requieren de mejorar el servicio para crecer.

“Hoy nos encontramos con medidas que frenan la viabilidad de la CT 25 de Mayo” – Ing. Nicolás Barberis.

Para el ingeniero es clave sostener un convenio de abastecimiento de largo plazo. “Esto nos permitirá planificar los costos, sin eso, no es viable el proyecto. Hay varios factores que impactan en este tipo de inversión que hay que reconsiderar, porque lo que se necesita del Estado es apoyo e incentivos para este tipo de proyectos sostenibles, facilitando las gestiones y dando las condiciones para generar inversiones”, planteó el profesional.

La inflación en dólares, la tarifa es más baja que la del Renovar 2, de 170 bajó a 146 dólares por Mw/h para proyectos de esta escala. “Además, se suma el peaje que aplica la empresa de energía de la provincia por la utilización de la línea de 33 kV para el despacho de energía, el cual aún debemos negociar, a lo que se ahora se agrega el precio mínimo fijado por InFoPro al chip leña que ronda otros 20 o 21 dólares por tonelada, puesto en planta. Lamentablemente si cambian las condiciones de abastecimiento de la central no se logrará conseguir inversores para poder ejecutarlo”, afirma el consultor.

Barberis indicó que el precio establecido por el InFoPro es “superior al que logramos consensuar con los 18 aserraderos de la zona”.”No hay quien consuma en la zona este subproducto, o el precio era muy bajo por los costos de logística de quienes compran desde la zona norte. Para el proyecto logramos una ecuación que, de poner en marcha la planta, el precio acordado es rentable para los proveedores, pero además era la única manera de que cierren los números y se logre la rentabilidad esperada en 15 años para todos los que son parte del proyecto, porque los inversores también requieren de resultados en el largo plazo, y para ello se necesita conocer y proyectar sus costos”, planteó.

Para los proveedores de biomasa también es una alternativa viable los convenios de largo plazo. “Se comprometieron por 15 años a entregar la materia prima, por lo tanto están viendo las grandes ventajas que generará la central para ellos como industriales como así también para la comunidad. Parte de los industriales de la zona también están con interés de ser parte de la sociedad propietaria del proyecto”, indicó Barberis.

Reunión con InFoPro

Ante esta preocupación, este miércoles 2 de agosto viajaron a Posadas para plantear la situación al presidente del InFoPro, Hugo Escalada, quien lo recibió junto al ingeniero forestal Sebastián Escalada, parte del equipo del organismo.

El presidente de la cooperativa, Fredy Frank, junto a Barberis, expusieron sobre las condiciones técnicas y económicas necesarias para lograr la viabilidad del proyecto de instalación de una central térmica en 25 de Mayo, y las alternativas de revisión de las medidas que ponen en riesgo la inversión.

La segunda medida que requieren sean revisadas en la provincia, es el “peaje” que aplicaría la empresa eléctrica misionera al despacho de energía por parte de la central de generación. Este tema aún debe ser tratado con la provincia para lograr condiciones razonables para la viabilidad del proyecto, explicó Barberis.

“Creemos que este diálogo tiene que ser posible ya que la decisión de apoyo al proyecto es una cuestión política y de incentivar las energías renovables e inversiones genuinas para el desarrollo de Misiones”, expresó en la entrevista el profesional.

En este aspecto, sostuvo que deberán reunirse con funcionarios de la Secretaría de Energía para revisar las condiciones y evaluar algún convenio que permita garantizar la viabilidad del proyecto.

A todo esto, se agrega un aspecto no menor, que es lograr el financiamiento necesario para las obras, equipamiento, instalaciones, y demás aspectos operativos, se requiere de otros inversionistas, ya que se necesitan garantías. “Si bien tenemos inversores interesados, o en conversaciones avanzadas, la fijación de precio generó dudas por estas intervenciones en el mercado que afectan, en este caso en particular, los acuerdos entre privados logrados al momento de presentar el proyecto a la licitación. La realidad es que tenemos tiempo solo hasta el 11 de agosto para definir qué pasos seguir, porque hay que pagar el reaseguro de la licitación, y en este contexto necesitamos de decisiones políticas que promuevan los proyectos de energías renovables”, concluyó Barberis.

Noticia relacionada