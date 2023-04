Ley 25.080 | “Misiones este año aún no recibió de Nación fondos para pagar deuda de planes forestales”

Así lo confirmó el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción, Juan Ángel Gauto. “Es una realidad la demora de pago de planes forestales, pero el tema de fondo, y a trabajar en conjunto con el sector, es identificar lo que desalienta a los productores. La ley tiene sus demoras en la gestión de los expedientes y no dispone de los fondos necesarios para la promoción, pero lo forestado en el país se logró con el apoyo a través de la 25.080 y sus prórrogas. Ahora, si hubiera un mercado que pague un precio rentable por la materia prima, el productor seguiría plantando pinos. Pero eso no ocurre, por lo tanto, el productor busca que se valore su producción y encuentra en otras actividades mejores alternativas”, sostuvo Gauto.

MISIONES (17/4/2023).- No llegan fondos nacionales de la deuda de planes forestales solicitados en el marco de la Ley Nac. 25.080 (Inversiones para Bosques Cultivados) – vigente con su prórroga hasta 2029- y la preocupación de los industriales, profesionales y productores ante la posible falta de madera por la baja de plantaciones de pino en las cuencas forestales de Misiones, principalmente en la zona sur, ocupa un lugar en la agenda sectorial.

Pero aún no hay información precisa o estadísticas respecto a las plantaciones existentes y su disponibilidad, tala rasa, reforestación, especies cultivadas o destino hectáreas que fueron destinadas a otros a usos de suelo. Para dar respuestas al sector privado y planificar las politicas forestales en la provincia, el gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal -que coordina las Mesas Forestales de trabajo intergubernamental-, lleva adelante un estudio técnico y de campo para la actualización del Inventario Forestal 2023, que inició en enero y tiene un proceso de nueve meses para concluir.

“Nación aún no envió fondos para el pago de la deuda de planes forestales este año”

ArgentinaForestal.com reflejó el fin de semana la opinión de Cristina Ryndycz, gerente de la APICOFOM, que se refirió al reclamo realizado por socios de la cámara que representa sobre la demora en el pago de los aportes económicos no reintegrables de la ley nacional de promoción forestal. “Hay planes demorados desde 2014 en adelante, y en muchos casos es por la burocracia que sigue existiendo en el sistema”, dijo.

Desde AMAYADAP, en coincidencia con la cámara colega, indicaron que “no hay fondos para la ley, si bien hay diálogo con las autoridades forestales que se ocupan del tema, la realidad es que Economía no libera el dinero y es poco lo que pueden hacer. En Misiones los pequeños productores destinan sus tierras a otros usos, han dejado de plantar pinos”, aseveró Abel Gauto Fechner.

“En lo que va del año, Misiones aún no ha recibido fondos para la deuda de planes forestales”, expresaron en forma coincidente empresarios, profesionales técnicos y productores. Y esta información fue confirmada por el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de la provincia, Juan Ángel Gauto.

En el 2022, se destinó una suma de 53 millones de pesos aproximadamente, y en cuanto a intenciones de forestar, se habrían presentado proyectos a fines de diciembre ante el organismo provincial, carpetas por más de 12 mil hectáreas de superficies para reforestación.

Este dato confirma también la baja en el ritmo de la actividad y el bajo interés por la ley nacional de promoción foresta.

Históricamente esta ley tuvo dificultades, tanto de financiamiento como de ejecución de la operatoria, y en los últimos cuatro años se han incorporado modificaciones para la transparencia del destino de los fondos públicos, que si bien han evolucionado en la digitalización y nuevas tecnologías, los cambios también incluyeron mayores requerimientos. Esto, para los productores y profesionales se traduce en “más burocracia, y las demoras en los pagos igual continúan”; expresaron ante la consulta del medio.

Respecto a la solicitud de superficie a forestar bajo el sistema de promoción en la campaña 2022, “son un poco más de 12 mil hectáreas, es información de intenciones de forestar, veremos después con la certificación de obras cuantas hectáreas realmente se lograron. Pero lo importante ahora es entender cuál es el problema de tanta demora para el pago de los planes aprobados, que tienen inspecciones y cumplieron con lo que establece la normativa. Es una realidad que este año aún no hemos recibido partidas de fondos nacionales para el pago a los productores, mantenemos diálogo permanente con las autoridades nacionales y tienen en gestión lograr un presupuesto de más 900 millones de pesos para 2023, incrementado los 560 millones de pesos a nivel país que fueron ejecutados en 2022”, dijo Gauto.

El subsecretario de Desarrollo Forestal explicó también que, entre el período de 2013 al 2022, el número de expedientes enviado por la provincia a la órbita forestal nacional fue de una cantidad de 4.744, y se destinaron pagos por 3.079 expedientes al 2022.

“Aún se adeudan fondos de 1.665 expedientes, y en septiembre pasado mantuvimos una reunión con el equipo de las autoridades nacionales para revisar cuáles serían los problemas que frenan la aprobación de los mismos, más allá de la falta de fondos de la ley. Una vez que inicia el proceso en la órbita nacional, la comunicación sobre alguna duda documental es en forma directa con el responsable técnico del plan, ya que son quienes deben dar respuesta de las observaciones. La Provincia responde por los planes agrupados, son pequeños productores a quienes les brinda asistencia técnica”, aclaró el funcionario.

También hizo mención a otros requerimientos incorporados en los últimos años con las modificacionees de la normativa: “Podríamos decir que los cambios realizados han permitido evolucionar desde lo digital, pero considero que aún nos falta en aspectos de territorialidad, la tecnología no reemplaza el cara a cara con los productores, donde siempre es el profesional técnico el responsable de acompañar en campo. Cuando la provincia eleva el expediente de un plan forestal a la Nación, esto implica que fueron acompañados con los requisitos cumplimentados, las inspecciones realizadas, el certificado de obra en el que damos fe de la presencia de la actividad lograda en la chacra del productor. Técnicamente está cumplido el proceso en la provincia, y el productor se considera desde ese momento un acreedor”, indicó el funcionario.

Y continuó: “Después, también sigue otro proceso del área forestal de Agricultura que tiene sus verificaciones que realizar, y si considera que no está toda la información que requiere para autorizar el plan, inicia su comunicación directa con el responsable técnico del expediente del productor e informa a la autoridad provincial. Por lo tanto, son tiempos que hacen a la demora de la aprobación de un proyecto para poder cobrar el incentivo”, explicó Gauto.

Estos procesos se suman a otros requisitos que se fueron incorporando o modificando en la normativa de cumplimiento legal y formal, a partir de sus dos prórrogas, la última sancionada en 2018, bajo la Ley 27.487. “Entre ellas, la denominada Debida Diligencia, requerimientos de orden catastral por vigencia de dominio, aspectos fiscales y contables, información de cuenta bancaria del productor, todo para incrementar la formalidad, pero que termina en una burocracia administrativa ante los vencimientos de plazos frente a la demora en liberar los fondos de la Ley. Es decir, cuando aparecen los fondos, ya está vencida la documentación. Y eso no es responsabilidad del productor, que lo que tiene que hacer es plantar, y es lo que ha hecho”, señaló el funcionario provincial.respecto al objetivo de la promoción.

“No estamos hablando de un año de demora, sino de varios años, lo que influye además recibir fondos a costos desactualizados. Sumado a ello, un mercado donde las industrias no pagan un precio rentable por la materia prima, todo hace a un contexto desalentador para la actividad. Todo esto hay que poner en la mesa, y hay que trabajar en conjunto para cumplir el espíritu de la ley que es incrementar la masa forestal del país. Pero nadie más va a forestar a pérdida”, aclaró.

Valorizar la materia prima

De igual forma, el funcionario ratificó su posición respecto a lo que considera es la cuestión de fondo que aleja al productor por la actividad: “No se debe ni a las observaciones de Ordenamiento Territorial en la provincia o por todo estas razones administrativas mencionadas en la órbita nacional. Hay una suma de factores claramente, pero considero que la principal causa es por los bajos precios que paga el mercado al productor por la materia prima. En la medida que este segmento de la cadena no encuentre rentabilidad en la actividad, no integrará la forestación a su negocio, es una inversión de riesgo que no puede afrontar solo un pequeño productor, y si lo hace, no recupera por los bajos precios que paga la industria”, remarcó.

Actualización del inventario forestal

Para dar claridad y respuestas a las percepciones que plantean desde la industria maderera nucleadas en AMAYADAP y APICOFOM respecto al riesgo presente y futuro de disponibilidad de materia prima en el mercado forestal provincial, desde el gobierno provincial tienen en proceso un estudio de actualización del Inventario Forestal de Misiones, tras haber realizado un Relevamiento de los Aserraderos 2021-2022.

“La actualización del inventario es un trabajo que ya fue iniciado, y nos permitirá en poco más de un mes contar con información preliminar del estado de las cuencas forestales, superficie forestada, corta, tala rasa, cambio de uso de suelo, especies, edades, etcétera, todo comparado con 2015. En el caso de la Ruta 12, es una cuenca que mantiene su liderazgo y equilibrio entre oferta, demanda y consumo, por ejemplo. Aunque debo precisar que no hay cuencas con falta de materia prima, sino que están desconectadas con los actores de la industria, y es ese uno de los desafíos a trabajar, unir la oferta con la demanda, promover asociatividad como una herramienta estratégica para los tiempos futuros”, indicó Gauto.

Del relevamiento de industrias realizado, surge que hay unas 150 mil hectáreas en manos de grandes y medianas empresas, y otras 30 mil hectáreas forestadas por industriales madereros. “Es decir que quedarían otras 220 mil hectáreas en manos de forestadores que aún no tienen una vinculación directa con la industria. Es en esto donde entra la puja del precio del mercado que habrá que trabajar en conjunto como un tema central a fortalecer, para seguir aprovechando las herramientas que tenemos y los esfuerzos del Estado para cumplir las metas planteadas donde la actividad tiene una mirada de interés público como aliada a mitigar el cambio climático o de cuidado respecto a la biodiversidad, donde debe planificarse como insertarse en armonía con el paisaje forestal del territorio”, agregó el subsecretario.

En el inventario que se lleva adelante, se incorporarán proyectos de plantaciones jóvenes que comenzarán recién a relevarse a través del Sistema de Informacion Geográfica (SIG) y por medio de inspecciones en campo, adelantó el ingeniero.

Al mismo tiempo, consideró que la zona Sur esta frente a una oportunidad de desarrollarse como cuenca forestal, ya que no solo podría responder a la demanda de industrias madereras de Misiones, sino pensar que a futuro también el desarrollo industrial de Corrientes requerirá de materia prima, abriendo una visión a una política integrada en la región como provincias del Norte Grande Argentino en la principal cuenca forestal del país.

“Se registra un consumo de 150 mil toneladas de rollos de madera que se traen del norte del Corrientes, cuando la industria forestal tiene un consumo de más 3,5 millones de toneladas año. Este es un tema abordado en la Mesa Forestal, en la reunión realizada en Apóstoles, donde hubo consenso en que la zona Sur es un territorio que podría crecer mucho en cuanto a superficie forestal, tiene tierras aptas para ello, y tiene demanda local. Lo que hay que mejorar son los precios que pagan por la materia prima para que sea rentable para el productor”, recalcó.

“Somos una provincia foresto-industrial con una estructura madura de consumo y oferta. En volumen de consumo de biomasa forestal somos líderes en volumen, tanto para destino celulósico papelero, térmico, energético. Estamos en un 56% de consumo en el sector de biomasa, mientras que en un 44% se encuentra el consumo del sector madera sólida. Estos son datos obtenidos en el relevamiento de aserraderos. Y esta estructura de la cadena foresto-industrial en otra provincia hoy no existe. Sin dudas tenemos desafíos por delante, materias pendientes para lograr la sustentabilidad de la actividad en el largo plazo, y en eso estamos trabajando”, concluyó.