Arbolado urbano en Posadas | Crece el proyecto del Centro de Investigación y Producción Jardín Botánico : “Es un buen ejemplo para replicar”

A dos años de la puesta en marcha, “el trabajo que realizamos en conjunto UNaM y Municipalidad de Posadas es un buen ejemplo para ser replicado en otras ciudades de la provincia”, indicó la ingeniera forestal Rafaela Morales, responsable técnica del Centro de Investigación y Producción del Jardín Botánico “Alberto Roth”. Tienen en producción actual 40 mil plantines de 37 especies nativas de la selva misionera en diferentes estados, desde la germinación, rustificación hasta lograr el plantín final que sale a campo. El funcionamiento del lugar y la planificación de las acciones de arbolado urbano está a cargo del director general de Ambiente, GIRSU y Cambio Climático de la Municipalidad de Posadas, Héctor Cardozo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

En el centro se destinan básicamente a producir las especies a ser utilizadas en el Plan Forestal de Posadas, incluso algunas especies que son difíciles de conseguir semillas, como de la especie de Palo Rosa, que es monumento natural de la provincia y es una especie en peligro de extinción.

“Con este vivero, logramos la puesta en valor del arbolado urbano. A partir de la instalación del centro de investigación, además de producción, en el predio se trabaja con otras especies frutales o exóticas. En nativas tenemos cedro misionero, lapacho negro, cerella, cañafístula, timbo, anchico, hay unas 37 especies diferentes”, indicó Cardozo en la entrevista con ArgentinaForestal.com durante una visita al centro.

La ingeniera forestal Rafaela Morales que trabaja en la Secretaría General de Extensión de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y desde el 2018 integra el Consejo Consultivo, se encuentra como coordinadora y responsable técnica del vivero en Centro de Investigación y Producción del Jardín Botánico “Alberto Roth”.

Detrás de cada plantín hay un gran trabajo diario de cuidado, y dependiendo de la especie nativa, entre uno, tres o cinco años de proceso hasta lograr su estado óptimo para ir a campo, ya que son de crecimientos lentos.

“Este vivero se creó mediante la firma de un convenio de cooperación científico académico entre la UNaM y la Municipalidad de Posadas, para el fortalecimiento del Jardín Botánico”, agregó Morales.

Son 37 especies o variedades diferentes que disponen en el vivero entre nativas de la selva Misionera y, en menor medida, algunas especies exóticas.

Nº Nombre Científico Nombre vulgar

1 Cupania vernalis Cambess. Camboata colorado

2 Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul Cebil curupay

3 Erythrina falcata Ceibo de monte

4 Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Lapacho negro

5 Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev Urunday blanco

6 Myrocarpus frondosus Allemão Incienso

7 Pterogyne nitens Tul. Tipa colorada

8 Holocalyx balansae Micheli Alecrín

9 Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Lapacho amarillo

10 Ocotea puberula (Rich.) Nees Laurel guaicá

11 Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Loro negro

12 Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Cañafistola

13 Bauhinia Spp. Rosada Pata de buey

14 Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Anchico colorado

15 Eugenia myrcianthes Nied. Ubajay

16 Eugenia involucrata DC. Cerella

17 Plinia peruviana (Poir.)Govaerts Jaboticaba

18 Eugenia uniflora L. Pitanga/ ñangapirí

19 Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. Aguaí

20 Campomanesia xanthocarpa O. Berg Guavira

21 Plinia rivularis (Cambess.) Rotman Ybaporaiti

22 Psidium guajava L. Guayaba

23 Cedrela fissilis Vell. Cedro misionero

24 Tabernamontana catharinensis Horquetero

25 Jacaranda mimosifolia D.Don Jacarandá

26 Muellera campestris Rabo molle

27 Bauhinia Spp. Lila Pata de buey

28 Bauhinia Spp. blanca Pata de buey

29 Handroanthus albus Lapacho amarillo

30 Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. Koku

31 Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Timbó

32 Syagrus romanzoffiana Pindó

33 Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Guatambú blanco

34 Lagerstroemia indica Crespón

35 Aspidosperma polyneuron Palo rosa

36 Ilex paraguariensis A.St.-Hil. Yerba Mate

37 Phoenix Palmera fenix

Un proyecto que crece

La profesional es oriunda de la ciudad de Oberá, egresada de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, y como tal, disfruta el crecimiento logrado con el proyecto del vivero municipal y las ampliaiones del centro de investigación, por el equipo de trabajo que conformaron en estos dos últimos años.

A la fecha logran una producción de casi 40.000 plantines en diferentes estadios (germinación, pre rustificación y rustificación). “La etapa de rustificación es la final, es el lugar donde permanecen cierto tiempo, dependiendo de la especie, hasta salir al sitio definitivo de plantación”, precisó.

Del proyecto inicial, que era producir plantines para el Jardín Botánico de la ciudad, dieron un nuevo paso ampliando la producción de especies para iniciar un plan de arbolado urbano organizado y poder abastecer a los vecinos de las plantas.

De esta forma, se producen tanto las especies listadas en el Plan Forestal Urbano (ordenanza municipal Nº 28) por lo cual se realizaron inversiones en equipos de riego, mesas de trabajo, infraestructura, etcétera para cumplir este objetivo.

Los plantines se destinan para el arbolado urbano de la ciudad, se entrega a instituciones para eventos y también se otorgan las plantas para las actividades realizadas con el municipio. “Cuando se realiza entrega de plantines a la comunidad, se asesora sobre la plantación, espacio que debe tener ese ejemplar para su desarrollo y cuidados posteriores”, agregó Cardozo.

En el vivero trabajan actualmente 12 empleados municipales que llevan adelante todas las actividades netamente del proceso productivo, desde la recolección de semillas, la limpieza, tratamientos pre- germinativos, siembra, trasplante, fertilización, riego, tutorado, etcétera.

Por otra parte, en el centro funcionan dos laboratorios, y el área de investigación está a cargo de la Lic. Agostina Le Vraux, que junto a la ingeniera Morales llevan adelante las diferentes actividades en forma articulada.

La Ing. Ftal. Rafaela Morales y la Lic. Agostina Le Vraux

“En este espacio llevamos adelante diferentes proyectos de investigación, también se cuenta con becarios, se elaboran las fichas técnicas con su código QR de las especies que se producen en el vivero y los herbarios correspondientes de las mismas”, señaló la ingeniera.

Morales consideró que “el vivero logrado en el Jardín Botánico es un modelo de gestión que perfectamente puede ser replicado en otros municipios. La particularidad que tiene nuestro vivero es que está registrado ante SENASA como vivero productor, lo cual garantiza la calidad y sanidad de los plantines; tiene una gran variedad de especies debidamente identificadas según familia botánica y cuenta con la información disponible en fichas técnicas provistas de códigos QR para que cualquier persona pueda acceder a esa información”, valoró la profesional.

Semillas de la selva misionera

Para la obtención de semillas de las especies nativas con destino a la producción, disponen de dos áreas de árboles semilleros que fueron identificados en la ciudad, el Jardín Botánico y el arboretum del Parque de la Ciudad.

La ing. Morales explicó que otras semillas se adquieren del laboratorio de calidad de semillas de la Facultad de Ciencias Forestales (UNaM) de Eldorado.

Este lunes 10 de abril, en alianza con la Municipalidad de Posadas para difundir la importancia del trabajo que realizan en el Centro de Investigación y Producción del Jardín Botánico “Alberto Roth” para avanzar en una ciudad sustentable a futuro, se entregaron en el marco del 23° Aniversario de Misiones Online la cantidad de 40 plantines de cerella, para que cada una de las personas que participaron en representación de las empresas distinguidas destinen ese ejemplar a la plantación en su comunidad.

Respecto de la alianza con el medio para entregar un presente natural, Cardozo destacó la importancia de contar con medios serios, comprometidos con la información y difusión de las acciones de sustentabilidad. “Nuestro objetivo es acompañar a los vecinos, que cada vez tiene más acceso a la información y necesita buenas fuentes para estar informada sobre qué es conveniente plantar en su casa, plaza, escuela, empresa, cómo hacerlo. Ese es nuestro rol en el Centro, ayudarlos a la implementación de prácticas sustentables, cuidado del árbol, podas, etcétera”, precisó.

Consideró que el compromiso ciudadano es fundamental para lograr una ciudad sustentable y destacó la importancia del acuerdo entre el Estado y los vecinos en este proceso.