Disponibilidad de madera en Corrientes | “Los aserraderos PyMEs deberían contemplar la integración de la forestación a su proyecto o una asociación con productores pensando a futuro”

Para el empresario y presidente de la Asociación de Industriales de la Madera y Afines de Santo Tomé (AIMAST), Raúl Falero, en el futuro inmediato será clave para las industrias madereras de la región planificar su plan de negocio con un núcleo propio de abastecimiento de madera. “Desde el punto de vista estratégico y pensando a futuro ante los mega aserraderos que se están instalando en la provincia, los aserraderos PyMEs deberían garantizarse un 50% del consumo con forestaciones propias o por medio de asociaciones estratégicas con productores de la zona”, opinó en una entrevista sobre el escenario actual y la proyección en el mediano y largo plazo.

Por Patricia Escobar

CORRIENTES (27/1/2023).- Raúl Falero, presidente de la Asociación de Madereros y Afines de Santo Tomé (AIMAST) y referente de la industria maderera, expresó su visión del escenario que se presenta para el negocio de la madera, ante las restricciones que plantean las PyMEs en la cuenca en la disponibilidad de la materia prima de calidad en el mercado, un tema que tienen en la agenda sectorial en el último año, al igual que aspectos de competitividad, logística, y la radicación de mega industrias de base forestal, entre otros.

“Es un cambio necesario en la planificación que marcará el futuro de la actividad, con la mayor integración de las industrias a la forestación, sean plantaciones propias o en forma asociada, considero que es uno de los desafíos del negocio”, dijo en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

El empresario maderero se refirió a la actualidad del mercado maderero y el escenario futuro ante la preocupación que plantean desde el sector sobre la disponibilidad de la materia prima de calidad para los aserraderos pequeños y medianos de la cuenca correntina.

La entrevista surge ante la reciente publicación sobre algunos resultados del relevamiento del Censo de Aserraderos 2021-2022 de Misiones, del cual surge la información sobre el Patrimonio Forestal de los propietarios: “Hay 168 aserraderos que integraron la forestación al negocio por más de 30 mil hectáreas, y sólo 10.839 de estas plantaciones fueron bajo el régimen de la Ley 25.080”, indican.

Las PyMEs de Santo Tomé y Santa Rosa, en el NE de Corrientes, al igual que las instaladas al sur de Misiones, mantuvieron en el último año reuniones y planteos frente a los problemas que enfrentaron de disponibilidad de materia prima, que de alguna manera indican que el escenario de la cuenca requiere de una planificación para garantizar en el futuro el acceso a la materia prima a las industrias.

AF: ¿Cuál es el escenario de las industrias madereras nucleadas en la asociación de Santo Tomé respecto a la materia prima?

Esta zona se desarrolló con la instalación de aserraderos ante la oferta del mercado que había en materia prima. Por ello, hace 15 años atrás o más, se fueron habilitando industrias, pero el escenario cambió en la cuenca y la realidad con la que se compite es otra. Si bien es más cómodo para el industrial comprar a las grandes proveedoras de materia prima de calidad en un esquema que ya tiene su dinámica establecida, la verdad es que en el corto o mediano plazo, se profundizarán los problemas de disponibilidad de materia prima en la zona, por el propio crecimiento del sector donde ya se están instalando mega aserraderos que consumirán toneladas diarias de rollizos de madera, y eso tendrá un impacto para las industrias que no tienen garantizada su materia prima.

Por ello, en lo personal, coincido en que cada vez más el “ABC” del negocio de la industria maderera será con la integración de la forestación al plan de negocio para asegurarse el abastecimiento de por lo menos en un 30% o 50% con materia prima propia.

AF: ¿Cuántos socios tienen actualmente en la asociación santotomeña y cuántos tienen integrados la forestación?

Somos 12 aserraderos medianos en la cámara y la realidad es que no todos opinan de la misma manera. Es un tema complejo y debatido desde siempre entre los colegas.

Por razones de mercado y de la propia madurez sectorial, hay que pensar en el abastecimiento seguro de los aserraderos PyMEs.

La industria también tiene una solidez diferente en la cuenca, y ante la necesidad de garantizarse el abastecimiento a futuro, deberíamos pensar en la integración de la forestación como parte del negocio o, también creo, que esta la alternativa de asociaciones estratégicas con productores locales.

Es un desafío que tenemos que trabajar para analizar de qué manera, estableciendo una relación sincera y transparente entre las partes, se puede llegar a convenios de largo plazo y que sean de beneficio mutuo.

Puede ser que, en lo personal, sea más abierto a esta posibilidad que otros colegas porque vengo de familia de emprendimientos ganaderos, no soy maderero de “cuna”; pero siempre estuve muy cercano a la actividad de plantación forestal de toda la vida.

Pero en general, el industrial quiere dedicarse a lo suyo, ser eficiente en lo que sabe hacer que es vender madera, y hay productores que tienen, por ejemplo, más de 2000 o 3000 hectáreas y se encuentran con problemas para un aprovechamiento más eficiente, pero no quieren instalar una industria. Sienten que no es lo suyo, o no están preparados para dar ese paso. Aunque ambos hoy estamos frente a diferentes necesidades que tienen que ver en cómo nos sostenemos en el largo plazo en un contexto complejo de mercado, costos, logística, ventas.

Hay ejemplos de alianzas exitosas, en Misiones una es Laharrague-Chodorge.

Podría ser que este punto en común de necesidad por la que atravesamos nos acerque al diálogo, para pensar en conjunto posibles “alianzas estratégicas” en la cuenca que permita a ambas partes (productor-industrial) ganar rentabilidad y crecer en forma sostenida en el tiempo.

Entiendo, desde mi punto de vista, que ante la realidad que se enfrenta –y se profundizará a futuro con la instalación de mega aserraderos en la cuenca correntina- que el camino estará en encontrar caminos de asociatividad entre industriales y productores. No tengo claro el cómo, sé que debe basarse en la confianza, en la tolerancia y en la sinceridad entre las partes, en estar atentos a los vaivenes de mercado y pagar precios acordes al mercado, entre otros temas a considerar.

Debemos debatir en encuentros sectoriales este tema para planificar el abastecimiento futuro de la industria de la madera y buscar consensos entre privados.

Toda industria debería programar el plan de negocio con un nucleo forestal en el proyecto, es una decisión estratégica. Por ello, coincido en que el camino de crecimiento futuro será con una industria integrada a la forestación.

Aclaro, esta es mi visión personal de solución a los problemas que hoy estamos ya estamos enfrentando tanto de disponibilidad de madera, comercialización, logística y ventas.

Son dos actividades muy diferentes, pero una depende de la otra, y ambas deben ser eficientes.

Otra realidad es que es muy difícil trabajar corporativamente en el sector foresto-industrial, pero no es imposible. Es un desafío, es un cambio, y habrá que abrir las mentes y ser mas creativos en este negocio.

AF: ¿Y cómo fue el cierre de 2022 y el arranque de 2023 para la actividad maderera?

La verdad que terminamos el año 2022 bastante mal, con baja demanda externa y caída de precios internacionales, y también menor demanda en el mercado interno.

Es muy pronto para saber cómo será este año, por el momento solo tenemos incertidumbre. como todas las actividades, por la economía argentina. No hay un horizonte claro y las ventas están a la baja a nivel interno. Parece que la actividad de la construcción en el país está deprimida también, porque tenemos muy pocos pedidos. Todo esto llevó a una baja de la producción, por el momento las empresas están esperando la reactivación.

Recién hace 15 días que retomamos las actividades por las vacaciones, veremos qué pasa en los próximos meses.

Sólo tuvimos algunas ventas muy puntuales, para reponer algún stock en los corralones, lo que aún no tenemos es proyección porque aún no hay pedidos de compras en volumen para los próximos meses.

