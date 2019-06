Corrientes: promueven la certificación forestal entre los productores para aportar confianza, transparencia y valor en toda la cadena y en forma asociada

Desde la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes se informó que se encuentran trabajando en la implementación de la certificación forestal por parte de productores de la cadena foresto industrial de la provincia de Corrientes. El sistema es voluntario, y permite un modelo de negocio sostenible desde lo social, con oportunidades de acceder a mercados donde la certificación es una condición indispensable.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (24/6/2019).- Con el objetivo es promover las practicas de la certificación forestal que contempla una mejora en los estándares ambientales, sociales y legales por parte de los distintos actores de la foresto industria, la Dirección de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia, impulsa a través de una membrecía en el CERFOAR, la certificación forestal entre los productores para aportar confianza, transparencia y valor en toda la cadena y en forma asociada.

El Sistema Nacional CEFOAR está homologado con la certificación internacional PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

La DRF se encuentra coordinando las acciones entre los técnicos de la entidad y los productores. “El Sistema Argentino de Certificación Forestal (CERFOAR) es una iniciativa voluntaria del sector forestal argentino que establece los requisitos para la certificación forestal de los bosques nativos e implantados y para la trazabilidad de las industrias relacionadas, todos ubicados en el territorio argentino”, indicaron en el comunicado oficial difundido por el organismo.

“El CERFOAR ofrece un marco creíble y transparente para la certificación forestal basada en criterios globalmente consensuados para la evaluación de la conformidad (certificación) de la gestión forestal y de la cadena de custodia asociada”, explicaron desde la DRF.

Además, el sistema de certificación, tanto el PEFC como FSC, se constituye en un excelente aliado para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia la Agenda 2030, respaldando con el enfoque complementario de estas metas (Trabajo Decente y Desarrollo Económico, Agua Limpia y Saneamiento, Vida de Ecosistemas Terrestres, Producción y Consumo Responsable, entre otros de los 17 ODS), como también medir y comunicar sus contribuciones.

El CERFOAR fue diseñado y desarrollado respetando los requisitos técnicos y procedimentales que permiten alcanzar una convalidación internacional a través del acuerdo de reconocimiento mutuo con el esquema internacional PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

De esta forma se constituye con validez y proyección internacional. “Con esta herramienta se espera que los productos forestales de la provincia tengan la posibilidad de acceder a nuevos mercados donde la certificación es una condición indispensable como son los mercados americanos, Europeos y Asiáticos.

Actualmente hay cerca de 200 mil hectáreas certificadas en la provincia.