InFoPro Misiones abrió el diálogo para estudiar el abastecimiento de madera y la disponibilidad futura para las industrias PyMEs

Tras una reunión virtual extraordinaria y ampliada realizada el jueves, acordaron estudiar la disponibilidad real, volumen y calidad de plantaciones forestales en la provincia ante la advertencia de desabastecimiento de los aserraderos locales de la zona Sur. “No hay información actualizada, por lo tanto no se puede hacer un diagnóstico preciso de la situación, pero tomamos el tema en el Instituto Forestal Provincial ante la preocupación de uno de los miembros del directorio que plantea que es consecuencia de la exportación de rollos a China”, indicó el presidente del organismo, Hugo Escalada.

Por Patricia Escobar

MISIONES (20/2/2021).- En los próximos 15 días el directorio del Instituto Forestal Provincial (InFoPro Misiones) estará abocado a estudiar la información respecto al Inventario Forestal y el consumo de madera en la región, para incorporar institucionalmente el posible impacto futuro de las exportaciones de rollos sin procesar desde la región en la reunión ordinaria programada para marzo donde se definirá la fijación del precio mínimo del rollo aserrable y laminable en Misiones.

“Hay un déficit de información forestal, no sólo en Misiones sino en el sector forestal argentino, pero entre todos los integrantes de la reunión nos comprometimos en estudiar la situación actual y pedir información para analizar con mayores precisiones y datos la problemática planteada por APICOFOM en la reunión ordinaria prevista para marzo,, ya que está de alguna manera todo relacionado”, indicó el presidente del organismo, Hugo Escalada.

Desde el Instituto se convocó a una reunión virtual el jueves 18 de febrero, para tratar la preocupación de las industrias nucleadas en APICOFOM sobre el desabastecimiento que enfrentan y el impacto que advierten en el mercado sería consecuencia de las exportaciones de rollos de madera sin procesar a China e India, según expusieron en ArgentinaForestal.com los representantes de los aserraderos PyMEs de Misiones y Corrientes.

Desde la APEFIC (Asociación Plan Estratégico Foresto-industrial de Corrientes) emitieron este viernes un documento público-privado, aportando información y aclarando su posición respecto al abastecimiento y logística en relación con la cuestión que surgió en estos días sobre el abastecimiento de materia prima a los aserraderos de la provincia y su vinculación con las exportaciones de rollos.

“No festejamos bajo ningún aspecto las exportaciones de rollizos que se están realizando, alcanzando 462 mil toneladas en el año 2020, sin darle valor agregado en nuestra provincia. Por la venta de esa materia prima se obtuvo una ganancia de 26.5 millones de USD, cuando en el caso de haberla comercializado como un producto industrializado, el monto sobrepasaría los 66.5 millones de USD (250% más). Sin contar el impacto social y efecto derrame que genera al procesarlo industrialmente en la provincia”, precisaron desde la APEFIC.

“No obstante, no podemos dejar de mencionar la necesidad del productor forestal de ubicar su producción, quien por años ha comercializado su materia prima localmente a un precio muy por debajo de otros países en la región (actualmente los rollos para exportación y mercado interno se comercializan a un promedio de 7 dólares por m3 en pie, cuando en Chile el precio de la misma materia prima es de 30 dólares, por dar un ejemplo. Demostración de ello es que muchos productores han dejado de replantar lo cosechado debido a la imposibilidad de afrontar sus costes. Otro impacto positivo de las exportaciones es la reactivación nuevamente del tren de cargas (línea Urquiza) mejorando así los costos logísticos de éste como de otros sectores productivos además de incrementar la demanda de servicios que implicando la creación de miles de empleos”, indicaron en el documento al que accedió ArgentinaForestal.com.

Debate en el InFoPro

En la reunión virtual del InFoPro, después de escuchar además la opinión de otros integrantes del directorio, con posiciones diversas y muy diferentes respecto a los factores que llevaron a esta situación, se concluyó que “no hay información actualizada, y será la tarea a realizar en los próximos 15 días. Pero no se dispone en Misiones, y tampoco en el país, información respecto a la dinámica del sector forestal argentino. Una actividad de la cual no se cuenta aún con datos en línea respecto a cuanto se consume y cuanto se cosecha frente a la reactivación histórica del último año. Este es un tema al que habrá que poner mucha atención y revertirlo. La información en la actividad forestal es una materia pendiente y desde el Instituto vamos a trabajar en este sentido”, dijo Escalada.

“La preocupación por la exportación de rollos existe, y por ello, en primer lugar decidimos tratar el tema porque surge de uno de los sectores que está representado en el directorio, como es la APICOFOM, y se difundió su planteo con declaraciones alarmantes en los medios de comunicación, hasta leí que se advierte un cementerio de aserraderos a futuro. La reunión fue positiva para aclarar algunos temas y entender otros. Finalmente, se corroboró que Misiones no exporta rollos, todo lo que sale es madera con agregado de valor. Esto es importante de aclarar para aquellos que cuestionan que los subsidios forestales no tenían el objetivo de generar una masa forestal para que se destine al mercado internacional sin valor agregado. Misiones hoy no exporta rollos, por lo menos en este contexto los productores no lo están haciendo. Pero tampoco lo descartan a futuro si no se mejoran las condiciones de mercado local”, adelantó Escalada.

En esa línea, manifestó que solo APICOFOM planteó la preocupación por las exportaciones de rollos por el impacto que generó el desabastecimiento a los aserraderos de la zona sur de la provincia y que son empresas a las cuales representan. Y en paralelo, surgen además, la crítica al gobierno nacional porque se trata de materia prima logradas con el subsidio del Estado argentino a través de la Ley 25.080. “Si este planteo derivara en un pedido de intervención del Estado para controlar o regular esto, es prioridad primero contar con información precisa del inventario forestal, pero no lo tenemos actualizado”, indicó Escalada la entrevista con ArgentinaForestal.com.

“De todas formas, aun hay posiciones encontradas en el propio directorio, visiones totalmente distintas sobre el problema y como abordarlo, fue una reunión muy positiva. Para esto fue creado el Instituto, para que sea el espacio de tratamiento de los temas de desarrollo presente y futuro de la actividad foresto-industrial”, agregó el directivo.

La información es clave, pero sigue siendo una debilidad en el sector forestal. “Al momento de cuestionar que falta materia prima o que faltará a futuro, tenemos que contar con los datos actualizados. Lo que pasa hoy en el sector determinará su futuro. Un problema sería que no hubiera madera en edades determinadas o de calidad necesaria para la industria, otro es que los precios no sean los adecuados y por ello el productor decida no vender, y otro es enfrentar problemas de disponibilidad por el crecimiento de la demanda, son todos temas que también se expusieron en la reunión. Aparentemente es un problema en Corrientes la falta de respuestas de las empresas de servicios forestales y de transporte de carga, que no estarían en condiciones de responder en tiempo y forma a la demanda actual ante las dificultades que se presentaron por las lluvias que complicaron el trabajo en campo y la salida de los camiones por las condiciones de los caminos, entre otros factores que fueron expuestos en la reunión”, explicó Escalada.

Asimismo, el directivo adelantó que “desde el Instituto decidimos tomar la preocupación de un miembro del directorio para estudiar el tema y el trabajo que tenemos para los próximos 15 días es actualizar la información, ver que hay disponible de los inventarios forestales y cuál es la realidad de corte mensual en los últimos meses, porque la demanda creció exponencialmente”, recalcó.

Por otra parte, otra preocupación que está en la agenda es que “no se estaría reforestando en la provincia, más allá de los planes anuales que realizan determinadas empresas forestales para abastecimiento propio a futuro. La realidad es que los productores están destinando sus tierras a otros cultivos más rentables. Toda esta información es necesaria para entender la dinámica del sector y su proyección”.

En la reunión del InFoPro, por el sector industrial PyME, estuvieron representados por APICOFOM, Guillermo Fachinello y Luis Henn, y por AMAYADAP el empresario Cristian Gruber. En tanto, por las grandes empresas asistió Andrés Garde, por el sector primario participo Rubén Costas, Manfredo Seifert, Ernesto Reig. Por el SOIME, asistió Domingo Paiva; y Jaime Ledesma, Carolina Enebelo e Ivo Gotz por el COIFORM, entre otros invitados.

Guillermo Fachinello: “Exportan a China los mejores rollos para la industria”

En ese marco, Fachinello explicó al respecto que “cuanto más valor se le agrega a la madera es mejor para todos, y exportar rollos sin procesar no suma en esa dirección. Hoy se está dando la realidad de que se están vendiendo al exterior la mejor madera de los mejores lugares, no es raleo lo que se exporta, son rollos ideales para la industria del aserrío”, dijo el presidente de APICOFOM.

Si bien desde AFoA informaron que solo se está exportando el 7 por ciento de las plantaciones, desde las PyMEs estiman que “lo que se despacha ronda el 20 por ciento, aunque no podemos precisarlo porque no contamos con estadísticas actualizadas”, admitió el empresario.

“El tema es que se desabastece el mercado interno, se nota la falta de rollos, y no podemos perder mercados importantes con alto valor agregado por no tener materia prima. Dicen que no hay por las lluvias, que no se pueden sacar del monte o que la falta de disponibilidad se debe al incremento de la demanda, pero sabemos que muchos cosechadores están volcados a la exportación de rollos y no abastecen a las industrias locales”, remarcó Fachinello.

Tras asegurar que se impulsa este reclamo “para defender a nuestros plantadores e industriales, y hablamos en representación de Cámaras tanto misioneras como correntinas, algunas de las cuales no pueden expresarse públicamente por ser entidades más chicas y sufrir represalias”, aseguró el dirigente misionero.

Para el empresario, este es un tema que “merece un debate muy amplio, y seguro que con la buena fe de todas las partes lograremos un equilibrio, para trabajar sin desabastecer el mercado interno”, planteó Fachinello.

Luego, indicó que frente a una problemática similar, “Rusia resolvió prohibir la exportación de rollos, y si bien nosotros no estamos a favor de una medida igual, sí queremos que no se desabastezca ni se deje de plantar. Tenemos que cuidar a nuestros plantadores, reformular la 25.080 porque por ejemplo hace poco un productor cobró con 17 años de demora. Así nadie quiere plantar, y si le sumamos los problemas por los incendios y las intrusiones la actividad se complica mucho más”.

Manfredo Seifert: “La disponibilidad de la madera también depende de que mejore el precio del mercado”

Para el director del InFoPro por el sector primario, Manfredo Seifert, es prematuro realizar un diagnostico de un “problema de abastecimiento de rollos de madera” cuando hasta hace tres años de los inventarios forestales de Nación y Provincia de Misiones se indicaba que había un consumo de 5.800.000 de toneladas de madera, y en ese contexto, en la provincia quedaba un excedente en el mercado de otras 5 millones de toneladas año que había que movilizar con la promoción de nuevas industrias. No ha cambiado el escenario en la provincia, solo hay más demanda de productos de madera y un crecimiento de las ventas de los aserraderos que se está recuperando”, remarcó.

En ese contexto, el profesional consideró que “si eran datos oficiales, aún no se logró mayor eficiencia e industrialización en la provincia. Por lo tanto, para debatir sobre lo que se plantea de desabastecimiento, habrá que actualizar la información y determinar que volumen de madera hay en la actualidad en Misiones, de qué calidad y su disponibilidad real en el mercado. De manera de poder acercar al productor con la industria local”, expresó Seifert en una entrevista con AF tras la reunión virtual.

El encuentro organizado por el Instituto surge de manera preliminar a la próxima reunión prevista en marzo donde se analizará la información de costos para establecer los precios mínimos de rollos de madera aserrables y laminables.

Para Seifert, esta falta información certera no permite aún determinar la magnitud del planteo de las PyMEs de APICOFOM. “Primero hay que tener claro los motivos por los cuales la industria busca en Corrientes la madera, porque reclama la falta de respuesta de abastecimiento en la zona sur de Misiones. La zona norte no tiene este problema. Con información actualizada se podrá analizar si es conveniente o no la exportación de rollos de madera por el futuro de la actividad, o su impacto concreto. Si en la provincia hay un ritmo de producción de 11 millones de toneladas de m3 por año, y el consumo supera solo un poco más de 5 millones de toneladas de m3 por año, aún hay una sobreoferta de materia prima que hace que se deprecie la tonelada de rollos de madera de pino. La cooperativa tiene productores que, de no tener precios justos en la zona, no descartan exportar rollos, sea a Paraguay, Brasil o China”, fue la posición expuesta en la reunión por el el directivo de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Ldta.

En esa línea, el debate se estaría orientando por el momento a la falta de información para la toma de decisiones. “Aún no hay un equilibrio en el mercado forestal, y esto hace que el productor exporte los rollos o prefiera esperar a cosechar si no tiene necesidad aún de cortar, de manera de evitar malvender su producción, ya que los precios no han mejorado”, sostiene Seifert.

En Misiones, fueron varias las industrias que reforestaron para garantizar su autoabastecimiento. “Los aserraderos están más integrados, y eso lleva a que sean más rentables, porque pueden administrar sus costos internos de otra manera. Las PyMEs que no tienen plantaciones son las que dependen de la disponibilidad del abastecimiento de terceros, y si no mejoran los precios por la materia prima, no habrá disponibilidad en el mercado”, dijo Seifert.

En el caso de las cooperativas, en los últimos años los productores optaron por actividades diversificadas. “No están reforestando, en lo que menos piensan hoy es en cortar sus plantaciones forestales. No tienen necesidad de vender muchos de ellos porque encontraron rentabilidad en otras actividades”, concluyó.

De esta forma, ante lo expuesto, la reunión del INFOPRO cerró con el compromiso de actualizar información del inventario forestal del Ministerio del Agro y Producción, además de solicitar datos a las provincias de Corrientes y Entre Ríos, e iniciar un diálogo sectorial regional para continuar analizando la planificación futura de las PyMEs madereras que plantean dificultades en el abastecimiento y ven como una problemática la exportación de rollos sin procesar.