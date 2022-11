Salta | Habría más de 40 mil hectáreas de bosques nativos arrasadas por un incendio fuera de control en Orán y San Martín

Desde el Centro de Obrajeros del Norte de Orán expresaron su preocupación por el avance del fuego sin control en la provincia de Salta. “En septiembre advertimos desde nuestra cámara que en el departamento había casi de 140 focos y se estiman unas 40.000 hectáreas de bosque nativo pérdidas por el fuego Orán y San Martín”, indicó la presidente del centro de obrajeros, Rebeca Loutaif.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

SALTA (10/11/2022).- El peligro extremo por riesgos de propagación del fuego en la provincia de Salta empezó a registrarse desde mediados de agosto, como todos los años en época de sequía, pero este año muy acentuada.

“En septiembre advertimos desde nuestra cámara que en el departamento Orán había casi de 140 focos de incendio. Actualmente ya se estiman más de 1000 focos en toda la provincia de Salta y unas 40.000 hectáreas de bosque nativo pérdidas por el fuego entre los dos departamentos de Orán y San Martín”, indicó la presidente del centro de obrajeros, Rebeca Loutaif.

Si bien la situación cambia todos los días, el problema del fuego trae aparejado además de las lamentables pérdidas boscosas, incalculables pérdidas en la fauna y una gran complicación a la salud para los habitantes de las ciudades debido al dióxido de carbono emanado de los incendios.

Para la empresaria maderera, no es momento de buscar culpables sino de realizar entre todos lo que esté a nuestro alcance para apagar las llamas. Es por eso que solicitamos, en carácter de urgencia, se declare la emergencia ígnea a fin de articular los medios necesarios de Nación para dar una solución inmediata. No hacerlo, significaría continuar con la pérdida de biodiversidad y de nuestros bosques los cuales, son esenciales para la vida en este planeta. No sigamos perjudicando a las generaciones futuras”, remarca Loutaif.

Miles de animales huyendo y muchos otros que no tuvieron ninguna posibilidad y perdieron la vida. Bomberos, brigadistas, policías, voluntarios luchan sin descanso para controlar los focos de incendio

En la madrugada del miércoles 9, los vecinos de San Ramón de la Nueva Orán se encontraron con el fuego en las puertas de la ciudad.

El coordinador de Defensa Civil del municipio, Daniel Guzmán, había dicho hace meses que todas las alarmas sonarían cuando el fuego se acercara a alguna de las dos puertas de Orán. Esos puntos críticos son: El Cedral y San Agustín, al este y los campos con cañaverales y caña de bambú ubicados al oeste de la localidad, paralelos a la ruta nacional 50. El funcionario relató en FM Aries que fue justamente en el área del segundo acceso donde se encontró primero con la línea de fuego.

José Pacheco, segundo Jefe de Bomberos Voluntarios con base en la cabecera del departamento Orán, detalló que no recibieron avisos de un incendio llamativo cerca de la ciudad por los canales habituales, el sistema 911 o una llamada telefónica a la estación. La noticia le llegó a través de fotos y videos que posteaban los vecinos en redes sociales, dijo a Salta/12

Al cierre de la jornada de este juevees, medios locales indicaban que los incendios ya amenazaban con llegar a Jujuy, y se afirma la hipótesis que “fueron intencionales”, según marcaron las autoridades de esa provincia.

Recursos para el combate de incendios en el Norte argentino

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), informó que se sumarán brigadistas y personal de apoyo al combate de incendios que afectan el territorio de la provincia de Salta, totalizando 130 agentes. Estos grupos pertenecen a la Administración Parques Nacionales, a la Brigada Nacional Sur y a las provincias de Catamarca, Córdoba y Jujuy.

Cabe señalar que en Salta se encuentran a disposición un avión hidrante y un helicóptero con helibalde del SNMF para dar apoyo en las tareas en los distintos focos ígneos de la jurisdicción y lleva a cabo acciones en la zona el coordinador de la Regional NOA de dicho servicio, Lautaro Vázquez.

Al momento, permanecen activos múltiples focos en los departamentos de Orán, San Martín y Rosario de Lerma, en tanto otro incendio en el cerro 20 de Febrero, en proximidad de la capital provincial, fue contenido.

El Ministerio de Ambiente nacional, a cargo de Juan Cabandié, también mantiene su apoyo en La Rioja, en el frente activo en el departamento de General Belgrano y en el foco contenido en el de Rosario Vera Peñaloza. Allí operan un helicóptero con helibalde y un avión hidrante pertenecientes del SNMF, además de realizar tareas distintos combatientes de la Brigada Nacional Centro, junto al coordinador de la Regional Centro, Andrés Bosch. También se otorga soporte técnico con datos de pronóstico meteorológico que facilitan la planificación de acciones en terreno.

En otras provincias del Norte argentino fueron extinguidos un conjunto de los incendios en los departamentos catamarqueños de Fray Mamerto Esquiú, Valle viejo, Paglín, Capayán, La Paz y en zona de la capital provincial, en tanto otro en La Paz está contenido y uno más en Capayán continúa activo.

En Jujuy fueron controlados focos del departamento de Ledesma; contenidos los de los departamentos de Palpalá y Dr. Manuel Belgrano; en tanto siguen activos incendios en los departamentos de Tumbaya y Ledesma.

Por su parte, en Tucumán, los incendios en los departamentos de Tafí Viejo y Monteros fueron extinguidos; focos en el departamento de Trancas están contenidos y se logró controlar otro incendio en Tafí del Valle. Siguen activos en esta provincia los incendios en los departamentos de Juan Bautista Alberdi y La Cocha.

Vale indicar que estas últimas provincias no solicitaron recursos de Nación para el combate de incendios forestales en sus jurisdicciones.