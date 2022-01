Entre Ríos en llamas: trabajaron intensamente este domingo para combatir los incendios en la isla Puente y en estancias privadas

Hasta últimas horas de este domingo se realizaron tareas de combate y control del fuego detectado en la isla Puente. Por otra parte, el fuego consumió más de 2.000 hectáreas de cinco estancias. Mató animales y se ataca con varias dotaciones y un helicóptero a los incendios forestales.

Fuente: La Capital, Noticias Entre Ríos y UNO

ENTRE RÍOS (16/1/2022).- Bomberos voluntarios y zapadores de Paraná, brigadistas de la Policía de Entre Ríos, y personal de Prefectura que colaboró con el traslado de las personas, participaron de un combate de incendios con la coordinación logística de Defensa Civil y el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Las tareas continuarán mañana porque continúan algunos focos activos en el norte y sur de la isla.

Las altas temperaturas, la sequía y la bajante del río aumentan el riesgo de incendios. Desde el gobierno provincial piden a la población extremar las medidas de prevención: no hacer fogatas en lugares no autorizados, no arrojar fósforos o cigarrillos encendidos, y no tirar botellas plásticas o de vidrio.

La Municipalidad prestó colaboración con personal de Obras Sanitarias, proveyendo un generador trifásico, una bomba grande y dos motobombas a explosión en la tarea que realizan para apagar el fuego en la Isla Puente.

Ante la presencia de fuego llamar de inmediato al 101 (Policía) o 100 (Bomberos).

Animales muertos y vecinos que escapan del fuego en Mojones

Este sábado al mediodía se ampliaron los operativos de varias dotaciones de bomberos del centro de la provincia que se encuentran trabajando en la zona de Mojones, en el departamento Villaguay atacando amplios incendios. El reporte brindado desde la Policía al diario digital UNO, notificó que se consumieron más de 2.000 hectáreas de cinco estancias, murieron animales vacunos y equinos y se logró salvar varias viviendas rurales, como también a los vecinos de las zonas rurales.

La población rural fue socorrida, y sus viviendas fueron salvadas por los operativos conjuntos de bomberos de distintas localidades.

El director de Defensa Civil de la provincia, Lautaro López Díaz, informó que el monitoreo es permanente en esa zona de Entre Ríos, y se está dando toda la colaboración con medios y personal necesario.

El trabajo se está coordinando con el sistema provincial de Bomberos Voluntarios “que están haciendo un operativo muy amplio y efectivo controlando y atacando el fuego”.

Además, notificó que hay intervención coordinada con el Ministerio de Salud de la provincia, que tiene a disposición del operativo ambulancias en el lugar.

Demanda contra el gobierno provincial por incendios

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una denuncia penal colectiva presentada desde Rosario contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en reclamo por el daño ambiental que aseguran que vienen causando los incendios en las islas entrerrianas ubicadas frente a esa ciudad de la provincia de Santa Fe.