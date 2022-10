Falleció el filósofo francés Bruno Latour, sociólogo y figura del pensamiento ecologista del “nuevo régimen climático”

Cientos de homenajes se sucedieron tras el anuncio de la muerte del que fue descrito por el diario New York Times en 2018 como el “más famoso y el más incomprendido de los filósofos franceses”. Considerado uno de los pensadores contemporáneos más brillantes de la sociología de la ciencia. El intelectual se interesó, entre otros, por las cuestiones de gestión y organización de la investigación y, en general, por el modo en que la sociedad produce valores y verdades.

FRANCIA (9/10/2022).- El filósofo francés Bruno Latour, emblemática figura del mundo de las ideas y del pensamiento ecologista, falleció la madrugada del domingo en París, a los 75 años, según su editor Les éditions La Découverte.

Las obras de este intelectual, leído y alabado en el extranjero, fueron traducidas al español.. Los homenajes se sucedieron tras el anuncio de la muerte del que fue descrito por el diario New York Times en 2018 como el “más famoso y el más incomprendido de los filósofos franceses”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió en un tuit «un espíritu humanista y plural, reconocido en el mundo entero antes de serlo en Francia».

Latour nació el 22 de junio de 1947 en una familia de negociantes de vino en Beaune, en el centro-este de Francia. Se formó en filosofía y en antropología.

Fue uno de los primeros intelectuales en darse cuenta de la importancia del pensamiento ecológico. Sin embargo, fue reconocido sobre todo en el mundo anglosajón y varias de sus obras fueron publicadas primero en inglés.

El conjunto de sus trabajos fue galardonado con el premio Holberg en 2013 y el premio de Kioto en 2021.

El intelectual se interesó entre otros por las cuestiones de gestión y organización de la investigación y, en general, por el modo en que la sociedad produce valores y verdades.

En 2021, dijo a AFP que las crisis del cambio climático y de la pandemia revelaron una lucha entre «clases geo-sociales».«El capitalismo ha cavado su propia tumba. Ahora se trata de repararlo», manifestó.

Lo leían los universitarios y los políticos. El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó hace unos meses que, junto al alemán Peter Sloterdijk, Latour era su pensador contemporáneo de referencia.

Este domingo, tras conocerse la noticia de su muerte, glosó en la red social Twitter: “Pensador de la ecología, de la modernidad o de la religión, Bruno Latour era un espíritu humanista y plural, reconocido en el mundo entero antes de serlo en Francia. Su reflexión, sus escritos, seguirán inspirándonos nuevas relaciones con el mundo. Reconocimiento de la Nación”.

Era un “gigante intelectual”, que inspiró a muchas generaciones. Latour permitió un nuevo pensamiento sobre las interacciones responsables entre humanos y naturaleza en este momento, incluido el concepto de Gaia como una forma de describir las relaciones complejas, delicadas e interconectadas que existen entre las entidades vivas y los entornos físicos que habitan.

Nació en 1947 en la Maison Louis Latour en el distrito de Bourgogne. Por supuesto, la viticultura es una amalgama compleja de lo social y lo natural. Este se convierte en el motivo de su obra.

Asistió a un colegio jesuita en París. La religión seguirá siendo importante para él, tanto confesional como analíticamente. “Soy un católico romano profeso”, declara. Su investigación doctoral incluyó trabajos sobre el místico católico Charles Péguy y el erudito bíblico alemán Rudolf Bultmann.

También fue crucial un proyecto de investigación inicial en Abidjan, Côte d’Ivoire sobre las relaciones laborales entre los nativos marfileños y los propietarios de fábricas franceses; aquí comenzó a ver las relaciones asimétricas de poder codificadas dentro de las administraciones supuestamente “neutrales” de la Francia (post-) colonial.

A partir de aquí, Latour comenzó a trabajar en laboratorios científicos en California y en otros lugares sobre la sociología de la ciencia, mostrando cómo los científicos “componen” minuciosamente sus resultados reuniendo “aliados”, tanto humanos como no humanos, en cadenas de referencia que nos muestran la realidad.

Esto resultó en una serie de estudios inc. “Vida de laboratorio” (1979) y “Ciencia en acción” (1983). Entre sus libros favoritos están aquellos que aplican su visión metafísica a situaciones concretas y vividas, inc. “Aramis” (1993), “The Making of Law” (2002): el extraordinario estudio fotoperiodístico de la ciudad de París (1998).

Su obra más conocida es “We Have Never Been Modern”, publicada en francés en 1991 y en inglés dos años después, donde Latour amplía estas intuiciones a un análisis de toda la estructura ideológica del occidente. sociedad.

Desde principios de la década de 2000, Latour comenzó a aplicar esta rica visión filosófica a la situación de la crisis ambiental contemporánea. Esto resultó en “Política de la naturaleza” (2006) y, de manera crucial, “Facing Gaia” (2016).

Sostuvo que los humanos deben llegar a entenderse a sí mismos como incrustados en nuestro sistema planetario, trabajando en coordinación y sincronización con sus mecanismos, en lugar de verse equipados para dirigirlos o manipularlos desde el exterior.

Por lo tanto, para Latour, se requerirá nada menos que un cambio hacia una “política gaiana” si la sociedad global ha de desarrollar la sensibilidad y los valores ecológicos necesarios para enfrentar la crisis ambiental actual y asegurar un futuro sostenible para todos.

Latour aplicó este “pensamiento gaiano” a la situación de la política contemporánea (incluido el Brexit, Trump y la pandemia) en “Down to Earth” (2017), la maravillosa “After Lockdown” (2021) y la reciente “Memo on the Nueva Clase Ecológica” (2022).

Su obra maestra filosófica incorpora todas estas ideas en “una antropología de los modernos”, el texto sustancial y muy descuidado “An Inquiry into Modes of Existence” (2013)

Compartimos una de sus últimas entrevistas realizada por ArteTV España Documentales, en la que el filósofo, antropólogo y sociólogo de la ciencia Bruno Latour analiza el mundo que está surgiendo con el cambio climático y aclara los principales elementos de su pensamiento.