En 2020 incorporarán más de 52 mil hectáreas de nuevas plantaciones certificadas bajo el sistema PEFC Argentina

Se trata de cinco empresas de Chaco, 9 empresas de Entre Ríos (agrupadas e individualmente) y siete empresas de Misiones que en 2019 avanzaron en el proceso de capacitación y auditorías. “Este resultados se logra con el apoyo del Programa de Competitividad y Sustentabilidad Forestal (BID), donde un grupo de empresas y productores han desarrollado en forma exitosa el proceso de certificación. Hay tres empresas de Chaco y siete empresas de Misiones que estarán en condiciones de certificar GFS bajo la modalidad agrupada a principios del año próximo”, indicó la secretaria ejecutiva CERFOAR- PEFC, Florencia Chavat.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (2/12/2019).- Desde el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal – BID 2853 que se lleva adelante en el país a través de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) –dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación- se promueve el apoyo a la certificación forestal de PyMEs forestales y forestoindustriales desde el año 2014.

Desde el organismo informaron que, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se financian programas de capacitaciones locales y gratuitas, que abarcaron desde formación de recursos humanos locales, tanto para las industrias como profesionales independientes, como asistencia técnica a productores forestales y forestoindustriales en la implementación y financiamiento.

Además, uno de los componentes más fuerte del programa es el apoyo para llevar adelante las auditorias para el inicio al sistema de certificación de Gestión Forestal Sostenible (GFS) y Cadena de Custodia CERFOAR – PEFC Argentina.

En diálogo con ArgentinaForestal.com, la secretaria ejecutiva del CERFOAR-PEFC Argentina, Florencia Chavat, se refirió a los desafíos que enfrenta el sector forestal argentino en materia de sostenibilidad y, en un balance respecto al trabajo realizado en 2019 mediante este Programa, indicó que “una de las actividades más fuertes fue la promoción y financiamiento de la certificación PEFC CERFOAR de Gestión Forestal Sostenible (GFS) y Cadena de Custodia (CdC) en forma agrupada”.

En ese marco, indicó que el principal logro del sistema fue sumar al grupo de cinco empresas de Entre Ríos que ya han desarrollado exitosamente la auditoría de certificación de GFS. “Otras cuatro empresas de la misma provincia, que están finalizando el período de implementación; tres empresas de Chaco y siete empresas de Misiones que estarán en condiciones de certificar GFS bajo la modalidad agrupada a principios del año próximo”, adelantó Chavat.

Este paso permitirá aumentar en el país la superficie certificada Cerfoar-PEFC en más de 52.000 hectáreas, que se sumarían a las 262.659 de Arauco SA y otras 22.106 de Papel Misionero (Grupo Arcor) quienes ya cuentan con certificados vigentes.

De esta forma, por medio del programa se estará alcanzando al 2020 una superficie superior a las 336 mil hectáreas por el sello internacional.

“Además estamos trabajando en la implementación de la Norma PEFC de Cadena de Custodia en tres industrias que conforman el grupo de la APICOFOM en la zona sur de Misiones y noreste de Corrientes”, indicó Chavat.

Con el financiamiento del Programa se aporta los honorarios de un profesional capacitado y competente para la implementación de las normas durante 9 meses y la auditoría externa inicial de certificación.

Asistencia y capacitación gratuita

Asimismo, la secretaria ejecutiva del CERFOAR-PEFC Argentina explicó que una de las ventajas del programa es que se ofrece gratuitamente la asistencia de un profesional para realizar un diagnóstico a las empresas para identificar la brecha existente para lograr la certificación, siendo este aspecto muy importante para que las PyMEs entiendan exactamente de que se tratará el trabajo de implementación y certificación.

A su vez los productores forestales y forestoindustriales beneficiarios de este programa asumen un compromiso de realizar las adecuaciones necesarias para alcanzar el nivel de desempeño necesario para certificar y mantener la certificación vigente al menos un período completo.

Para impulsar la GFS y Cadena de Custodia (industria) había que generar recursos humanos locales competentes, que puedan brindar asistencia técnica a los productores e industrias de su zona. Para ello, se realizó un ciclo de capacitaciones sobre implementación en las distintas regiones forestales del país. “Estas capacitaciones gratuitas fueron co-organizadas con entidades claves de las distintas zonas y con los Técnicos Regionales de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial deI Ministerio de Agricultura (MAGyP) y dictadas por CERFOAR junto a consultores de reconocida trayectoria”, señaló Chavat.

Las actividades se realizaron en Gobernador Virasoro (Corrientes) con la Dirección de Recursos Forestales de la provincia; en la empresa Papel Misionero (Grupo Arcor) en la localidad de Capioví (Misiones) con la Unidad Ejecutora Provincial – UEP del PSyCF; en San Salvador de Jujuy con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy; en Concordia con el INTA Concordia (Entre Ríos); en Delta de la provincia de Buenos Aires, con el INTA (EE INTA Delta del Paraná); en Santiago del Estero con el INTA (EE INTA Santiago del Estero), la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero, Colegio de Graduados en Ciencias Forestales, FCF-UNSE y MEFISE; en San Martin de los Andes (Neuquén) con el Asentamiento Universitario San Martín de los Andes, UNCOma.

Sostenibilidad y competitividad

Con el mismo objetivo de trabajo, y entendiendo que Misiones es una provincia clave, a través del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal (BID) se han dictado en 2019 numerosas charlas y cursos gratuitos de Gestión Forestal Sostenible y Cadena de Custodia en la sede la APICOFOM, en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, en la AMAYADAP, en la empresa Papel Misionero y en distintos municipios de la provincia.

“Aun hay cupos para ingresar al programa en el 2020, Si bien este programa de certificación PEFC es preexistente al reciente lanzado por Decreto 930/2019 del Gobierno de la Provincia de Misiones, la diferencia es que no ofrece créditos sino que ya cubre el financiamiento directo de gastos de implementación, capacitación y certificación. Con la certificación de CERFOAR -PEFC Argentina no asumen costos los beneficiarios, salvo aquellas inversiones propias que deban realizar para adecuarse a los requisitos de las normas”, precisó Chavat.

Por medio de los sistemas internacionales, las PyMEs forestales pueden sumarse al desafío de mejorar su competitividad a través de la certificación.

Inédito programa provincial de apoyo a la certificación

A través del decreto 930/2019 firmado por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se estableció la creación del programa provincial que será coordinado por el Ministerio de Industria de la provincia, en forma conjunta con el Ministerio del Agro y la Producción, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, y del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Entre los mencionados organismos llevarán adelante la iniciativa que apunta hacia un proceso irreversible en Misiones ante la decisión política de avanzar en la formalidad laboral en la actividad forestal, garantizar el origen legal de la madera, estandarizar la calidad del producto que se oferta desde la provincia al mundo, y mejorar el sistema de gestión de los pequeños y medianos productores forestales y abrir nuevos canales de comercialización de la producción local.

“El programa tiene el fin de dar apoyo a los productores e integrantes de la cadena productiva forestal para alcanzar las condiciones necesarias que permitan ingresar en forma voluntaria al sistema de certificación de Manejo Forestal Responsable y de las Cadenas de Custodias requeridas, de sus bosques nativos y plantaciones forestales, privados o del Estado”, indica el decreto.

A nivel mundial se reconocen en el mercado dos principales “sellos verdes” que promueven el consumo responsable desde lo ambiental, económico y social: el sistema FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Papel Misionero fue la primera empresa que obtuvo la certificación CERFOAR-PEFC Argentina de Gestión Forestal Sostenible y completó la recertificación en el 2018, revalidando de esta manera el compromiso asumido con la gestión responsable de bosques nativos e implantados.

En tanto, en el país hay 10 empresas certificadas en gestión forestal responsable FSC, abarcando más de 514 mil hectáreas. El 80% se encuentra en la región de Misiones y Corrientes. En la provincia, solo tres empresas están bajo el sistema FSC, que son Arauco Argentina SA, Lipsia SA, Pomera y Curupayá -con un total de 249 mil hectáreas-, pero esto no quiere decir que otros productores o empresas forestales no certificadas por estos organismos internacionales no realicen buenas prácticas de manejo forestal, sino que se ven limitados en adoptar este sistema por razones económicas para llevar adelante el proceso en forma continua en el tiempo, ya que también es una cuestión de mercado que impacta en la gestión. Por ello, la propuesta del gobierno es agruparlos y en forma asociada salir adelante para responder a la demanda y estandarizar la producción.