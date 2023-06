Misiones | El líder de la organización Mbya Aty Ñechyrõ expresó su solidaridad con el pueblo indígena de Jujuy

“El gobierno de Jujuy vuelve al pasado, a lo sangriento”, expresa Mario Borjas, mburuvicha de la Comunidad Ka’a Kupe, en Misiones, y líder de la Organización Tradicional Mbya, Aty Ñechyrõ. “Duele ver esta tristeza que están sufriendo, ante un gobierno que solamente discrimina. Es un gobierno que no sabe respetar, que no sabe amar, que no sabe entender los derechos de los Pueblos indígenas”, sostuvo Borjas.

MISIONES (21/6/2023).- Desde el Equipo Misiones Pastoral Aborigen difundieron la posición de Mario Borjas, mburuvicha de la Comunidad Ka’a Kupe, Misiones, y líder de la Organización Tradicional Mbya, Aty Ñechyrõ, expresó su dolor por lo que está ocurriendo en Jujuy.

La violencia contra los Pueblos Indígenas forma parte de la historia de la República Argentina. La violencia simbólica, devenida en agresiones contra la integridad física, hoy se manifiesta cruelmente en la provincia de Jujuy, donde la discriminación se hizo carne y la represión es la cara del gobierno de Gerardo Morales.

“Cobarde e impunemente, avanzan sobre los derechos de los Pueblos Originarios de la provincia, sus territorios y todas las riquezas naturales que allí se encuentran y que les pertenecen”, sostienen desde EMIPA.

Es que a lo largo y ancho del país, los indígenas son una linda postal para ver. Artesanos, músicos, portadores de conocimientos medicinales ancestrales, resultan un atractivo turístico, que en cada región tiene su particularidad. “Pero los Pueblos Indígenas son mucho más que eso, son la resistencia de una nación que sistemáticamente ha soportado la violencia, expulsión de sus territorios y negación de su existencia. Son la fuerza viva que coexiste con la naturaleza y le hará frente a todos los atropellos que se sigan cometiendo contra ellos”, señalaron en el comunicado.

Para Borjas, el gobierno de Jujuy “solamente piensa en su bolsillo, en llenarlo de dinero. Ojalá que puedan entender, sentarse a dialogar con los indígenas de Jujuy, pero creo que es difícil porque es un gobierno discriminador y derramador de sangre”.

Agregó que “duele ver esta tristeza que están sufriendo, ante un gobierno que solamente discrimina, que vuelve al pasado, a lo sangriento. Es un gobierno que no sabe respetar, que no sabe amar, que no sabe entender los derechos de los Pueblos indígenas. Solamente cierra los ojos y tapa los oídos”.

Por eso, el mburuvicha y líder del Aty, les envió palabras de fortaleza y acompañamiento: “Queremos decirles a los Pueblos Indígenas de Jujuy que el Pueblo Mbya está con ustedes. Nosotros acá en Misiones tampoco estamos incorporados en la Constitución Provincial. Debemos estar unidos para seguir, somos nosotros los que podemos defender la naturaleza, el agua, el aire. Siempre vamos a estar acompañando desde lejos, acompañaremos siempre las luchas de los Pueblos Indígenas, un fuerte abrazo desde Misiones”, fue el mensaje del líder indígena Mbya.

Las acciones de protesta en Jujuy, que también son llevadas adelante por docentes, vienen llevándose a cabo desde que comenzó a sesionar la Convención Constituyente, el 22 de mayo. Desde la aprobación parcial de la Reforma Constitucional, el 15 de junio, la brutalidad de la represión se agudizó y el listado de detenidos ya casi alcanza los 70.