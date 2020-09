Cambio climático: la sequía extrema y la falta de prevención no dan tregua en la lucha contra incendios forestales en el Pantanal, el mayor humedal de América del Sur 

Dramáticas imágenes de la muerte de la biodiversidad de bosques y humedales únicos para el planeta. Triste y lamentable escenario ambiental del 2020. En Argentina, los humedales del Delta del Paraná y los incendios en diversas provincias del país por la sequía, con focos intencionales y otros por absoluta negligencia ante la falta de prevención de las personas. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil reporta que se perdieron 1.359 km. cuadrados de selva en el país, y se estima unos 23.500 km², casi un 12% del mayor humedal tropical del mundo, que abarca también áreas de Bolivia y Paraguay. Bosques y humedales durante septiembre fueron consumidos por el fuego en forma constante, con una pérdida aún no estimada de flora y fauna exclusiva de la zona, y con cifras récord en quemas.

Fuente: Con información de ArgentinaForestal.com , La Nacion (Chile), Agencia RFI, National Gegraphic (Brasil).

Foto de Portada: Pantanal Brasileño. Autor : Joao Paulo Guimaraes- Reporte Brasil

BRASIL (18/9/2020).-En medio de una sequía sin precedentes, el fuego en el Pantanal ya ha consumido millones de hectáreas del bioma en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. El área brasileña representa el 15% de la extensión total del humedal tropical más grande del mundo, según el Centro Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales (Prevfogo).

Unos 23.500 km², casi un 12% del mayor humedal tropical del mundo, que abarca también zonas de Bolivia y Paraguay, ya fueron consumidas por el fuego en forma constante este año, con una pérdida aún no estimada de flora y fauna exclusiva de la zona.

Las imágenes de animales muertos o gravemente heridos por las llamas provocan conmoción y revuelta. Acorralada entre fuego, por un lado, y gigantescas tierras destinadas a la agricultura, por el otro, la fauna típica de la región no tiene donde escapar.

“Dejando el Pantanal, ¿adónde iban a ir? ¿El Cerrado, el bioma circundante? La mayor parte del Cerrado ya se ha transformado en agricultura”, explica Joari Costa de Arruda, doctor en biodiversidad y biotecnología y profesor de la Unimat (Universidade do Estado do Mato Grosso).

Los jaguares son la postal del Pantanal, que concentra la mayor población de la especie en el planeta. Pero animales típicos como guacamayos, lobo gigante, lobo de crin, nutria, oso hormiguero gigante y tuiuiú también están amenazados, además de decenas de serpientes, caimanes y monos, entre muchos otros .

Falta de articulación para combatir el problema

Denis Rivas, presidente en funciones de Ascema (Asociación de Servidores de Carrera de Especialistas Ambientales), denunció en la prensa brasileña que, hasta el momento, el gobierno federal no ha adoptado un protocolo organizado para salvar fauna o combatir incendios.

“Hoy están tratando de ir tras los bomberos solo para atender a la opinión pública, y de una manera muy disruptiva. En todo este período, no escucharon a los técnicos. En ningún momento el ministro se sentó a hablar con ellos, que tienen 20 o incluso 30 años de experiencia ”, dice Rivas.“ Esto está teniendo un impacto directo en la falta de capacidad organizativa y de articulación ”.

Un número limitado de brigadas Ibama e ICMBio, además de voluntarios, trabajan día y noche para enfrentar las llamas. Están expuestos a un fenómeno particular en la región, llamado fuego subterráneo, que quema componentes orgánicos altamente inflamables depositados bajo tierra.

“El fuego subterráneo quema las raíces de los árboles. En lugares que ya fueron quemados en el pasado, los árboles no se han recuperado más”, detalla el especialista de Unimat. “Los árboles de 12 o 15 metros de altura mueren por los incendios en el Pantanal. La vegetación está adaptada para un clima húmedo e hidromórfico, no para el fuego “.

Para Denis, la única estrategia eficaz para evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse es la prevención, gracias a los mecanismos de inspección ambiental de organismos como Ibama e ICMBio:

“En 2019, descuidaron, fingieron que no pasaba nada, retrasaron la contratación, disminuyeron el presupuesto, no reemplazaron ningún servidor. Esta señal es desastrosa”, señala el servidor. “Lo que estamos viendo hoy, ese descontrol, tiene mucho más que ver con la falta de señales del gobierno federal de que de hecho combatiría los delitos ambientales, la deforestación y los incendios “.

El resultado es que, en 2020, hubo una caída del 22% en las multas ambientales relacionadas con el tema en Mato Grosso do Sul y del 52% en Mato Grosso, en comparación con el año pasado. Esto ocurre al mismo tiempo que los registros del Pantanal registran incendios: datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) muestran que los incendios crecieron un 210% en 2020.

Bolivia declaró la emergencia nacional

Pocos días después de declarar el estado de emergencia nacional, el Gobierno de facto de Bolivia ha reconocido que se encuentra desbordado frente al avance de los incendios en la Chiquitanía, en las regiones este de Santa Cruz y Beni. “Estamos canalizando los recursos necesarios y si es necesario vamos a pedir ayuda internacional para apagarlos”, dijo la presidenta interina Jeanine Áñez.

El humo cubre el cielo de algunos centros urbanos de varias ciudades de toda la región, incluso la Argentina y Uruguay.

Además de los bomberos, numerosos equipos de vecinos, funcionarios, dueños de haciendas-posada y guías turísticos “patrullan” los puentes día y noche. “Es triste. Estábamos pasando por el problema de la pandemia [de coronavirus], que en Brasil duró más de lo esperado, y creíamos que tendríamos una buena temporada de turismo, pero llegaron los incendios”, lamenta Roberto Carvalho Macedo, guía de la región que integra la patrulla.

Los satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) detectaron desde enero hasta el 13 de septiembre 14.764 focos de incendio en el lado brasileño de este bioma, un aumento de 214% respecto al mismo periodo de 2019 y un número que ya superó al de todo 2005, que era hasta ahora un año récord.

Pobladores y biodiversidad en riesgo

Con tantos incendios, no es difícil encontrar animales muertos a lo largo de caminos y senderos; muchos de los que se resisten exigen asistencia veterinaria, que el gobierno tardó semanas en poner a disposición. Ante esto, Eduarda Fernandes, 20, guía y agente de turismo, articuló un equipo de voluntarios y una vaca para tratar de mitigar los efectos del fuego asociado a la sequía, que ya han pasado 100 días, y el calor, que ha superado la 35ºC varias veces durante el mes de agosto. “Me llaman mocosa testaruda, pero divulgué en redes que estábamos buscando profesionales para este proyecto, y fue genial saber que no estaba sola”, comenta la joven a National Geographic Brasil, refiriéndose al grupo de veterinarios y bióloga que se dirigió a la mitad de la jornada.

El médico veterinario Jorge Salomão, de 36 años, condujo más de 1.700 km para unirse al equipo. Responsable técnico de las áreas de protección, Salomão es realista con el empeño: “No hay forma de romantizar, pensando que vamos a hacer una gran diferencia; somos muy pocos para una multitud de animales. El impacto será, sí, en estas personas a las que logramos llegar ”, afirma, criticando la falta de estructura en la región. También esperamos movilizar a las autoridades públicas, porque es inconcebible que la región con mayor biodiversidad e incendios recurrentes no cuente con un área de cuidados, un centro de rehabilitación animal ”. Salomão dice que cada animal rescatado, no importa cuán limitado sea el impacto, es lo que hace que el trabajo valga la pena.

El viernes pasado (28/08), un residente llamó al equipo para ayudar a un tapir con dificultades para moverse y una gran quemadura en el muslo derecho. Asustado, pero sin poder escapar, el animal de 200 kg se refugió en un pequeño estanque dentro de la propiedad de Antonio Satyro. Fueron necesarias cinco personas para llevar a la hembra sedada a un carro, en el que la llevaron a la posada del suegro de Eduarda, una especie de base improvisada para rescatar animales salvajes. El veterinario de Minas Gerais, Felipe Batista fue el encargado de orientar la limpieza de las heridas, al mismo tiempo que equilibraba la sedación entre lo necesario para que el tapir no sintiera dolor -lo que pudiera resultar en un golpe o una mordedura- y no lo pusiera en coma.

Foto: Seu Manuel Ambrósio, 84, está rapadura en su propiedad en medio de RPPN Sesc Pantanal, en Mato Grosso. Es uno de los dos últimos habitantes de la reserva, donde vive sin luz ni agua corriente desde 1972.

Generación perdida

Los informes de conmoción con los incendios y el clima se repiten a cada residente escuchado. “Nunca había visto un incendio tan terrible. Mientras luchamos por no quemar la casa del vecino, nos refugiamos a orillas del río Cuiabá para no morir de la quema ”, dice el pescador Salvador de Campos Silva, residente en la región desde que nació, hace 57 años. Benedito da Silva, de 79 años, uno de los dos únicos seres humanos que aún habita la Reserva Privada de Patrimonio Natural (RPPN) Sesc Pantanal, tuvo que ser sacado apresuradamente de su hogar. “El fuego saltó el río Cuiabá y llegó a arder cerca. Me dijeron que me fuera antes de morir ”, dice el Pantaneiro, cuya casa de barro, cubierta de hojas de acuri, se empapaba de agua para que no se quemara, mientras todos los pocos muebles dormían durante días junto al río.

Mientras tanto, Vinicius Correia, inquilino de una ganadería, da cuenta de la pérdida. Con la falta de pasto, todo consumido por el fuego, en los próximos meses tendrá que gastar R $ 900 diarios para evitar que los animales, ya delgados, mueran. “Es eso o darles hambre, con ese poquito de hierba fina”, dice, señalando un tramo donde hay más arena que hierba.