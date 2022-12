Conferencia virtual España-Argentina | El Dr. Juan Picos disertará sobre “Mercado maderero global, resilencias y afectaciones post pandemia, guerra Rusia-Ucrania y Cambio Climático”

El experto español, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, Pontevedra, España, compartirá su experiencia y conocimientos con el sector forestal argentino. La agenda del evento virtual es para el 20 de diciembre, a las 9, organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones. Ingresá a la nota e informate cómo podes unirte a la transmisión virtual.!

MISIONES (16/9/2022). Una conferencia virtual de aproximadamente tres horas, para escuchar al Dr. Juan Picos sobre aspectos del “Mercado maderero global, resilencias y afectaciones post pandemia, guerra Rusia-Ucrania y Cambio Climático”, será emitida este martes 20 de diciembre de 2022, desde la 9 horas, y estará dirigida al público forestal, foresto-industrial y ambiental de la Argentina y la región, estudiantes, investigadores y políticos.

El evento es organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción del Gobierno de Misiones.

El Dr. Picos es Ingeniero de Montes, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid (1996). Doctor por la Universidad de Vigo (2004). Trabaja en el Programa “Ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente” de la Universidade de Vigo. Su Tesis Doctoral fue sobre “Los Seguros de Incendios Forestales: Antecedentes y Estudio de Viabilidad de su Aplicación en Galicia”. Premio Fundación Mapfre. Desde 1998 ha participado en más de 30 proyectos de I+D+i de ámbito autonómico, nacional e internacional con financiación pública y privada.

Es Miembro del Team of Specialists on Forest Sector Outlook Committee on Forests and the Forest Industry de UNECE- FAO. Decano autonómico del Colegio de Ingenieros de Montes (2015- ) Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (2014- ) Miembro de PROFOR Socio Individual de FSC España.

Conferencia virtual

La temática propuesta de interés global es para todos quienes quieran actualizarse y entender lo que está ocurriendo en el mundo, convulsionado por la pandemia, las guerras y el Cambio Climático.

La charla está destinado a todos los actores de la cadena de valor de la foresto-industria, sectores productivos, estudiantes avanzados de carreras afines, investigadores y todos aquellos vinculados al desarrollo sostenible.

La conferencia se dictará el próximo 20 de diciembre a las 9 horas, y será a través de la plataforma de Webex, servicio de la empresa de comunicaciones Marandú.

Pueden ingresar al formulario solicitando el link de inscripción a su correo o whatsapp horas antes del día de la transmisión.

O también pueden unirse a la transmisión virtual ingresando a través del siguiente link:

Incendios forestales extremos

Este martes, el Dr. Picos -que viene alertando en su país sobre los incendios extremos y cómo el cambio climático los acelera-, participó de un panel de expertos en el Foro Next Educación, la Escuela de Negocios de las Nuevas Profesiones, donde fue invitado a exponer en el evento denominado “La lacra de los incendios forestales” que fue organizado en Culleredo (A Coruña) en conjunto con la European Climate Foundation, en colaboración con la Diputación de A Coruña.

“Los tenemos delante y todavía no sabemos muy bien cómo enfrentarnos a ellos”, expuso este experto durante el foro. En su opinión, sostiene que “recuperar población en zonas rurales es muy importante” pero ha introducido el matiz de que es más importante que ésta “viva con el rural, del rural, del territorio”, algo que a su juicio no se da en la actualidad en términos absolutos.

“Hay un problema serio, de inercia climática muy grande. Tenemos que ser capaces de contrarrestarlo y de defendernos lo mejor posible de lo que nos pueda llegar a venir”, advirtió.

Y ante una consulta en el foro su respuesta fue: “Hay que reducir el riesgo, más formación, que la ciudadanía conozca qué hacer («porque cuando tienes el problema encima no puedes actuar bien»), disminuir la cantidad y/o disponibilidad de combustible, silvicultura preventiva e ir a zonas estratégicas de gestión, es decir, «concentrar los esfuerzos donde sean más rentables».

La premisa es «adelantarnos» y sostuvo que hay «áreas siempre implicadas» en el aumento de la intensidad de la lumbre.

“Es imposible actuar intensivamente en el cien por cien del territorio”, admitió Picos, que también reclamó que “más y mejor comunicación» sobre un tema que debe estar presente en el debate de manera desestacionalizada”.

En este completo coloquio español, en el que se han tratado la degradación ambiental y la existencia de cada vez más zonas en las que el abandono de la actividad rural ha hecho que queden reducidas a bosques sin control, han tenido presencia los alcaldes de zonas afectadas por las llamas este verano en Galicia. (Fuente: EFE)